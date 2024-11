Unuka slavnog Đele Jusića ljubi Amerikanca koji radi u oružanim snagama SAD-a: 'Riskira život kako bi spasio tuđi'

Svima nam je poznata ona stara izreka da jabuka ne pada daleko od stabla! A primjer za to može poslužiti i talentirana glazbenica, 25-godišnja Ema Jusić, inače unuka velikana naše glazbene scene, skladatelja, aranžera i dirigenta Đele Jusića. Osim što hrabrim stopama gradi glazbenu karijeru, ono što joj se neočekivano dogodilo jest da se zaljubila u Amerikanca Iana, inače člana oružanih snaga SAD-a. A što može biti ljepše od zaljubljenosti i pronalaska srodne duše? Upravo zbog njega, ali i radi sebe ozbiljno razmišlja o preseljenju "preko bare". O njezinu novom dečku, američko-hrvatskoj ljubavnoj priči, podršci roditelja, inače poznatog glazbenog para Paule i Đele Jusića Juniora, te o zanimljivostima iz njezine nove životne okoline – doznajte u nastavku razgovora.

Krajem kolovoza objavili ste posljednji singl "U mom snu", riječ je o baladi koja je melankolična, a pjevate upravo o nesretnoj ljubavi. No, to kod vas to nije slučaj! Novost je da ste zaljubljeni, a trenutačno ste u Americi. Koliko ste dugo u vezi i kako ste upoznali svog odabranika?

Ja sam oduvijek bila kontra u svemu, pa tako i kada je riječ o pisanju pjesmama. Kada sam sretna pišem tužne pjesme, a kada sam tužna... Pa još tužnije! Izgleda da sam veseljak s tužnom dušom. Šalu na stranu, moje pjesme nikada nisu u potpunosti inspirirane vlastitim iskustvima. Volim komunicirati s ljudima upravo zato što iz njihovih priča crpim inspiraciju. Naravno, ne kažem da uživam slušajući tužne priče drugih ljudi, ali mislim da upravo zato što proživljavam emocije koje oni prolaze nastojim što prije izbaciti iste te emocije kroz nešto kreativno. Upravo je tako i kada je u pitanju ljubav, samo kontra. Iako sam nedavno objavila pjesmu "U mom snu" gdje govorim o nesretnoj ljubavi, ja sam već neko vrijeme sretna i ispunjena. Tu sreću sam našla "preko bare" i iako smo često dosta udaljeni, to nas ne sprječava u održavanju veze. Mislim da sam ovom vezom dobila puno odgovora na pitanja koja ranije nisam imala. Daljina, posao, manjak vremena, kao niti jedna druga isprika ne mogu biti razlog zašto nešto ne funkcionira. Ako te netko voli, cijeni i želi provoditi vrijeme s tobom, naći će vremena. Tako da drage cure i dečki koji ste u nesretnoj vezi ili ne daj Bože u "situationshipu", bježite glavom bez obzira. Nitko ne zna kakva nas budućnost čeka, ali ako se držite za nešto što od početka ne obećava, samo gubite vrijeme, a s vremenom može biti samo gore. Oduvijek volim latinske izreke, a jedna prigodna za to je "Qualis vita finis ita", odnosno "kakav život, takva smrt". Zato sam odlučila dati priliku osobi s kojom sam udaljena miljama daleko i sretna sam što nisam odustala. Moj Americanos, kako ga volim zvat, i ja smo se upoznali na ljeto 2023. na Nantucketu, otoku za koji sam posebno vezana iz mnogo razloga, a on je upotpunio tu listu. Iako smo od tad imali "krize" jer sam samu sebe uvjeravala kako ne mogu biti u vezi na daljinu jer svi koji me znaju, znaju koliko mi je teško biti odvojena od ljudi koje volim i koliko volim biti naporna grljenjem i pokazivanjem te ljubavi, ali sudbina je bila jača od mojih uvjerenja i tako smo uspjeli održati ovu vezu uz česta posjećivanja i moderne tehnologije.

Dolazite iz poznate glazbene obitelji, jesu li roditelji Paula i Đelo upoznali vašeg novog dečka i dali vam "zeleno svjetlo"? Kakvi su njihovi komentari?

