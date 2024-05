Emily u Parizu: Novi nastavci stižu u kolovozu, šuška se da će zaigrati i Brigitte Macron

Nestrpljivi obožavatelji



Brojni obožavatelji serije pripremili su se da će, kao i obično, morati čekati do prosinca, kada ova serija obično izlazi. No ekipa Netflixa odlučila ih je iznenaditi i prikazati nove pustolovine mlade menadžerice za odnose s javnošću Emily Cooper već u kolovozu. Prva polovina sezone koju čini pet epizoda bit će prikazana 15. kolovoza, a ostatak 12. rujna. Sjajne su ovo vijesti za one koji već nestrpljivo traže informacije o radnji serije te su mislili da će je morati čekati do zime, a potvrdili su ih i članovi glumačke ekipe u kratkom najavnom videu na društvenim mrežama. Glumci su opisivali novu sezonu te kazali da je četvrta sezona kaotična, srcedrapajuća, puna osvete, genijalnih modnih odabira i avantura.

Moderna verzija legendarnog "Seksa i grada" počela se snimati krajem siječnja ove godine. Serija se snima u Francuskoj, a budući da se ove godine ondje održavaju i ljetne Olimpijske igre, snimanje mora završiti ovih dana. Osim u Parizu, neke scene snimljene su i u Rimu kamo će se Emily uputiti na putovanje. Valja naglasiti i da je snimanje serije u Francuskoj izazvalo bijes lokalnog stanovništva, o čemu su izvještavali mnogi mediji. Naime, bijesni mještani ispisali su grafite po gradu, odnosno po mjestima na kojima se serija inače snima. Ljuti ih što obožavatelji te serije dolaze na lokacije snimanja te očekuju dojam i ponašanje stanovnika kao u seriji, a nakon što se to ne dogodi, odlaze razočarani. Grafita ima na svim lokacijama snimanja, a jedan od njih poručuje i da "Emily nije dobrodošla". U povodu toga objavljen je i članak u francuskim dnevnim novinama Le Monde koji je nosio naslov "Oni misle da posjeduju susjedstvo. Emily u Parizu – invazivna susjeda". No ljuti lokalci ipak nisu uspjeli zaustaviti snimanje, a evo što nas čeka u četvrtoj sezoni.

VEZANI ČLANCI:

Radnja serije nastavlja se na prošlu sezonu, koja je prikazana u prosincu 2022. godine, a saznat ćemo i odgovor na pitanje svih pitanja: hoće li Gabriel i Emily konačno završiti zajedno. Tu su još brojna druga pitanja na koja očekujemo odgovor poput: Je li Alfie i dalje slomljenog srca? Hoće li Gabriel dobiti svoju Michelinovu zvjezdicu? Hoće li Mindy i bend ići na Euroviziju? A što je s Camille? Osim toga, Emily će nakratko i napustiti Pariz te se uputiti u Rim, ali putovat će i u francuske Alpe. Brojni obožavatelji serije izrazito cijene trud mlade Amerikanke da shvati francuski jezik i običaje, a s odlaskom u Rim umiješat će se i talijanski što će mnogima biti zanimljivo.

U novoj sezoni naglasak će biti na kompliciranim ljubavnim i poslovnim odnosima, a sve će i dalje biti začinjeno odličnim modnim kombinacijama. Do sada smo mogli gledati komade različitih dizajnera, ali i komade iz second hand trgovina, antikvitete i vintage odjeću, a to će se i nastaviti.

Poznata imena



Što se glumačke postave tiče, ona nam ostaje već dobro poznata. Uz neke iznimke, naravno. U ulozi Emily nastavljamo gledati Lily Collins, Gabriel je Lucas Bravo, Camille je Camille Razat, a Mindy Ashley Park. Potvrđeno je i da se vraća Alfie kojeg igra Lucien Laviscount. Alfie i Emily prekinuli su, a što će biti s njima, ostaje nam vidjeti s obzirom na to da se našao u ljubavnom četverokutu. Osim ovih (glavnih) likova, u seriji ćemo svakako gledati i Emilyne kolege s posla: šeficu Sylvie igra Philippine Leroy-Beaulieu, kolegu Juliena Samuel Arnold, a Luca Bruno Gouery. Postoje naznake da će se u ovoj sezoni pojaviti i prva dama Francuske Brigitte Macron koja će imati epizodnu ulogu. Lily Collins uočena je na snimanju četvrte sezone s Brigitte Macron i snimljene su dok su snimale jednu scenu. U intervjuu sa Stephenom Colbertom iz 2022. godine Collins je otkrila da je Brigitte Macron bila "stvarno velika obožavateljica" serije "Emily u Parizu" pa postoje veliki izgledi da se i pojavi u seriji.

Dodajmo da je serija ubrzo nakon izlaska prve sezone, što je bilo usred pandemije, oborila rekorde gledanosti na Netflixu te se o njoj puno pričalo, a treća i četvrta sezona potvrđene su odmah nakon premijere druge sezone. Peta sezona serije još nije potvrđena, no autor serije Darren Star u jednom je intervjuu rekao da ima ideju za nju te bi volio da se nastavi.

VIDEO: Baby Lasagna prije nastupa na Sea Staru otkrio planove za budućnost: 'To je moj san'