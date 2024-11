FOTO Matija Cvek pokazao kćerkicu, ovako zajedno provode vrijeme: 'Moja prva jesen'

Pjevač Matija Cvek (31) na društvenim je mrežama podijelio novu fotografiju s osmomjesečnom kćerkicom Lotom. - Moja prva jesen - napisao ponosni otac na Instagramu uz fotografiju njega i djevojčice snimljenu za vrijeme zajedničke šetnje u prirodi. Matija i Lota promatrali su kako se priroda mijenja u jesen, a Zagrepčanin je svojoj mezimici pokazivao lišće. Pretpostavlja se da je autor fotografije Cvekova samozatajna supruga Miriam s kojom je krajem veljače ove godine dobio dijete. Fotografiju oca i kćerkice možete pogledati OVDJE.

Najnovija objava u nepuna 24 sata skupila je gotovo šest tisuća oznaka 'Sviđa mi se', a u komentarima su se javili brojni pratitelji: - "Pa kaj ti nije ovo najljepša jesen ikad?", "Kjuuuut", "Bravo tata, komplimenti", "Prvi susret s tvojom glazbom, nezaboravno, kao i vaša prva zajednička jesen" - pisali su oduševljeni obožavatelji.

Pjevač je u nedavnom intervjuu progovorio o bračnom životu i očinstvu: - Supruga je divna, beba je divna. Prate me i podržavaju. Naravno, ima nervoze. Kako to sve ide, ne spavaš, pa si ljut pa se posvađaš pa se pomiriš, sve je to jasno. Ali generalno je sve dobro. I mir i sreća i kreativa, uz sav taj šušur koji se događa - kazao je za In Magazin.

Inače, Cvek se s partnericom Miriam Cikron oženio ovog srpnja nakon dvije godine veze. Vjenčali su se u bazilici svetog Antuna Padovanskoga na zagrebačkom Črnomercu, a svadbeno veselje nastavili su na popularnom zagrebačkom imanju za vjenčanja. Cvek je za poseban dan nosio ružičasto odijelo, a njegova Miriam je odabrala vjenčanicu uskog kroja. Na svadbi se pojavio i Dino Jelusić, Alen Đuras, Ivan Huljić, Marko Kutlić te mnogi drugi...Marko Kutlić je čak prekinuo niz nastupa po europskim gradovima kako bi mogao doći na prijateljevo vjenčanje.

Ne zna se puno o Cvekovoj supruzi, osim da je završila Prehrambeno-biološki fakultet u Zagrebu i da je jedna od autorica ilustracija na Cvekovu novom albumu. Miriam se okušala i kao glumica pa se tako pojavila u spotu Divljih jagoda za pjesmu "Nemam ništa protiv". - Ona je jednostavno - jednostavna. Super je, sve razumije. Što da vam kažem, mi jednostavno ne vidimo sve te ljude oko sebe i pokušavamo što manje primjećivati stvari oko sebe - rekao je Cvek za 'InMagazin' o Miriam.

Podsjetimo, bivši sudionik HRT-ove "A strane" da će postati otac prvi put je naslutio pratiteljima na Instagramu krajem studenog prošle godine. Podijelio je tada fotografiju na kojoj čita knjigu "Trudnoća“, a u opis je dodao "Za glupane“. Više detalja o trudnoći supruge Miriam Cikron podijelio je za "In Magazin": - Termin je kraj drugog mjeseca, jako se veselimo, ja se jako veselim. To je stvarno veliki izazov i nešto novo i mislim da ću nekako zaključiti tu priču s tim da sam do sad mislio da je sve jako važno i da sve što ja radim je jako važno i onda sam samo shvatio da ništa više nije važno - tada je ispričao novopečeni otac.

Publici je sretnu vijest saopćio na koncertu u Tvornici kulture, gdje je nastupio sa svojim bendom "The Funkensteins". Cvek je Tvornicu napunio 23. i 24. veljače, a potom uzeo nekoliko dana odmora i treći koncert zakazao za 28. veljače. Na koncertu su izvodili brojne njegove hitove poput "Visine", "Drama", "Ptice", "Trebaš li me" i mnoge druge.