Moja ga je sestra prva iz obitelji imala priliku upoznati kada me došla posjetiti na Nantucket preko ljeta. Zatim ga je mama upoznala u veljači kada smo imale "girls trip" u New York. Budući da je sve to relativno blizu, odlučila sam je iznenaditi i odvesti na moj najdraži Nantucket, odakle je sve krenulo. Naime, prije sad već skoro tri godine to je bio početak mog američkog putovanja koje je trebalo trajati tri mjeseca, ali sudbina je htjela drukčije. Ian je u tom trenutku bio na Nantucketu te je to bio i prvi susret s mojom mamom. Otad su ostali jako povezani i imala je toliko riječi hvale za njega da je moj tata jedva čekao da ga i on upozna. To se i ostvarilo ovog proljeća, kada je Ian došao u Hrvatsku. Organizirali smo obilazak Hrvatske jer sam mu htjela pokazati barem dio blaga kojim raspolažemo. Jako je voljen u mojoj obitelji.

Odakle je vaš dečko i čime se bavi?

Rodom je iz Chicaga i bavi se jako zanimljivim poslom. Naime, radi u grani oružanih snaga SAD-a, obalnoj straži. Ta grana objedinjuje poslove pomorske policije, vojnopomorske podrške i ostalih federalnih institucija. Spadaju pod Ministarstvo unutrašnje sigurnosti obavljajući vojne operacije, ako do njih dođe. Posao kao takav zna biti dosta stresan s obzirom na to da se ponekad nalaze u situaciji gdje riskiraju svoj život kako bi spasili tuđi, ali i kada su u pitanju suzbijanja trgovina opojnih droga i nezakonitih migracija uz još mnogo drugih zadaća.

Foto: Večernji list, privatna arhiva

Što vas je prvo privuklo na njemu i je li to bila ljubav na prvi pogled? Vjerujete li inače u takve ljubavi?

Njegovi maniri. Na temelju onog što sam primijetila u zadnjih nekoliko godina, kao da se izgubila ta neka potreba za manirima. To mi se nikako ne sviđa i kada sam odmah na prvu vidjela da se drži tih, nazovimo ih "old school pravilima", odmah sam stavila veliki plus u glavi. Iskreno, ne vjerujem u ljubav na prvi pogled. Privlačnost, energija i slično da, ali ljubav se stvara s vremenom. Čak bih rekla da kada je u pitanju "ljubav na prvi pogled" znači da nešto ne štima. Barem ne iz mog iskustva. Čovjek se zaljubljuje s vremenom upoznavajući osobu na dubljoj razini.

U posljednje ste vrijeme često u SAD-u, kakvi su vam planovi? Namjeravate li se trajno preseliti?

Jesam, i moram vam reći da mala Ema živi svoj san. Prilično sam se udomaćila. No, zna se gdje će uvijek biti moj jedini pravi dom. Trenutačno svašta planiram, neću reći da mi nije već u ozbiljnijem razmišljanju preseljenje, ali prvo trebam dovršiti sve obveze u Hrvatskoj, kao što su fakultet i slično. Ali zašto ne, mlada sam. A iako je Ian oduševljen Hrvatskom, ipak zbog posla ne može razmišljati o preseljenju.

Vaša je veza, pretpostavljam, ozbiljna, pa onda vjerujem da postoje i razgovori o obitelji i planovima. Biste li djecu radije odgajali "preko bare" ili ipak u Hrvatskoj?

Na ovo mi je pitanje jako teško odgovoriti jer sve ima svoje prednosti i mane. Jako sam vezana za svoju domovinu i ponosna sam što sam Hrvatica i to se nikada neće promijeniti. Smatram da je sretan svatko tko je imao priliku odrastati u Hrvatskoj, u godinama kad nemaš drugih briga osim škole, i to zato što odrastaš uz koliko-toliko prirodno okružje, dobru hranu i zdravu okolinu. Iako se sada sve više i kod nas s novim generacijama javljaju trendovi u ponašanju koje ne odobravam, ali od toga se nažalost ne može pobjeći. E sad, ono što bih nazvala trenutačnom manom jest ponuda za mlade kada odrastu i krenu graditi život. On postaje sve nedostupniji, osim ako nisi direktor s 20. Pametnom dosta. Ali naravno, ustrajnost uvijek mora dati rezultat, tako da ovime ne govorim "ajte svi preko bare". Svatko je kreator svoje budućnosti, ako si nešto zacrtaš, mislim da nije toliko važno gdje si. Meni se sviđa način života u Americi, posebno u New Yorku. Tko zna, možda će to biti top, a možda flop za moju budućnost. Ja ću dati sve od sebe da bude top, ali neću znati dok ne probam. Jedan je život.

