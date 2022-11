Elegantno izdanje: Sandra Perković na premijeru predstave stigla u društvu naše glumice, pao je i poljubac

Naša uspješna atletičarka Sandra Perković (32) stigla je na premijeru predstave ''Mnogo vike ni za što'' u društvu glumice Marije Borić (42), a fotografi su uhvatili njihov prisan trenutak.

Sandra je za ovu prigodu odabrala elegantno crno izdanje koje upotpunila decentnom šminkom i valovima u kosi, dok je Marija odabrala sivu haljinu i srebrne viseće naušnice. Dobro raspoložene pozirale su okupljenim fotografima, a u jednom trenutku atletičarka je glumici dala slatki poljubac u obraz.

Sandru je predstava oduševila pa je na svom Instagram profilu podijelila fotografiju i napisala: ''Bili ste savršeni. Bravo, bravo, bravo''.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSEL 17.11.2022., Zagreb - Domjenak za uzvanike u Klubu kazalista Komedija nakon sto je u gradskom kazalistu Komedija premijerno izvedena predstava Williama Shakespearea Mnogo vike ni za sto. Sandra Perkovic, Marija Boric. Photo: Tomislav Miletic/PIXSELL Podsjetimo, Sandra je nedavno u društvu prijateljica među kojima je bila i voditeljica Ana Radišić otputovala u Pariz. Iako je francuska prijestolnica poznata kao grad ljubavi, Sandra nije otputovala u društvu dečka, trenera Edisa Elkasevića već se odlučila za ''girls trip'' te pokazala kako uživaju u ukusnoj hrani, slasticama i noćnom provodu.

Suputnice na ovom putovanju Sandri su bacačica kugle Valentina Mužarić, vizažistica Iva Čuljak Dujić i Ana Radišić. Djevojke su obišle brojne poznate lokacije u gradu, a pratiteljima se posebno svidjela fotografija iz večernjeg izlaska.

Sandra je već 10 godina u sretnoj vezi sa svojim trenerom Edisom Elkasevićem, a par se nerijetko susreće s pitanjima kad će pred oltar.

-Mislim da nakon deset godina života s Edisom je to samo pitanje vremena. Kad će? Može sutra, može ove godine, može za deset godina, glavno da smo mi zajedno i da stvaramo jednu veliku priču i zajednički život i da smo tu jedno za drugoga. A to je ja mislim u današnje vrijeme rijetkost- rekla je Sandra u intervjuu za IN Magazin. "Za mene je brak svetinja. Ja želim da on bude moj odabranik i ja njegova, a kad će se dogoditi ta službena primopredaja prezimena, to ću vas obavijestiti", dodala je Perković i naglasila da je najbitnije da se njih dvoje slažu i razumiju.

