Baby Lasagna poslao poruku fanovima nakon prvog koncerta u Zagrebu: 'Ovo ćemo pamtiti jako dugo'

Baby Lasagna sinoć je održao prvi od tri koncerta na zagrebačkoj Šalati, a dobru atmosferu nije pokvarila ni kiša koja je padala tijekom koncerta. Marko se danas prigodinim videom na društvenim mrežama zahvalio fanovima na podršci i najavio drugi koncert.

"Ne znam kako da se zahvalim na tome što ste usprkos jakoj kiši došli i onda skakali po onim lokvama, plesali i pjevali s nama. Ovo ćemo pamtiti kao jedan od posebnih trenutaka jako dugo. Hvala vam lipi moji", napisao je uz snimku na kojoj je pokazao kako se s ekipom iz benda pripremao za nastup te atmosferu s koncerta.

Na koncertu u petak gosti će mu biti šibenski pop rock bend BluVinil i Alen Vitasović, pjevač kojem se Marko divio još kao dječak.

- Bilo mi je logično da ga zovem, zbog te istarske priče, ali i zbog toga jer znam sve njegove pjesme. Osim toga, ima jedan od najvećih ljetnih hitova - "Brajde" s Lima Lenom. Čast mi je da Alen svira na koncertu prije mene. Ne gledam na to kao da mi je predgrupa, kazao je Baby Lasagna. Gosti na koncertu u subotu bit će mu EoT, alter punkrock bend iz Karlovca, i IDEM, osvajač nagrade Rock Off i Porin te vlasnik ponajboljeg regionalnog albuma prošle godine poyy.

Koncerti na Šalati produkcijski se razlikuju od dosadašnjih Markovih nastupa širom Europe. I dalje svira samo svoje pjesme jer kako kaže "nije još pronašao obradu koja bi mu legla". Uveo je neke nove uvode u pjesme, tu je i nova koreografija, ali i neki novi gosti na pozornici koje nije spomenuo.

- Puno smo se pripremali. Imam osjećaj kao da je sve što smo dosad radili vodilo do ovih koncerata na Šalati, kazao je Marko, koji sada ponovno ima novu frizuru, pa na zagrebačkim koncertima nastupa s kratkom smeđom kosom. Iza njega je cijeli niz nastupa po Europi. Nedavno se i vratio iz Poljske, gdje je održao nekoliko rasprodanih koncerata. Stoga je bilo zanimljivo čuti kakvi su Europljani u usporedbi s domaćom publikom.

- U Hrvatskoj je zavladala "Rim Tim Tagi Dim" manija, pa me slušaju svi od 7 do 77, i u prvim redovima su obično najmlađi fanovi. Posjestitelji koncerata u Europi najčešće imaju od 18 do 35 godina i 75 posto su ženskog spola. Definitivno je drugačije nego u Hrvatskoj. Puno toga mi se dogodilo zadnjih mjeseci. Evo, nevjerojatno mi je zaista da mi iz Hrvatske punimo klubove od 2000 ljudi u Poljskoj i Austriji, istaknuo je Marko i dodao da njegovi najveći fanovi na koncertima već znaju od riječi do riječi i pjesme koje još nisu objavljene.

- Slušali su na YouTubeu snimke s koncerata i naučili su riječi pjesama koje još nisu vani. To su obično fanovi u prvim redovima, a to se događa ne samo u Hrvatskoj, nego i u inozemstvu, veli Baby Lasagna.

Nakon tri zagrebačka koncerta Markova turneja se nastavlja po Europi. Idući tjedan je u Ljubljani, a očekuju ga i koncerti u Mlanu, Madridu, Beogradu, a iduće godine i nastavak europske turneje u Poljskoj, Litvi, Njemačkoj, Mađarskoj, Češkoj... Album "Demons & Mosquitoes" izaći će početkom 2025. godine, a prije njega snimit će i još jedan spot.