Što vaš dečko kaže o Hrvatskoj? Je li upoznat s hrvatskom kulturom?

On opisuje Hrvatsku jednoj riječju: heaven (raj). Obožava Havaje i često onamo ide sa svojom obitelji te me uvjeravao da ne postoji mjesto koje će mu biti draže od toga, ali razuvjerila sam ga. Vrlo brzo nakon posjeta Hrvatskoj promijenio je mišljenje, posebno kada je vidio Dubrovnik i Mljet. Naravno, pritom je dobio sve detalje o povijesti i zanimljivostima ovoga kraja od mog tate, koji je rodom iz Dubrovnika gdje je, uključujući i Mljet, odrastao. To su naravno i meni važne lokacije s kojima želim da bude upoznat, jer je to i rodni grad mog nona, a Mljet je moj raj na kojem sam odrasla i uvijek će imati posebno mjesto u mom srcu. Uz brojna druga mjesta, posjetili smo i grad Pag, odakle je rodom moj djed s mamine strane, za kojeg sam također bila jako vezana i s kojim sam, uz baku, svako ljeto provodila dane.

FOTO Ema Jusić dečku je poklonila hrvatski dres s potpisom i posvetom Luke Modrića, inače Ianovog najdražeg igrača

Je li vaš dečko upoznat s likom i djelom vašeg pokojnog nona Đele Jusića? Jeste li mu puštali neke njegove skladbe?

Kako ne, pa ne bih ga pustila u kuću da ne zna cijeli tekst "La musica di notte" napamet! Šalu na stranu, nisam tako stroga, ali mora znati tko je bio moj nono i što je sve stvorio. Znao je od početka koliko mi je to važno i jako se zaintrigirao te je sad itekako upoznat s opusom mog nona kao i s time kakav je bio kao nono. Čak se i ponosno slikao ispred ulice maestra Đela Jusića u Dubrovniku!

Mislite li da bi vaš nono bio ponosan na njegovu malenu Emu?

On je bio ponosan na mene još za vrijeme života. Jako je vjerovao u mene i to je nešto što mi uvijek ostaje zarezano u sjećanju te me gura da ne odustanem. Karijera pjevača nije niti malo lagana. Ostati dosljedan sebi, a opet pratiti trendove vrlo lako može dovesti do kaosa u glavi. Ali nastojim samo uživati u onome što radim, a vrijeme će pokazati. Uvijek je bio ponosan pa vjerujem da se ništa u vezi toga ne bi promijenilo jer vjerujem da sam nekako ostala ista kao i uvijek. Malo pametnija i iskusnija, ali i dalje veseljak koji uživa u životu. Hedonizam je nešto što nas je posebno spajalo, jer ako je itko znao kako uživati u životu, to je bio upravo on.

Hoćete li se vratiti za božićne praznike u svoj rodni Zagreb?

Naravno! Božić u New Yorku zvuči magično, ali bez obitelji nema smisla. Meni je obitelj svetinja i provoditi blagdane s njima je nezamjenjivo, a posebno Božić koji ima veliku važnost u mojoj obitelji.

Vaši roditelji Paula i Đelo glazbeni su par, a s majkom ste više nalik kao prijateljice. Daje li vam majka ljubavne savjete i komentirate li inače otvoreno muškarce?

Moja majka je meni zaista moja najbolja prijateljica. Jako smo povezane i s njom mogu podijeliti bilo što bez straha da će me osuđivati. Meni su moji roditelji oduvijek bili oličenje onoga što očekujem od svog braka. Prijateljstvo, skladnost, ljubav i međusobno poštivanje. Upravo iz tog razloga danas znam što želim i što očekujem od svog partnera. Majka mi je uvijek davala dobre savjete, nažalost nisam ju uvijek slušala, ali uvijek je na kraju bila u pravu. Majke imaju jedan poseban talent, a to je majčinski instinkt. Kada god bi naslutila da je netko loša osoba, odmah bi me upozorila. Da sam je slušala kada sam bila mlađa, pomnije bih birala prijatelje, ali zato srećom kada mi je davala savjete za dečke, nisam preispitivala i uvijek se ispostavilo da je u pravu. Najdraže mi je kada imamo dan za sebe, sjednemo na espresso martini, i pričamo o svemu... Samo ne o dečkima. To nam je dan za relaksaciju, a ne za nerviranje.

