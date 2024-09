Ella Dvornik brisala suze gledajući video pokojnog oca i svoje kćerkice: 'Želim peticiju, ja ću umrijeti'

Najpopularnija domaća influencerica Ella Dvornik istražila je čari koje nudi umjetna inteligencija, a ono što je napravila dovelo ju je doslovce do suza. Naime, simpatična Ella spojila je prvo fotografiju starija kćeri Balie i pokojnog oca Dina, a zatim i fotografiju mlađe Lumi s pokojnim tatom. Umjetna inteligencija stvorila je video u kojemu se Dino grli sa svojim unukama. Rezultat je influencericu i glazbenicu ostavio doslovce bez teksta te je rekla: - Ja ću umrijeti... Želim peticiju da se AI ukloni. Molim vas - kazala je Ella u videu na Instagram pričama. Od njihova zagrljaja napravila je i polaroid fotografiju za uspomenu.

Ako se prisjetimo, njezin otac, legendarni splitski glazbenik Dino Dvornik preminuo je u rujnu 2008. godine, a njegova kći i supruga Danijela često fa se prisjete i spominju na društvenim mrežama. Hrvatski kralj funka u našoj je glazbenoj industriji ostavio neizbrisiv trag, a iako ga već godinama nema, njegovi hitovi su sve aktualniji te se i danas pjevaju "Pelin i med", "Hipnotiziran", "Afrika", "Ti si mi u mislima" i mnogi drugi.

Podsjetimo, Ella Dvornik prošlog je tjedna dala ekskluzivan intervju Večernjem listu te prvi put dok je u procesu razvoda od uskoro i službeno bivšeg supruga Britanca Charlesa Pearcea otkrila kako se osjeća po tom pitanju. - Razvod još traje, ali ne doživljavam ga kao loš san. To je samo jedna faza u životu iz koje učim i idem dalje. Ne smatram to ni greškom. Da moram sve ponoviti, ponovila bih, to su sve bile lekcije i blagoslovi. I mi smo danas ljudi koji jesmo zbog toga. Zahvalna sam na cijelom iskustvu, imamo dvije divne kćerkice i puno lijepih uspomena, a sigurna sam da ćemo u budućnosti biti odlični prijatelji i da ćemo se smijati svemu što se dogodilo - priznala je Ella Dvornik u razgovoru za Večernji list.

Osim toga, u iskrenom intervju osvrnula se i na pokojnog tatu. - Sigurna sam da bi se ponosio. Uvijek je govorio da treba biti autentičan, i mislim da sam to naslijedila od njega i svakako to želim i svojim kćerima. Mislim da bi on baš uživao u njihovu društvu i baš mi je žao što nije doživio taj trenutak. Da se sad vrati, mislim da bi bio u šoku što uopće imam djecu jer kad je on umro, ja sam još bila buntovna tinejdžerica - kazala nam je te otkrila jesu li i njezine kćerkice svjesne tko im je bio djed.

- Jesam, pričam im o djedu, gledamo fotke, slušamo pjesme. Zasad su još male da bi potpuno razumjele, ali znaju da im je deda bio super lik - priznala je. Dodala je i to da joj je majka Danijela najveća podrška dok prolazi kroz teške oluje. - Mama mi je najveća podrška i često smo u kontaktu što je normalno. Iako ona je puno strastvenija od mene pa nekad ja nju moram smirivati, a recimo zvala sam je da ona mene smiri! To vam je taj dalmatinski duh... - objasnila je, a je li spremna za novu ljubav?

- No trenutačno ne razmišljam o tome, sada bih se htjela ponajprije posvetiti sebi, iako ne odbacujem mogućnost da se dogodi. Nisam nikad planirala zaljubiti se, to se nekako samo dogodi, pa ako bude suđeno dogodit će se, a i ako se ne dogodi, mogu vam reći da sam sasvim zadovoljna i ostanem li solo - kazala je Ella Dvornik. Ostatak intervju pročitajte OVDJE.

