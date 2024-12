FOTO Naša glumica otkrila da se zaručila za dečka kojeg je upoznala na Tinderu

Ove godine šira domaća publika imala je priliku upoznati glumicu Mariju Kolb kroz njen nastup u popularnom showu "Tvoje lice zvuči poznato". Već u prvoj epizodi briljirala je utjelovivši Shakiru, a njezina transformacija odmah je oduševila gledatelje. Nedavno je Marija na svom Instagram profilu podijelila veliku novost iz privatnog života – njezin partner Ivan Mladenović ju je zaprosio.

"Službeno je. I blagoslov. (Maco, ne znaš u što si se uvalio)", napisala je uz fotografiju koja je zabilježila poseban trenutak. Uz to, otkrila je da će joj kuma na vjenčanju biti njezina kolegica, glumica Katarina Arbanas.

Marija nije skrivala činjenicu da su se ona i Ivan upoznali putem dejting aplikacije Tinder. "Imala sam sreću upoznati divnog dečka na Tinderu, koji me nakon skoro dvije godine prijateljstva 'osvojio'. On je malo jače građe, ali to mi uopće ne smeta. Dapače, sviđa mi se što je za glavu viši i gotovo duplo teži. Ima nevjerojatno razumijevanje za specifičnosti mog posla, pruža mi podršku i nije sklon ljubomornim ispadima. Upravo su razumijevanje i podrška ključni za svaku stabilnu vezu, bez obzira na to kako se ona započela", ispričala je glumica za Jutarnji list.

Marija Kolb, 41-godišnjakinja iz Zagreba, kazališna je glumica, voditeljica glumačkih radionica te producentica. Rođena je u Zagrebu, a osnovno obrazovanje stekla je u baletnoj i glazbenoj školi Franjo Lučić u Velikoj Gorici. Studij glume i lutkarstva završila je na Odsjeku za kazališnu umjetnost pri Umjetničkoj akademiji u Osijeku, diplomiravši 2008. godine.

Dosad je ostvarila gotovo trideset uloga u nacionalnim, gradskim i nezavisnim kazalištima, a za svoj rad nagrađena je brojnim priznanjima, uključujući i dvije Nagrade hrvatskog glumišta. Osim profesionalnog uspjeha, Marija njeguje i brojne hobije – u slobodno vrijeme uživa u rolanju i plivanju, a nedavno je otkrila novu strast prema adrenalinskom sportu wakeboardingu.

