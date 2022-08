Ella Dvornik: 'Operacija grudi bila je bolnija od carskog reza. Nisam se mogla ustati, ništa nisam mogla'

Još od tinejdžerskih dana, kada je sudjelovala u showu "Dvornikovi" sa svojim roditeljima, Ella Dvornik-Pearce izaziva veliko zanimanje javnosti. Influencerica često iznenađuje svoje pratitelje na Instagramu, kojih ima više od pola milijuna, novim projektima, pa je tako i sada podijelila da se odlučila vratiti glazbi. Upravo zbog toga poželjeli smo porazgovarati s Ellom koja nam je otkrila i ponešto o novoj svakodnevici u Istri, ali i o nekim manje poznatim detaljima iz svog života, kao što je na primjer često sudjelovanje u humanitarnim akcijama te donacije u dobrotvorne svrhe.

Jedan album, nastupi u "Zvijezde pjevaju" ili "Masked Singeru", što vas je potaknulo da ponovno započnete snimati glazbu?

Možda baš sve to. Ne znam, glazba koju sam imala prije nije bila moja i nekako mi se to nije svidjelo. Znam da ima mnogo izvođača kojima drugi sve rade, ali meni to nije sjelo i zato nisam htjela nastaviti. Sada sve što radim kreće od moje ideje i teksta koji napišem.

Rekli ste da ćete snimati "za sebe", što to točno znači?

Vrlo je jednostavno. Smatram da je osoba najautentičnija kada nema granice, kontrole i ne sputava je potreba za novcem. Da želim živjeti od glazbe, onda bih vjerojatno ciljala na to da se svidi što široj masi. Međutim, onda ne bih mogla pisati tekstove koje pišem sada. Moralo bi biti mekše i više mainstream, kao i sama obrada tema. A tog već ima na bacanje, tako da radim sve baš sebi za gušt, a ako se nekome svidi, super, ako ne, nije bitno. Mislim da bi cijela scena općenito bila puno zanimljivija kad bi ljudi mogli pjevati pjesme koje zaista žele.

Puno je vremena prošlo otkad smo prvi put čuli pjesmu "Vrati mi sve", više se ne odijevate kao u tom spotu, a vjerojatno vam se promijenio i glazbeni ukus. Što možemo očekivati od nove glazbe, kakav će to biti pravac?

Pa odijevam se zapravo isto tako, ali malo normalnije (haha), i dalje sam u bojama i uzorcima, u ludim kombinacijama. Oduvijek sam slušala svakakve žanrove tako da si ne postavljam granice. Sigurno ću koketirati sa svime što mi leži. Ne bih se voljela svrstati u jedan žanr, isto kao što si ne volim ni etikete lijepiti.

Što privatno slušate? Ne prihvaćam odgovor "Baby Shark", iako znam da je najrealniji.

Apsolutno ne, moja djeca ne smiju slušati "Cocomelon" dok sam ja u blizini jer mi skaču dlake na rukama.

Slušamo, svašta od starog klasičnog rocka, do nekih new wave rock bendova, puno hip hopa, rapa, trapa, uleti i neka elektronika pošto Charles više voli elektronsku glazbu. Mene nekad lupe 40-e pa slušamo i to. Zaista svašta. U zadnje vrijeme biram i dosta domaćih izvođača jer se stvarno promijenila scena i super mi je vidjeti neka nova lica i čuti nove zvukove.

Osim glazbe, imate li još neki kreativni outlet?

Pa ja sam poprilično kreativna osoba, općenito, tako da mi sve što je kreativno leži, u bilo kojem obliku. Jedino što, iako imam ideje, ne mogu ih sama provesti u djelo, tako na primjer imam ideje za odjeću, ali ne znam šivati, ili imam ideju za melodiju, ali ne znam svrati... tako da se uvijek trudim okružiti ljudima koji mogu nadopuniti moju kreativnost svojom. Obožavam stvarati, volim nove izazove, i jedva čekam da mi se ukaže neka poslovna prilika gdje se mogu izraziti. Voljela bih kad bi brendovi koji surađuju s influencerima više raditi neke stvaralačke projekte.

