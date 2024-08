Emotivna objava Ane iz 'Života na vagi': Srest ćemo se jednom, majko među zvijezdama

Ana Žderić bila je jedna od natjecateljica u četvrtoj sezoni RTL-ovog showa "Život na vagi". Ana je u show je ušla sa 139,9 kilograma, a izašla sa 102.3 kilograma, a kada je došla u show njezine sestre ispričale su kako se Ana nakon smrti njihove majke povukla u sebe i tada su se počeli gomilati kilogrami.

"Mama mi jako nedostaje u životu i znam da bi joj bilo srce ogromno da zna da sam tu'', rekla je Ana kada je ušla u show dodajući da ni njezine sestre nisu znale koliko pati iznutra. ''Sebi sam napravila najveću štetu, trebala sam se otvoriti nekome, sestrama ili tati, ali nisam. Nisam željela da oni budu tužni kao ja", priznala je tada Ana u suzama. Sada se na društvenim mrežama prisjetila mame na sedmu godišnjicu njezine smrti. "Srest ćemo se jednom, majko među zvijezdama", napisala je u dirljivoj objavi na Instagram storyju i objavila zajedničku fotografiju s mamom.

Ova bivša kandidatkinja showa 'Život na vagi' je u svibnju otkrila i da se udala. "Udala se i to nije šala", napisala je uz selfie u vjenčanici, a na svojem Instagram storyju istaknula je i snimku svog prvog plesa sa suprugom, također bivšim natjecateljem ovog showa Dominikom Kračunom. Nakon toga je Ana podijelila neke detalje s vjenčanja.

GALERIJA Ovo su kandidati osme sezone 'Života na vagi' i ukupno imaju 2547,2 kilograma

- Još uvijek teško pričam, nemam glasa koliko se slavilo. Bilo je super, iako sam dan prije svadbe završila na injekcijama. Bolio me donji dio leđa i uhvatilo me u ramenu... Bilo mi je stresno i zbog priprema, a kad je došao taj veliki dan, bila sam toliko mirna. Pitala sam se zašto sam se uopće stresirala - rekla je Ana tada i dodala: - Imali smo tamburaše, lažnu mladu... Jele su se slavonske meze, a za večeru je bilo od juhe do janjetine. Dodala je i da su uzvanici slali poruke da je svadba bila odlična. prije dvije godine na Instagramu je objavila kako se zaručila za Dominika, finalista pete sezone RTL-ova showa. Najprije su se dopisivali putem Instagrama i dijelili svoja iskustva o showu, a kasnije se razvila i romansa između njih dvoje.

VIDEO: Baby Lasagna zapalio atmosferu na zadarskom Forumu, publika mu posvetila transparente