Ella Dvornik podijelila što joj se dogodilo: 'Ne vjeruj nikome i vlastita majka bi te izdala'

Influencerica Ella Dvornik (31) na Instagramu je objavila Story koji je nasmijao njene pratitelje. Naime, Ella je htjela pojesti sladoled u miru, pa je odlučila to učiniti u podrumu svoje kuće. Već je i ranije pokazivala kako od svojih kćerkica Balie i Lumi ponekad krije da jede slatkiše.

Foto: Instagram

- Jesam li ja svom djetetu dala slušalice da gleda tablet, tako da ne čuje kako ja otvaram sladoled? Jesam - kazala je Ella i pokazala u videu Balie kako na kauču gleda tablet i ima slušalice na ušima.

- Je li mi krivo što sam se sakrila u podrum i jela ga poskrivećki? Malo - dodala je influencerica i naglasila da joj je sladoled bio ukusan.

- Poruka dana: 'Ne vjeruj nikome i vlastita mater bi te izdala - našalila se influencerica.

Podsjetimo, Ella je u intervjuu za Večernji list progovorila o tome kako je odlučila smanjiti objave koje uključuju njenu djecu.

- Pokušavam sad što manje dijeliti takve stvari jer ljudi znaju i djecu vrijeđati u komentarima, a to iskreno ne želim vidjeti ni gledati. Tu i tamo stavim neku fotkicu ili smiješni story, ali pokušavam u zadnje vrijeme da moj Instagram bude moj Instagram - kazala je.

Otkrila je i kako ne objavljuje često da sudjeluje u humanitarnim akcijama i da pomaže ljudima kako neki ne bi pomislili da to čini zbog samopromocije.

- Naime, ljudi imaju mišljenje da ako iskreno pomažeš, to onda radiš u tajnosti jer u suprotnom koristiš to za vlastitu samopromociju. Ali ljudi isto tako očekuju da ako netko napravi nešto loše, da svi moraju saznati za to. Što je po meni bizarno. Mislim da bi više vijesti trebalo biti o tome tko je kome pomogao, pisati o sretnim životnim pričama, a ne tko je umro, tko je koga ubio.... Tako da mnogo javnih osoba humanitarno djeluje u tajnosti jer ne žele da se njihova gesta iskrivi u javnosti kao samopromocija. Što je po meni tužno jer mislim da takve stvari samo inspiriraju druge da učine isto. Dokaz tome su upravo moje akcije koje pokrenem na društvenim mrežama i ljudi se odmah uključe i pomognu. To me oduševljava i zahvalna sam im na svakoj donaciji - zaključila je.

