Farmeri su u nevjerici nakon dvoboja, a Prince je u suzama: Izgubio sam brata

Dvoboj između Juke i Bruna, koji se čekao cijeli dan, završio je na nevjericu većine farmera – Jukinim porazom. Bruno je odabrao dvoboj snage i izdržljivosti, u areni ih je čekala igra piramida pobjede. Zadatak je bio lancima dovući skupine guma, pronaći odgovarajući ključ i otključati odgovarajući lokot kojim su gume vezane te na stupove poslagati gume, od veće do najmanje i izgradili piramidu. Nešto brži i spretniji bio je Bruno te je tako zaslužio svoj i Dubravkov ostanak na Farmi.

''Farmeri moji, što da vam kažem? Svaki poraz ne mora značiti poraz. Ja se vraćam svojoj djeci, svojoj supruzi, svim dragim ljudima'' kazao je Juka farmerima i čestitao pobjedniku. Jukin odlazak najviše je pogodio Princea, koji će, kaže, teško to moći preboljeti. ''Izgubio sam brata. Danas sam naučio lekciju koju ću reći svojoj djeci i unučadi – nemoj podcijeniti nikoga!'' zaključio je Prince. Maja je kazala kako smatra da se čovjeku u životu dogode upravo one stvari koje se u tom trenutku trebaju dogoditi, a za Bruna je kazala: ''Bruno je prije svega jedan jako emotivan i empatičan čovjek i sva njegova zezancija i kreacija te iste zezancije proizlazi, bar ja to tako osjetim, iz dubokih nekih boli i nekih životnih poraza koje je imao''.

Nešto ranije tog dana, na farmu je stigao mentor kako bi ocijenio tjedni rad farmera. Gazda Zoran ga je proveo po imanju i pokazao mu što su sve obavili. Naposljetku, mentor je bio zadovoljan te je farmerima za idući tjedan dodijelio 3000 vranaca, kojima su se farmeri izrazito obradovali. ''Mislim da sam uspio i vidim da su farmeri zadovoljni'' komentirao je gazda Zoran. No, osim novčane nagrade, veće nego u proteklim tjednima, mentor je odlučio dodatno nagraditi farmere te im je poklonio quad.

Koga će Juka postaviti za novog gazdu te kako će se stvari sada odvijati na farmi, ne propustite doznati već u idućoj epizodi showa 'Farma More i Maslina'!