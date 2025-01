FOTO Holivudski glumac optužen za kanibalizam snima u Hrvatskoj: Evo što je objavio na društvenim mrežama

Nakon burnih nekoliko godina obilježenih skandaloznim optužbama za kanibalizam, američki glumac Armie Hammer započeo je snimanje novog filma u Zagrebu, potvrđujući svoj povratak na filmska platna kroz projekt koji mnogi s nestrpljenjem iščekuju. Hammer je na svom Instagram profilu objavio fotografiju s zagrebačke špice, potvrđujući time početak snimanja filma "The Dark Knight". Riječ je o trileru njemačkog redatelja Uwea Bolla, u kojem Hammer glumi osvetnika koji uzima pravdu u svoje ruke.

Iako naslov filma podsjeća na poznati Batman serijal, izvršni producent Michael Roesch naglasio je da njihov projekt nema nikakve veze s Nolanovim filmom. Međutim, dodatnu kontroverzu stvara činjenica da je redatelj Uwe Boll poznat po filmovima koji se često navode kao neki od najlošijih u povijesti kinematografije.

Foto: Instagram screenshot

Hammer, koji je postao zvijezda zahvaljujući ulogama u filmovima poput "Call Me By Your Name" i "The Social Network", doživio je dramatičan pad karijere 2021. godine kada su se pojavile šokantne optužbe za seksualno zlostavljanje. Situacija je postala još skandaloznija kada su procurile poruke koje su navodno upućivale na njegove kanibalističke sklonosti.

Prva koja je istupila bila je 24-godišnja Effie, koja je glumca optužila za četverosatni seksualni napad iz 2017. godine. Uslijedilo je nekoliko sličnih optužbi drugih žena, uključujući model Paige Lorenze, što je rezultiralo time da ga je napustila njegova agencija WME i dugogodišnji publicist.

Nakon što su tužitelji u Los Angelesu 2023. godine odbacili optužbe protiv njega zbog nedostatka dokaza, Hammer je započeo proces vraćanja svojoj karijeri. U nedavnom intervjuu za podcast "Your Mom's House" izjavio je kako mu je karijera toliko napredovala da je počeo odbijati poslove.

"To je bila smrt mog ega, smrt karijere," izjavio je Hammer osvrćući se na prošlost. Glumac je priznao da je period nakon optužbi iskoristio za osobni razvoj i liječenje od ovisnosti o drogama, alkoholu i seksu. "Jako sam zahvalan na tome jer se, prije svega što mi se dogodilo, nisam osjećao dobro, nikad nisam bio zadovoljan," dodao je.

Osim filma koji snima u Zagrebu, Hammer radi i na vesternu "Frontier Crucible" s Thomasom Janeom i Williamom H. Macyjem, što dodatno potvrđuje njegov povratak u filmsku industriju. Posljednju značajniju ulogu ostvario je u "Smrti na Nilu" 2022. godine.

Bez obzira na kontroverznu prošlost, čini se da je Hammer pronašao put prema profesionalnoj rehabilitaciji, a hrvatski glavni grad postao je jedna od postaja na tom putu.

