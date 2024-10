FOTO Rakitićeva supruga pokazala sestru koju rijetko viđamo, svi kažu da izgledaju kao blizanke

Nogoetaš Hajduka Ivan Rakitić i njegova supruga, Španjolka Raquel Mauri, savršeno su se prilagodili na život u Splitu, što se može zaključiti po brojnim objavama na društvenim mrežama gdje pokazuju kako uživaju u slobodnom vremenu. Još jedan dokaz koji ide u prilog toj tezi najnovija je fotografija na kojoj Raquel u Splitu pozira sa svojom sestrom, Irene Mauri.

Sestre su protekli vikend odlučile iskoristiti za šetnju gradom pod Marjanom, a za slikanje su odabrale najpopularniju gradsku lokaciju, splitsku Rivu. Zagrljene i nasmijane pozirale su uz more, a raspoloženje im nije moglo pokvariti ni nešto lošije vrijeme. Dapače, kako bi se zaštitile od vjetra obje su na sebi nosile udobne kapute. 'Ona', napisala je Mauri u opisu fotografija koje su izazvale mnoštvo pozitivnih komentara, među kojima se našao i onaj Ivana Rakitića.

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac ispod fotografija supruge i šogorice ostavio je četiri srca. Neki od ostalih komentara glase ovako: "Obožavam ovakvu povezanost između dvije sestre", "Kako prelijepe sestre i kako prelijep odnos imate. Obožavam to, znam kako je biti blizak sa sestrom i to je najposebnija i najljepša stvar koja postoji", "One su pojam kako se sestra voli, pazi i čuva" - pisali su pratitelji.

Inače, Irene je starija od Raquel, a bavi se fotografiranjem i radi u fotostudiju u Španjolskoj. Raquel na Instagramu prati 644 tisuće obožavatelja, a s pratiteljima često podijeli fotografije zajedničkih trenutaka, ali i zavodljivih odjevnih kombinacija. Ivan Rakitić i lijepa Andalužanka građanski su se vjenčali 2013.godine, a crkveno vjenčanje održalo se dvije godine kasnije u seviljskoj katedrali. Par trenutno živi u Splitu, a uz kćerkicu Altheu, roditelji su i djevojčice Adare

Podsjetimo, Mauri je početkom ove godine na Instagramu podijelila fotografiju na kojoj je u društvu lijepe sestre Irene kojoj neodoljivo nalikuje. Raquel je objavila fotografiju s dočeka Nove godine koju je dočekala u krugu obitelji i oduševila brojne pratitelje koji su opet primijetili koliko si sestre nalikuju.

"Sretna 2024. svima! Moja je započela pored ovih ljepota", napisala je Raquel u objavi. "Sretna nova godina, ljepotani", "Ti i sestra ste divne", "Sretna nova cijeloj obitelji", " Predivni svi", komentirali su njezini pratitelji.

Na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji 2018. godine doznalo se da Raquel ima jednako atraktivnu sestru Irene koja je također bodrila našu reprezentaciju s tribina, a od tada ne prestaju plijeniti pažnju zajedničkim fotografijama.

Sestre mnogo vremena provode zajedno, zajedno putuju i vježbaju, a Irene se pohvalila i sestrinim pjevačkim sposobnostima kada je objavila videosnimku na kojoj je Raquel zapjevala na proslavi rođendana kćerkice Adare.

