Alka Vuica otkrila tajnu mladolikosti: 'To je ono što me pokreće'

Alka Vuica ovih je dana sudjelovala u Rovinju na manifestaciji "Noć zvijezda, mode i kulture'', a za In Magazin otkrila je koji je njen recept za borbu protiv depresije i tuge.

- Dijete sam u duši i volim život, volim ljude. Volim kada se zabavljamo i veselimo životu. To je ono što me pokreće bez obzira što sam naravno i depresivna i tužna jer sam pjesnikinja, ali nosim tu životnu radost i uvijek ću je nositi i širiti gdje god mogu, rekla je Alka.

Slično je kazao i vječni mladić Vlado Kalember, koji je u travnju proslavio 71. rođendan, no nastupa s jednakim žarom kao i prije 40 godina.

- Ja sam cijeli život na godišnjem jer se meni hobi pretvorio u profesiju i ja bih svirao i da me plate, a zamisli, plate me, pa di bolje, rekao je Vlado.

Podsjetimo, Alka Vuica nedavno je dala veliki intervju za Ekran Večernjeg lista, gdje je govorila o bivšim ljubavima, i činjenici kako je na početku karijere bila fatalni tip.

- Ja uopće nisam bila svjesna sebe i jako sam se napatila zbog ljubavi. Glupo mi je kad kažu da sam bila fatalna, jer uopće ne znam kome sam bila fatalna??? Bila sam zgodna i slobodoumna, što je jednom Bajaga rekao, i prilično drčna. Muškarci su me se plašili, jer nisam nikad bila tip neke šmizle koja cmolji i sluša bespogovorno. Bila sam i ostala ratnica. Mene je uvijek trebalo ukrotiti i umiriti da bih se predala, rekla je Alka.

Inače, Vuica je sve do 1992. bila prvenstveno autorica tekstova mnogobrojnih hitova na domaćoj glazbenoj sceni, a onda joj se sve otvorilo.

- Pjesma "Laži me" jedna je od rijetkih koja je nastala stvarno kao da je diktirana. U Umagu sam je napisala usred noći i ustala sam da ju zapišem, hvala Bogu jer pjesme ti pobjegnu, baš mi je došla negdje oko 2 ujutro. Prvo je tekst došao, kasnije sam na taj tekst napravila glazbu. I nisam odmah imala refren, tek je, mislim, drugi dan došao. Znači, dogodila mi se "Laži me". Baš kao da mi ju je netko poklonio iz svemira, i fakat mi ju je poklonio, jer je to pjesma koja mi je promijenila život, koja mi je kupila auto, kuću, stan, mislim omogućila mi bunde.

Sve, sve mi je omogućila ta pjesma, to mi je ono moje najuspješnije dijete. Znači ja sam u travnju izdala pjesmu "Laži me", pa u listopadu na Zadarskom festivalu otpjevala "Otkad te nema", a onda sam negdje u siječnju ili veljači '94. zakucala s "Ej šta mi radiš". Znači tri hita jedan za drugim. I tako je krenulo, rekla je Alka.

