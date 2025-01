FOTO Jedna od najljepših glumica 'nogirala' partnera uoči poroda! On se oglasio, evo što je rekao

Glazbenik Machine Gun Kelly reagirao je na tvrdnje da on i glumica Megan Fox nisu u dobrim odnosima te da ne komuniciraju uoči njezina nadolazećeg poroda, prenosi Page Six. „Kako mogu ‘izvori reći’ kad izvori nisu ništa rekli“, poručio je MGK putem Instagrama uz fotografiju na kojoj bez majice gleda kroz prozor, aludirajući na to da su informacije koje su se pojavile u medijima netočne ili neutemeljene. Iako nije dao dodatna objašnjenja ni kontekst, američki su mediji samo nekoliko sati prije njegove objave izvijestili da su odnosi između njega i Fox zahladili do te mjere da više ne razgovaraju. Prema tvrdnjama neimenovanih izvora, glumica navodno ne želi imati nikakav kontakt sa svojim bivšim partnerom te se fokusira isključivo na svoje zdravlje i dijete koje uskoro dolazi na svijet.

„Svi u njezinoj okolini sretni su zbog toga... Osjećaju da je konačno došla sebi kada ga je isključila iz svog života“, rekao je jedan od izvora, dodajući kako je njezin krug bliskih prijatelja zabrinut oko toga kako će njih dvoje funkcionirati kao roditelji kada se dijete rodi u ožujku. Unatoč svemu, drugi izvori tvrde da je Fox željela zadržati prijateljski odnos s Kellyjem te da su unatoč prekidu planirali ostati u korektnim odnosima zbog djeteta.

Podsjetimo, Megan Fox i Machine Gun Kelly upoznali su se 2020. godine na snimanju filma Midnight in the Switchgrass i ubrzo nakon toga započeli strastvenu vezu. Dvije godine kasnije, u siječnju 2022., par se zaručio, a njihove zaruke bile su sve samo ne tradicionalne – popraćene neobičnim izjavama o tome kako su „pili krv jedno drugome“ kao simbol svoje povezanosti.

Njihova veza bila je turbulentna, a problemi su eskalirali krajem 2024. godine. U studenom iste godine, dok su bili na odmoru u Coloradu, Fox je u Kellyjevom mobitelu pronašla nešto što ju je toliko uznemirilo da je odmah napustila putovanje. Nedugo nakon toga, par je prekinuo zaruke, iako su samo nekoliko tjedana ranije objavili da očekuju svoje prvo zajedničko dijete. Bliski izvori navode kako je glumica tijekom cijele veze imala problema s povjerenjem prema Kellyju, dijelom zbog njegovog burnog i ponekad nepredvidivog ponašanja iz prošlosti. Ipak, unatoč sumnjama, pokušavala je održati odnos stabilnim, posebno nakon što su saznali da će postati roditelji.

Inače, Megan Fox iz prethodnog braka s glumcem Brianom Austinom Greenom već ima troje djece – Noaha (12), Bodhija (10) i Journeyja (8). Dok se nagađanja o njihovom odnosu nastavljaju, ostaje vidjeti hoće li se Fox i Kelly uspjeti pomiriti barem u roditeljskom smislu ili će se njihov razlaz dodatno produbiti kako se bliži termin poroda.

VIDEO Ekipa filma nominiranog za Oscara: 'Ovo se dogodilo prvi put u povijesti Hrvatske, sad ide borba'