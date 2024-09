FOTO Potpuno gola Catherine Zeta-Jones čestitala rođendan Michaelu Douglasu: 'Ponestaje mi ideja'

Holivudska glumica Catherine Zeta-Jones (55) i njen 25 godina stariji suprug, glumac Michael Douglas (80), sinoć su proslavili zajednički rođendan. Tim povodom Velšanka se oglasila na Instagramu gdje je fotografijom na kojoj pozira kao od majke rođena dragom uputila simpatičnu rođendansku čestitku.

- U rođendanskom odijelu! Nakon više od 25 godina dijeljenja rođendana sa suprugom, ponestaje mi ideja za darove! Ovo je poklon opcija dva, loptice za golf su prva opcija... naravno - napisala je Catherine u opisu objave. Na fotografiji crno-bijele boje vidimo glumicu kako u kupaonici stoji ispred ogledala, a od odjevnih predmeta na sebi ima samo štikle. Pritom je vješto prekrila strateška mjesta, tako što se fotografirala iz profila. Rođendansku čestitku zanosne crnke možete pogledati na poveznici ispod.

Kako je bilo za očekivati, ova objava izazvala je brojne reakcije pratitelja: - "Fotografija. Nema vremena za golf", "Sretan rođendan kraljice", "Da moje tijelo izgleda ovako u njenim godinama, i ja bih objavljivala gole fotografije i bilo bi me briga što tkogod od vas misli", "Žao mi je, ali ovakve fotografije smatram vulgarnima i bez imalo stila", "Mislim da će Michael biti oduševljen" - pisali su u komentarima. Inače, glumački par upoznao se 1998. godine na Deauville Film Festivalu.

Slavna glumica u jednom se intervjuu osvrnula na uspone i padove u braku s Douglasom, za kojeg se udala 2000. godine, usporedivši supruga sa skupocjenom torbicom. Catherine je govorila o njihovom životu, a u jednom trenutku se i osvrnula na 2013. godinu kada su se supružnici kratko rastali. Naime, tada je glumac dobio svoju borbu s rakom grla, a ona je dobila dijagnozu bipolarnog poremećaja. Par se pomirio 2014. godine, a glumica je o bračnim usponima i padovima progovorila za The Telegraph.

- Nemoguće je da prođe bez uspona i padova ako živite s istom osobom i budite se s njom svaki dan. Budim se uz Mikea gotovo 25 godina. Volim biti u braku, ali kad razmislite o tome, to je luda stvar – kazala je Zeta-Jones pa supruga usporedila s modnim dodatkom: - Hoćeš li se udati za mene? Naravno! Ali onda o tome razmišljate kao o Chanelovoj torbici na koju ste potrošili cijelo bogatstvo, a zapravo vam se više i ne sviđa, pa je ponudite za daljnju prodaju.

Britanska glumica kazala je i da unatoč turbulentnoj vezi im je jako dobro zajedno. Dodala je da se međusobno poštuju te da stvarno nikad ne osjeća da je on 25 godina stariji od nje. - Sjećam se kad su ljudi govorili da kad budem imala 50 godina, on će imati 75, ali to je samo matematika – ističe slavna glumica.

Podsjetimo, supružnici su roditelji sina Dylana (24) koji je prošle godine diplomirao te kćeri Carys (21). Holivudska glumica rijetko objavljuje obiteljske fotografije, a kada to učini sve oduševi. Posebno se ističe ljepota njezine kćeri koja je prošle godine maturirala. Tada je fotografije s obitelji objavio njezin tata Michael te se prisjetio neugodnog trenutka koji se dogodio na proslavi mature. Glumac je rekao da su roditelji drugih maturanata mislili da je on Carysin djed, a ne otac.