Što vas trenutačno inspirira, otkrijte nam kakve stvari imate na svom Pinterest boardu?

Tip sam osobe koja kad nađe novi hobi, totalno se da u to, imam brutalan fokus i dok ne dođem do cilja, neću odustati. Trenutno isključivo u glazbi. To mi je filter. Želim završiti sve pjesme do rujna. Naravno, osim glazbe još uvijek sam opsjednuta i vježbanjem koje je postalo stil života, tako da su mi te dvije stvari trenutno inspiracija za mnoge nove projekte.

Već neko vrijeme radite na svom izgledu. Bili ste i na operaciji grudi. Je li bilo bolno?

Iskreno, bilo mi je bolnije nego carski rez. Nakon carskog reza mogla sam odmah ustati, nakon operacije grudi nisam ništa mogla. Ali, dobro, pretrpi čovjek sve kad nešto želi. Nije mi žao, sve je super ispalo i jako sam zadovoljna.

Sada već neko vrijeme ne živite u Zagrebu. Nedostaje li vam?

Pa ne, jer skoro svaki tjedan dolazim poslovno u Zagreb tako da dobijem svoju dozu Savske i to mi bude dovoljno.

Od jako rane mladosti ste u fokusu javnosti, a uz to ste i kronično online. Što radite kada ste zasitite toga, jer realno, zabava je brzo prerasla u biznis?

Baš sam ovisna o društvenim mrežama tako da me hvata anksioznost kad ne mogu biti online. To je baš problem današnje generacije, a još je teže kada od njih živiš jer ni da hoćeš, ne možeš se maknuti, tako da je za mene to jedan začarani krug, ali pokušavam iz tog izvući uvijek najbolje što mogu. Zabava je prešla u biznis svakako, ali je još uvijek zabavno, a to je najbitnije.

Ja u širokom luku izbjegavam opciju djece i obitelji. Stalno mi ljudi govore da ne volim djecu jer još nemam svoju. Je li to istina? Jeste li uz Balie i Lumi naučili ignorirati potezanje za rukav i vrisku druge djece?

Bila sam ista takva, štoviše, bilo mi je baš nelagodno u blizini djece jer nisam znala kako pričati i ponašati se s njima. Sad imam svoju pa razumijem. To je jednostavno tako, ali kad imaš svoju, da, nekako je drugačije, njih moraš trpjeti htio ne htio!

YouTuberima koji se svrstavaju u žanr "family vloggera" mnogi zamjeraju što djecu uključuju u svoje videe. Jeste li doživjeli da netko negativno komentira to što objavljujete slike i videe svojih kćeri? Kako reagirate na to?

To je dvosjekli mač. Realno, i meni su moji roditelji to radili, tako da mogu iz prve ruke reći da mi je to donijelo i loše i dobro, samo ovisi kako to iskoristiš na kraju. Pokušavam sad što manje dijeliti takve stvari jer ljudi znaju i djecu vrijeđati u komentarima, a to iskreno ne želim vidjeti ni gledati. Tu i tamo stavim neku fotkicu ili smiješni story, ali pokušavam u zadnje vrijeme da moj Instagram bude moj Instagram.

Kada ste se preselili u Bale, mnogi su očekivali bezbroj objava o preuređenju kuće koje ste najavili. No, to se nije još dogodilo. Gdje je zapelo?

Pa znate kako to ide, prvo arhitekti s kojima se treba izdogovarati, pa paralelno dizajneri vrtova, pa onda malo u općinu da vidiš što smiješ što ne smiješ, pa tamo moliš, pa onda opet mijenjaš nacrte, pa onda saznaš da ako želiš raditi u fazama trebaš dozvolu za svaku fazu posebno... i tako prođe godina, uopće ne želim znati što će biti kad krenemo tražiti radnike.