Emina najveća podrška i najbolja savjetnica za sve je upravo njezina majka Paula Jusić Foto: Večernji list, privatna arhiva

Je li vam otvoreno iskomentirala vašeg dečka Iana?

Odmah. Moja mama nema "dlake na jeziku" kao niti nitko iz naše obitelji. Jedina razlika kod nje je što će ona, kao i moja sestra probat uljepšat neke izjave da ne zvuče grubo, dok smo tata i ja ipak direktniji bez ustručavanja. Tako je odmah čim je upoznala Iana rekla da osjeća toplinu od njega i da joj je jako drag.

A otac? Je li on kao muškarac posebno osjetljiv na vas s obzirom na to da ste sada sretno zaljubljeni?

Moj otac i ja imamo jedan zanimljiv odnos, jako povezani i slični, ali kada su u pitanju neke privatne stvari kao što su razgovori o dečkima, tu sam otvorenija s mamom. Morate razumjeti da nije ni njemu lako! Od dvije kćeri i žene, još nam je i svaki pas u kući bio ženski. Tako da ponekad nastojim biti i kćer i sin, pa sam raspodijelila teme. S mamom o dečkima, s tatom o tehnologiji, muzici i produkciji. Multitasking! Mislim da je mom ocu najbitnije da smo moja sestra i ja sretne, i da smo s nekim tko nas poštuje i čuva, kao što nas je i on s mamom sve godine čuvao.

Kada možemo očekivati neku novu pjesmu i kakvi su vam planovi?

Kod mene se uvijek nešto novo stvara. Pisanje, pjevanje i sviranje u meni budi jedan neopisiv mir tako da je to nešto što ću uvijek raditi. Trenutno imam tri gotove pjesme od kojih će jedna vrlo uskoro van, a i druge dvije neće dugo čekati. Jako se veselim tome jer te pjesme imaju veliko značenje za mene. Jedna pjesma je jedna od mojih prvih pjesama koja stoji u ladici već godinama i napokon sam odlučila raditi na njoj. Druga pjesma je dosta emotivna i jedna od najdražih jer je napisana u trenutku velikih emocija kroz koje sam prolazila nakon što su me neki događaji u svijetu izrazito potresli. Treća pjesma je skroz drugog karaktera od prvih dviju, a govori upravo o ovoj mojoj ljubavi.

Koliko karijera glazbenice zahtjeva financijskog ulaganja? Je li baš uvijek isplativo?

Kao što sam već ranije navela, to je jedan jako zeznut posao zato što si eksponiran javnosti i automatski stavljen na podij gdje ćeš za svoj rad dobiti ili ovacije ili kritike. A treba se znati nositi i s jednim i s drugim. Bilo koji javni posao je izazovan, a zahtjeva puno hrabrosti i strpljenja. U životu ako želiš nešto postići moraš nešto i uložiti. U životu se treba i žrtvovati. Ja razmišljam ovako: Ako želiš osvojiti na lotu, moraš uložiti u listić. Ako želiš biti odvjetnik, moraš uložiti u fakultet. Pa isto tako ako želiš postati glazbenik, moraš ulagati u stvaranje te glazbe. Često me ljudi pitaju je l' se isplati, i uvijek kažem isto. Vidjet ćemo je l' se isplatilo za deset godina, trenutno sam u procesu ulaganja. Što time želim reći jest da svi očekuju od glazbenika, ali i oni sami, da će se nakon jedne objavljene pjesme i spota stvoriti karijera. Ne ide to baš tako. Možda se nekome i posreći pa i bude tako, ali općenito većina glazbenika sa sjajnom karijerom iza sebe ima niz godina ulaganja i potrošenog novca na nešto što se možda tada činilo bacanjem novca, ali dovoljno su vjerovali u sebe da su znali da će se na kraju isplatiti.

FOTO Ema Jusić u New Yorku

Priželjkujete li snimiti i album?

Album je pri kraju te sam ga planirala objaviti na jesen, no odlučila sam ipak unijeti neke promjene te smo time i morali prebaciti objavu albuma na zimu.

U kojem smjeru namjeravate graditi karijeru?

