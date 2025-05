Hrvoje otkrio što je po njegovom mišljenju Silvijin najveći nedostatak: Radi to bez razmišljanja o posljedicama

U 'Braku na prvu' u razgovoru s Hrvojem i Silvijom, stručnjakinja Izabela pokušala je razjasniti dinamiku njihovog odnosa. Hrvoje je priznao da ne može točno odrediti što najviše uzrujava Silviju, što je potaknulo Izabelu da postavi pitanje o izražavanju emocija. "Znači li to da nikad dosad nisi pokazala ljutnju ili samo nije primijetio?" upitala je stručnjakinja Izabela. "Pa mislim da nisam baš demonstrirala", odgovorila je Silvija.

Silvija je zatim otkrila svoje unutarnje borbe, objašnjavajući kako često pretpostavlja da drugi mogu čitati njezine misli. Iako se boji izraziti svoje želje i mišljenja, paradoksalno tvrdi da joj to zapravo ne predstavlja problem. "Valjda, ne znam, trebaš imati uvjete da se možeš izjasniti", dodala je Silvija, naglašavajući složenost situacije. Hrvoje je, s druge strane, istaknuo Silvijinu preentuzijastičnost kao njezin najveći nedostatak. Detaljno je opisao kako Silvijin entuzijazam ponekad nadilazi razumno promišljanje, navodeći hipotetski primjer putovanja u Frankfurt.

"Kad je nešto jako zainteresira, nju to toliko ponese da uopće ne razmišlja, bar sam ja takav dojam dobio, možda imam krivi dojam, da ne razmišlja, ne znam, da njoj sad dođe tipa nešto je super, zanimljivo i to je sutra. Reći ću, sutra treba ići u Frankfurt na pet dana, ona će sutra u Frankfurt na pet dana, bez razmišljanja o nekakvim posljedicama bi samo tako otišla, ali to sam sad ugrubo objasnio. Ne znam jeste li me shvatili što sam htio reći", objasnio je Hrvoje.

Silvija je na ove komentare reagirala s dozom samokritike i humora. "Moj grijeh", zaključila je kroz smijeh, prihvaćajući svoju ulogu u opisanoj dinamici. U petoj zajedničkoj večeri popularnog reality showa 'Brak na prvu', Hrvoje je izazvao pravu buru svojim neočekivanim ponašanjem. Silvija, njegova partnerica u showu, ekskluzivno je za RTL.hr otkrila detalje o turbulentnoj večeri i svom odnosu s Hrvojem.

Večer je započela Hrvojevom najavom da će biti "drugačiji" i postavljati mnogo pitanja. Silvija je priznala da je bila iznenađena ovom promjenom, kao i ostali kandidati i gledatelji. "Mogu samo reći da sam bila iznenađena, a vjerujem da su bili i mnogi gledatelji, kao i ostali kandidati na večeri," izjavila je Silvija.

Situacija se dodatno zakomplicirala kada je Hrvoje sjeo daleko od Silvije, ignorirajući njene pokušaje da zamijene mjesta. Na pitanje o ovom potezu, Silvija je filozofski odgovorila: "Svatko od nas sjedi gdje želi i sam bira svoj stolac, svoje mjesto, odnosno, svoj put u životu. Hrvoje je svoj odabrao, što je pred svima pokazao." Večer je eskalirala kada je Hrvoje burno reagirao na Emino pitanje o razdvojenosti para za stolom. Simon je osudio Hrvojevo ponašanje, što je dovelo do napete rasprave. "Simon je džentlmen starog kova i uvijek će stati u obranu žene," komentirala je Silvija, dodajući: "Ma, cijela je večer bila vrlo dramatična; od svađe, prepirke, izjava ljubavi do pjevanja s Tinom. Ja ću pamtiti samo pjesmu."

Unatoč dramatičnim događajima, Silvija je istaknula pozitivnu stranu eksperimenta - snažno prijateljstvo među kandidatima. Posebno je zahvalna na četiri pisma podrške koja je dobila od drugih sudionika. "Mi kandidati u ovom eksperimentu smo s vremenom postali dobri prijatelji i jako velika potpora jedni drugima. Meni se taj zadatak zaista svidio i zahvalna sam svima na silnoj potpori i svakom od pisama koje sam dobila," rekla je Silvija.

Nakon burne večeri, Silvija je razgovarala s Irmom, zaključivši da je dala sve od sebe u odnosu s Hrvojem. Obje su se složile da Hrvoje nije pravi izbor za Silviju. "Nakon svega tako je lijepo popričati s Irmom. Ona uvijek pronađe prave riječi i nađe način da mi kaže ono što trebam čuti. Nadam se da sam i ja njoj jednaka podrška," zaključila je Silvija. Ova dramatična večera nesumnjivo će ostati zapamćena kao jedan od ključnih trenutaka u ovoj sezoni 'Braka na prvu', ostavljajući gledatelje u iščekivanju daljnjeg razvoja događaja.

