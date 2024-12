FOTO Severina objavila meme na račun Primorca

Nakon završetka prvog kruga predsjedničkih izbora, neka poznata imena javno su izrazila podršku aktualnom predsjedniku Zoranu Milanoviću. Među njima se istaknula Severina, koja je na svom Instagram profilu objavila meme na račun HDZ-ovog kandidata Dragana Primorca. Uz njegovu fotografiju i fotografiju malog glodavca je napisala: "Dragan Zamorac: Premijerov predsjednički eksperiment."

Foto: instagram

Bez komentara nije ostala ni Alka Vuica. "Pokrenula sam i neke svoje prijatelje, koji nemaju običaj izaći na izbore, objasnila sam zašto je to važno... S obzirom na slabu izlaznost, mislim da je naš Zoki pravi predsjednik. Mislim da njemu ništa ne pomaže, on sebi često odmaže, ali ljudi su prepoznali da je dosta muljaža", rekla je za RTL Alka i dodaje da joj se kod Milanovića sviđa i to što je "roker".

