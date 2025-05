Posljednji spoj: Osjećam se malo uznemireno jer mi, realno, ne pričamo trenutačno

U posljednjem ciklusu pete sezone sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' došlo je vrijeme da tri para odrade i posljednji spoj u sklopu eksperimenta. Silvija i Hrvoje vratit će se na mjesto na kojem je sve počelo, na lokaciju svog vjenčanja. Franjo će Irmi pripremiti posebno iznenađenje, a Kristina i Marko uživat će u zajedno cijelom danu. „Osjećam se malo uznemireno jer mi, realno, ne pričamo trenutačno, a trebamo još odraditi ovaj naš posljednji spoj, dati si posljednju šansu i vidjeti kamo ovo vodi“, priznat će Silvija.

Hrvoje je također poljuljan nedavnim događajima koji su doveli do zahlađenja odnosa i rezultirali time da mu je Silvija priznala kako bi se voljela iseliti iz zajedničkog stana stoga će Hrvoje za povratak u dvorac u Mokricama reći: „Za ovo mjesto me trenutačno vežu uspomene. Ne vežu me osjećaji jer smo jednostavno na nekoj prijateljskoj razini. Ja se sigurno neću truditi jer nijednom nije potaknula komunikaciju, ni nakon što je vidjela da sam ostao zatečen pred ekspertima.“ Nakon igre minigolfa Hrvoje će zaključiti: „Točno se vidi da bi radije bila negdje drugdje.“

Kristina i Marko uživat će u toplicama, a Marko će svojoj novoj supruzi donijeti doručak u krevet pa će zajedno zaključiti kako im je ovo poput novog medenoga mjeseca. „Nisam očekivao da se ovo može meni dogoditi u ovom eksperimentu. Postojala je blaga nada, ali stvarno nisam očekivao da će mi biti ovako lijepo“, reći će Marko i najaviti Kristini da ih očekuje dan pun iznenađenja. Franjo će Irmi poslati pismo, ali i haljinu i pripremiti joj tajanstveno iznenađenje. „Obožavam iznenađenja“, zadovoljno će izjaviti Irma. Kako će se parovi provesti na spojevima - ne propustite pogledati u novoj epizodi sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' večeras od 21.10 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!