Mislim da će na to uvelike utjecati i činjenica gdje planiram stvarati budućnost. Amerika je veliko tržište i konkurencija je ogromna, ali ako planiram nastaviti život van Hrvatske, i karijeru ću preusmjeriti u drugom smjeru. Svakako bih se fokusirala na to da radim što volim i u čemu uživam, a još ako uspijem iz toga stvoriti i nešto više, nitko sretniji od mene.

Na društvenoj mreži Instagram snimate šaljiva videa, a jeste li možda razmišljali o karijeri influencerice?

Volim interakciju s ljudima i obožavam nasmijavati ljude, ali volim kada to dođe spontano. Mislim da kada bih se ozbiljno prihvatila karijere influencerice, ti šaljivi videi više ne bi bili spontani već planirani, a to onda nije to. No, to je samo moje trenutno mišljenje koje je možda u potpunosti krivo. Definitivno neću planirano krenuti u izgradnju karijere influencera. Ako se dogodi, dogodilo se spontano. Puno više mi ispuni dan kada vidim da sam nekolicinu ljudi nasmijala svojim videima, nego da razmišljam o takvoj karijeri.

Tko vam je najbolji savjetnik za karijeru? Majka ili otac i tko je kritičniji?

Oboje su i najgori i najbolji savjetnici u karijeri. Najbolji zato što mi uvijek nastoje najbolje pomoći i dati mi najbolji savjet za koji je ipak potrebno godine iskustva, a najgori zato što se uvijek ispostavi da su u pravu, a nažalost ne poslušam ih uvijek. No, kada bih morala izdvajati, rekla bih otac. Jako je pedantan u svom poslu i svaka sitnica mora biti na svom mjestu. Majka je isto takva, ali kada govorim o produkciji, to je najčešće u interakciji s ocem. Preciznost i perfekcionizam su mu vrline u tom poslu, a to je i prenio na mene tako da nerijetko se zajedno međusobno kritiziramo dok nešto nije kristalno savršeno.

Kako oni gledaju na vaš glazbeni put i jesu li se ikada pribojavali da ćete se baviti glazbom?

Mogu reći da sam izuzetno sretna i zahvalna zato što od početka imam veliku podršku od cijele obitelji, a najvažnije mi je što mi daju vjetar u leđa. Uvijek se imam kome okrenuti kada mi je teško ili kada zatrebam savjet jer sam te sreće da se bavimo istim poslom. Nisu se pribojavali, dapače, bili su jako sretni što sam zainteresirana za glazbu. No ipak, od početka su me pripremili na prepreke na koje ću nailaziti kroz gradnju karijere, kao i na činjenicu da je posao izazovan, nimalo lak, ali u konačnici zabavan ako ga radiš s dušom.

Dok ste u Americi što vam najviše nedostaje od kuće?

Trenutno se nalazim u Bostonu jer Ian ovdje živi, i moram priznati da sam zaljubljena u taj grad. Dosta je europski orijentiran, a najdraži kvart mi je North End odnosno talijanski kvart pun prekrasnih restorana, kafića, barova i dućana s talijanskom hranom koja je slična našoj. Grad je, u usporedbi s New Yorkom, prilično čist i uredan, što mi je dosta važno. Ne sviđa mi se to što su zime prilično hladne, a što mojim zimogroznim kostima nikako ne godi. No moram priznati, prilično mi se posrećilo otkad sam došla jer su temperature nenormalno visoke. Svaki put kada sam dulje vrijeme u Americi mi nedostaje nešto drugo. Od nekih klasičnih jela fale mi ćevapi, no otkrila sam jednu kavanu na Manhattanu s odličnim ćevapima, tako da je svaki moj odlazak u New York ujedno i odlazak po ćevape. Ove godine mi posebno nedostaju mandarine i šipak jer su mi to dvije najdraže voćke kojima je trenutno sezona, a netom prije puta sam bila na Mljetu pa sam kupila pune vreće domaćeg šipka i mandarina, a znam da kad se vratim im više neće biti sezona. Naravno fali mi i obitelj, ali ne mogu, a da ne izdvojim svoju pasicu Bubi. Jako sam povezana s njom i užasno mi fali, ali imamo je već devet godina i jako je povezana i s ostatkom moje familije pa je nisam htjela odvajati od njih. No jedva ju čekam izgrliti.

