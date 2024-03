Evo konačno showa u kojem nisu svi najbolji i super i divni i krasni nego se zapravo natječu!

Tvoje lice zvuči poznato // NOVA TV - četiri ruže

Na male ekrane vratio se show kojemu je uspjelo ono što većini nije, a to je da ga publika jednostavno - voli. I to bez previše prigovora. Show imena "Tvoje lice zvuči poznato", u kojemu se poznate ličnosti trude što vjernije postati netko drugi za potrebe jednog nastupa, ima sve elemente potrebne za zabavu jer je, kao prvo, humanitarnog karaktera pa, iako je format u nekoj teoriji natjecateljski, nema ispadanja i glavni je cilj zabaviti publiku, što gledatelji i osjećaju. Tako je show izbjegao sve nepotrebne drame i prozivke u stilu "sve je to namješteno", a sami su natjecatelji u svojim pokušajima imitacije toliko simpatični da su se čak uspjeli izdići iznad otrovnih komentara u stilu "tko su ti ljudi, ja za njih nikada nisam čuo pa nemaju zašto biti na televiziji". Neki od nastupa u ovom showu ostali su tako upisani u anale YouTuba i godinama kasnije, poput odličnog Marija Petrekovića u ulozi Tine Turner, Saše Lozara kao Maje Blagdan ili Ivana Šarića i Dušana Bućana koji su izveli duet kao Dražen Zečić i Anđela. Dobar je odabir kandidata i u ovoj novoj sezoni, baš kao i žirija te voditelja, pa na čudi da je već prva epizoda pokupila samo aplauze. Treba pohvaliti i promociju showa u Dnevniku Nove TV kada su se natjecatelji Alen Bičević i Tomislav Marić Toma uključili u središnju informativnu emisiju transformirani u voditelje Valentinu Baus i Dinu Goleša. Sve u svemu, jedan od simpatičnijih showova u ponudi naših televizija, ali treba Novoj TV priznati i da zna poprilično začiniti situaciju iz sezone u sezonu. Tako je u prošloj epizodi "gljiva", koja odlučuje o transformacijama, jednom od natjecatelja za idući nastup dodijelila ni manje ni više nego Aleksandru Prijović. Poprilično smion potez produkcije, ostaje pitanje kakve će komentare show zaraditi nakon njega. Ali bez sumnje će ih biti i to na pretek.

Hell's Kitchen // RTL - tri ruže

Istina da je ljestvica inače sasvim nisko, ali da kucnemo o drvo, na hrvatskim su se televizijama zaredali nešto kvalitetniji showovi od uobičajene kataklizme ukusa. Uz "Tvoje lice zvuči poznato" na Novoj TV, treba izdvojiti i RTL-ov "Hell's Kitchen". Chef Tom Gretić je još jednom, naime, potvrdio koliko je odličan u ovakvim formatima te je pokazao zašto je bio i ostao jedan od miljenika publike kada je riječ o kulinarskim showovima. Jednostavno ima ono nešto, zanimljiv je, elokventan, zna o čemu govori i ima stav. Sam format emisije, koji podrazumijeva izravne kritike sudionicima, omogućava mu da taj stav jasno i izrazi pa je u natjecateljskim kuhinjama konačno dopušteno reći što je dobro, a što nije, tko je najbolji, a tko najgori. Uistinu osvježenje nakon poplave komentara tipa "svi ste super i jednako dobri, glavno da nikoga ne povrijedimo", "nema veze što je ovo malo nejestivo, drugi put će biti bolje, a ako ne drugi, onda barem stoti" ili "u redu je ne znati zakuhati vodu, pa tko zna…" Evo konačno showa u kojem nisu svi najbolji i super i divni i krasni nego se zapravo natječu! Najveća kritika koja je do sada showu upućena (osim što su izgubili stanovitog Damira) je upravo to da, s obzirom na to da se radi o natjecanju profesionalnih kuhara, kuhanje čak nije na nivou koji su neki možda očekivali, no zbilja ne bi bilo korektno komentirati kvalifikacije natjecatelja na taj način, posebno od strane nekoga tko je u kuhinji potpuni laik. Neka to procijeni chef Gretić u ovom natjecanju iz kojeg proizlazi i dosta tenzija, što je ipak karakteristično za reality showove, ali u ovom slučaju drame nisu umjetno stvorene nego zbilja nastaju iz stresnih situacija u kuhinji! Sve pohvale!

Graham Norton i gosti // RTL - tri ruže

Ono što u Hrvatskoj nemamo baš često priliku gledati je kvalitetan domaći talk show, ali zato treba pohvaliti drugi program HRT-a koji redovito prikazuje odličan show "Graham Norton i gosti", i to ukorak s najnovijim sezonama koje se prikazuju na BBC-ju. Riječ je o showu koji ima već kultni status zbog svog karakterističnog i izrazito opuštenog pristupa zvijezdama. Omiljen je i na društvenim mrežama, a iz sezone u sezonu (kojih je već preko 30) sve je popularniji.

Istrage zrakoplovnih nesreća // RTL 2 - jedna ruža

RTL 2 ima potencijala biti, primjerice, dobra platforma za razne showove koji bi zasigurno bili bolji i zanimljiviji odabir od mora repriziranih serija. Doslovno jedini sadržaj koji se izdvaja su dokumentarne "Istrage zrakoplovnih nesreća", ali i tu je riječ o starijem sadržaju koji ne može nositi cijeli program. Više talk showova, kulinarskih emisija, glazbenih natjecanja i slično bili bi pun pogodak za ovaj program.

