Polufinalist showa "The Voice" snimio je prvu pjesmu kojom želi poručiti: 'Budite ponosni sami na sebe'

Pjevača Tonija Šimonovića (28) šira je publika upoznala kao polufinalista showa "The Voice Hrvatska", a Toni nakon što je oduševio svojim obradama kreće u solo karijeru. Naime, mladi glazbenik objavio je svoju prvu pjesmu "Samo Da Si Tu" na kojoj je i sam radio.

- Koautori sa mnom su tam i DZIPSII. Kliknuli smo na prvo upoznavanje i odmah znali u kojem smjeru ova pjesma ide. Ako moram izvući poruku, bila bi da budemo više ponosni sami na sebe, i te da kad sagledamo svoju prošlost, zajedno s uspjesima i neuspjesima, budemo dovoljno hrabri potapšati sami sebe po ramenu - ističe te dodaje da se pjesma trenutno može poslušati na glazbenim platformama, a smiljen je i spot koji će je ugledao svjetlo dana. Evo kako je bilo na snimanju.

- Bio je to jedan lijepi dugi dan snimanja do kasnih noćnih sati na ulicama Zagreba. Spot odražava točno neke trenutke koji su svakodnevni. Tako nekako mali, a bitni. Uzimamo ih zdravo za gotovo, a zapravo su baš ti mali trenutci i sitnice često kapi koje prelijevaju čaše. Kako nam jedan dan ista sitnica može biti nevažna, a drugi dan ta ista sitnica može postati motivacija da donesemo neku tešku odluku. Jako me to inspirira - kaže Toni.

Nismo mogli izbjeći niti pitanje o iskustvu u "The Voiceu". Toni kaže da mu je ova emisija otvorila moga vrata, ali i da mu je drago vidjeti da se svidio gledateljima. Koji je najbolji savjet koji je dobio od mentora?

- U moru jako lijepih riječi našeg mentora Urbana, izdvojit ću ovaj: ...da uvijek poslušam sve savjete u prostoriji, ali odluka je samo moja - kaže te dodaje da bi volio nastaviti stvarati glazbu kakvu i sam sluša.

Toni se počeo glazbom baviti u osnovnoj školi, kada je krenuo svirati klavir.

- Tada nisam ni razmišljao o pjevanju. Samo sam bio zaljubljen u klavir i njegov zvuk. To je i danas moj najdraži instrument - ističe, a misli i da se mladima u Hrvatskoj nije teško probiti na scenu.

- Ne bih rekao da je teško. Mladi izvođači stalno dolaze. Neki možda jako brzo dolaze i odlaze. Smatram da je bitno i kad netko odluči napraviti makar samo jednu pjesmu, ona odražava njih i vrijednost koju donose sceni ili još bitnije njihovoj publici - kaže, a kao uzore ističe: Adele, Ninu Simone, Billie Eilish, Maliku Ayane.

VEZANI ČLANCI:

Toniju je tijekom razgovora najteže pitanje bilo ono o duetima, odnosno s kime bi volio raditi. - Prije bih znao s kim ne bih. Najviše ovisi o pjesmi koja se dogodi, tada ću znati koga mogu zamisliti da to pjeva - kaže glazbenik koji uživa podršku obitelji i prijatelja i ona mu je jako važna, a ističe i posebnu podršku svog ljubimca.

- Svakako su tu i obitelj i prijatelji, ali nekako imam potrebu reći da je svaki dan većinu vremena sa mnom moj pas Togo. On je moj cimer, najbolji frend, rame za plakanje i najbolji sudac oko pjesme koju napišemo zajedno u dnevnom boravku na podu za klavirom - kaže Toni.

VIDEO: Baby Lasagna prije nastupa na Sea Staru otkrio planove za budućnost: 'To je moj san'