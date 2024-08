FOTO Taylor Swift razbjesnila fanove: Nakon otkazanih koncerta organizirala zabavu

Globalna pop ikona Taylor Swift prošlog je tjedna bila prisiljena otkazati tri koncerta zbog prijetnje od terorističkog napada u Beču. Nakon toga pjevačica se odlučila za medijsku šutnju, a nije se oglašavala ni na društvenim mrežama gdje je prate milijuni fanova. Međutim, Swift je u ponedjeljak navečer snimljena na ulazu u jedan londonski klub u kojem je organizirala privatnu zabavu za svoje suradnike.

Fotografije su osvanule na popularnom Instagram profilu Deuxmoi, a na njima Taylor ne izgleda kao da nije svjesna kamera. U ovoj prilici na sebi je nosila kariranu suknju i sako, te ih uskladila s bijelom košuljom i maslinasto zelenim štiklama. Njezin najnoviji stajling možete pogledati na poveznici ispod. Iako se kod većine moglo osjetiti olakšanje što napokon znaju što se događa s njihovom omiljenom pjevačicom, bilo je i onih razočaranih zbog manjka transparentnosti prema obožavateljima povodom neodržanih nastupa.

U komentarima na objavu jedni su je kritizirali: - "Mislila sam da je suviše anksiozna i prestrašena za objavljivanje priopćenja o Beču", "Radi bilo što osim davanja priopćenja Swiftijima iz Beča", "Nikad nisam čula ovako glasnu tišinu" - pri čemu su ovaj slučaj uspoređivali s onim još jedne svjetski poznate glazbenice Ariane Grande, na čijem se koncertu u Manchestercu 2017 dogodio teroristički napad: - "Ariana se oglasila povodom Manchestera isti da kad se tragedija dogodila. No molim vas zadržite svoju parasocijalnu deluziju o tome da joj nije dozvoljeno da govori" - dok su je drugi branili: - "Ljudi, zabava za njezin tim. Prestanite se ponašati kao da partija sa svojim prijateljicama", "Prije nego je napadnete za Beč, pomislite da joj možda nije dozvoljeno govoriti išta" - ukazujući na to da se još uvijek provodi istraga.

VEZANI ČLANCI:

Podsjetimo, tisuće fanova bilo je očajno nakon što je od organizatora koncerta stigla potvrda kako se nastup svjetski prepoznate američke pjevačice neće održati, i to zbog terorističkog napada koji je bio planiran. Austrijski mediji doznali su i o čemu se točno radilo, nakon što su u srijedu ujutro u Donjoj Austriji uhićene dvije osobe.

Kako doznaje Heute, za vijest o uhićenjima u Ternitzu u blizini Neunkirchena doznalo se tek navečer, oko 22 sata, kada je koncert službeno bio i otkazan. U jutarnjim satima cijela četvrt bila je opkoljena, a deseci stanovnika morali su napustiti svoje kuće iz sigurnosnih razloga. Da je ta operacija bila povezana s koncertom Taylor Swift, potvrdili su glavni ravnatelj javne sigurnosti Franz Ruf i šef bečke policije Gerhard Pürstl.

GALERIJA: FOTO Obožavatelji Taylor Swift i dalje se druže u Beču, a u jednoj ulici razmjenjuju i narukvice

U akciji uhićenja inače je obavljen pretres kuće 19-godišnjaka koji je bio uhićen, a zaplijenjeni su i određeni predmeti, kao i ''kemijske tvari'' koje su tamo pronađene. Mladić je navodno radio za jednu kemijsku tvrtku, otkud se vjeruje da je uzeo određene tvari. Rođeni je Austrijanac, ali mediji navode kako njegovi roditelji vuku korijene iz Sjeverne Makedonije. Kako se neslužbeno doznaje, nekoliko tjedana ranije zakleo se na lojalnost terorističkoj organizaciji Islamska država (IS). Svoje planove o terorističkoj akciji navodno je dijelio s drugim simpatizerom putem poruka, a policija je zaključila kako bi on mogao biti izveden upravo na koncertu zbog njegovih pretraga na internetu koje su otkrili nadzorom. Dotični 17-godišnjak bio je uhićen u Beču istog dana, no nije zasad poznato kako je točno bio uključen u cijeli plan.

Austrijska policija kasnije je otkrila je identitet 19-godišnjaka iz Ternitza, Berana A., koji je planirao napad na koncert pop-zvijezde u Beču. Tijekom ispitivanja navodno nije pokazao nikakvo kajanje i izjavio je da je namjeravao "pobiti nevjernike u Beču".

VIDEO: Nevjerojatni prizori iz Imotskog! Thompson održao samostalni koncert nakon dvije godine pauze