Jako ste zaposleni. Brendovi se bore za vidljivost na vašem Instagramu. Što nikada ne biste promovirali ili isprobali?

Biram proizvode i brendove prema mom trenutačnom interesu, tako da nemam odgovor što bih ili ne, jer sve ovisi u kojem sam stadiju života. Na primjer, mogu sad reći da ne bih radila recenzije proizvoda za njegu kože jer ne znam ništa o tome, ali to ne znači da neću možda naučiti jednog dana. Tako da sve nekako ide kako se mijenjam.

Ovo ljeto odlučili ste uzeti godišnji odmor. Što za vas znači odmor? Putovanje ili samo izležavanje na plaži?

Jako puno posla sam imala ove godine i malo sam se istrošila. Moram napuniti kreativne baterije i malo presložiti neke stvari jer mi od rujna kreće kaos sve do Božića i moram se psihički pripremiti. Planiram se dobro umoriti na godišnjem, to je moj odmor! Idem se zabavljati, kupati, sunčati, družiti, plesati, i sve te neke stvari koje ponekad ne mogu zbog obaveza.

Nakon AdventElle, krenuli ste i u nove projekte - za Valentinovo, a prošla je i SummerElla. Vesele li vas takvi projekti u kojima nekoga darujete?

Da volim ih, to je win-win situacija i za pratitelje te brendove s kojima radim. Oni dobiju svijest javnosti o novim proizvodima, a ljudi zauzvrat dobiju poklon. To su moji projekti koje planiram i realiziram s mojim timom i pokazalo se jako uspješno. Imam u planu još autorskih projekata koje jedva čekam realizirati.

Rijetko do javnosti dolaze informacije, jer to radite u tajnosti, ali često donirate u dobrotvorne svrhe i pomažete ljudima. Zašto skrivate tu stranu sebe?

To se iskreno i ja pitam. Naime, ljudi imaju mišljenje da ako iskreno pomažeš, to onda radiš u tajnosti jer u suprotnom koristiš to za vlastitu samopromociju. Ali ljudi isto tako očekuju da ako netko napravi nešto loše, da svi moraju saznati za to. Što je po meni bizarno. Mislim da bi više vijesti trebalo biti o tome tko je kome pomogao, pisati o sretnim životnim pričama, a ne tko je umro, tko je koga ubio.... Tako da mnogo javnih osoba humanitarno djeluje u tajnosti jer ne žele da se njihova gesta iskrivi u javnosti kao samopromocija. Što je po meni tužno jer mislim da takve stvari samo inspiriraju druge da učine isto. Dokaz tome su upravo moje akcije koje pokrenem na društvenim mrežama i ljudi se odmah uključe i pomognu. To me oduševljava i zahvalna sam im na svakoj donaciji.

Jeste li na početku ove avanture zvane "influencer" očekivali da će interes biti ovakav? Kada ste bili sigurni da ste uspjeli?

Nisam imala nikakva očekivanja, možda je baš zato i bilo super i ispalo ovako kako jest. Isto me nije vodio nikakav financijski interes već sam to radila jer mi se radilo. Na kraju se, eto, isplatilo pa prvi put kad sam plaćena za nešto što volim to mi je bio znak da sam uspjela, ali ja uspijevam svake godine jer svake godine sve više rastem i razvijam se, stalno smišljam nešto novo tako da još uvijek nisam dala svoj maksimum.

Podijelite s nama neke planove, osim glazbe, što još možemo očekivati nakon godišnjeg odmora?

Imam novi projekt u video formatu koji ću raditi jednom tjedno, samo moram kupiti opremu da mogu složiti studio doma, tome se jako veselim. Isto tako planiram od AdventElle napraviti puno veći projekt, tako da će biti nešto jako zanimljivo jer će AdventElla prvi put izaći s društvenih mreža u stvarni svijet.

