Ferata iz 'Velog mista' prestao je glumiti zbog bolesti, kći mu je bila u paklu droge, no sve je prebrodio

Glumac Aljoša Vučković izgradio je uspješnu glumačku karijeru, a publici je ostao najpoznatiji po ulozi Ferate iz kultne serije "Velo misto". Prije nekoliko godina borio se s opakom bolešću, a tada je prestao i glumiti te je otišao u zasluženu mirovinu. - Ništa ne radim i ne mogu raditi. Bolestan sam i ne osjećam se dobro, to je jedan od razloga zašto ne glumim - kazao je tada novinarima srpskog Kurira, a o svojoj zdravstvenoj dijagnozi nije volio govoriti.

O svom je povlačenju iz glume progovorio je i u jednom od rijetkih pojavljivanja u javnosti, na scenskom čitanju teksta "Ja, Feđica" 2021. godine. - Otišao sam u penziju 2009., ali sam igrao dok nije skinut s repertoara komad Otac na službenom putu, mislim da je to bilo do 2011. Još je tu bio Kokan (Mladenović) kao upravnik. Ljudi kažu: 'Mogao bi još.' Ne, kad na jednom platnu imate boje, to je zanimljivo, ta vaša boja je ili vangogovska ili sezanovska ili nekog renesansnog majstora... Da, mogao bih, ali čemu? Kad odudara od svega ovog danas, to su sad boje koje se tu nalaze. Malo je tome kumovala moja bolest, malo moj obiteljski život, došli su unuci. Moja priroda je takva da se ne volim družiti - ispričao je također za srpske medije.

Inače, Aljoša s obitelji živi u srpskoj prijestolnici, gdje je sada, nakon dugo vremena stao pred fotografe i pokazao kako izgleda. Iako je u Hrvatskoj rijetko, definitivno nije pao u zaborav. - Kad dođem u Dalmaciju, drukčije me ni ne zovu nego Ferata. U početku je moja supruga reagirala pa bi rekla: 'Pa zašto se osvrćeš na to?' Pa onda bih slobodno mogao dići sidro ili što kažu pokupiti kofere i vratiti se. To nije bilo nikakvo prozivanje, to je nešto što je održavalo to da ja pripadam njima, da je to lik koji je duboko utjelovljen u taj ambijent, da sam ja to po njihovom shvaćanju dobro napravio zato me i oslovljavaju tako - ispričao je glumac prošle godine u HRT-ovoj emisiji "Zlatna liga".

Njegovo srce je prije više od 50 godina osvojila Beograđanka Edita, koja je radila kao profesorica i prevoditeljica. U to doba on je bio jedan od najpoželjnijih glumaca, a Edita ga je očarala svojom ljepotom i pristojnošću. Par zajedno ima dvije kćeri, a u jednom intervjuu je Aljoša otkrio kako se starija Leana bavi glumom, a sedam godina mlađa Sara svira klavir. Kako je Večernji list pisao 2021. godine, Aljošina kći Leana našla se u paklu droge. Počela je koristiti narkotike i gubiti tlo pod nogama. Njezini su roditelji bili očajni, ali nisu se predali i vjerovali su da spas i dalje postoji.

Leana se dugoročno borila s ovisnošću o drogama, a na kraju je završila u bolnici, na rehabilitaciji. Svi napori obitelji tada nisu urodili plodom, pa je odlukom suda dovedena na obavezno liječenje od teškog oblika ovisnosti. - Ono što mogu reći je da moja kći nije u zatvoru, već na zatvorenom liječenju. Mislim da bi svi ljudi trebali pustiti pojedince i njihove najbliže da sami riješe svoje probleme i na najbolji mogući način - rekao je tada glumac za časopis Story. - Ne činite drugima ono što ne biste željeli da netko drugi radi vama, to je jedna od glavnih maksima kojih bi se trebali pridržavati. Savjetujem ih i danas, ali oni odlučuju hoće li me slušati jer ih odgaja škola i ulica pored mene. Nekad smo slušali roditelje jer smo morali, a danas je to stvar izbora. Činjenica da se Leana odlučila baviti glumom sasvim je normalna jer je odrasla s ocem koji se bavi tom profesijom. S druge strane, to ne znači da će biti bolja od ostalih kolega. I genetika je učinila svoje, jer je naslijedila puno mojih osobina - kazao je za medije jednom prilikom glumac Aljoša Vučković.

Njegova kći izvukla se iz pakla droge i ovisnosti, predaje na Sveučilištu John Nesbitt, ima dijete, a prema svemu sudeći čini se kako si je u potpunosti sredila život.

