Einstürzende Neubauten u sklopu turneje 'Alien Pop Music 2024.' dolazi u Zagreb

Njemačka grupa Einstürzende Neubauten nastupa 7. rujna u zagrebačkoj Tvornici kulture u sklopu turneje "Alien Pop Music 2024." A ako je netko bio "stranac" drugačijeg zvuka u rock glazbi s kraja 20. stoljeća, onda su to zasigurno bili Einstürzende Neubauten. Pioniri industrial glazbe i noise strategija "buke" vraćaju se u Hrvatsku. Bili su kod nas nekoliko puta, ili u grupnoj postavi ili Blixa Bargeld samostalno. Kao klinci gledali smo ih 1985. u dvorani Moša Pijade u Zagrebu, današnjem klubu Boogaloo, u vrijeme kad su Laibachu u istom prostoru prekidali nastupe. I u vrijeme kad je industrial-rock tek počinjao kao žanr koji su upravo Einstürzende Neubauten, Test Department i slična imena promovirala kao aktualni zvuk post-industrijske svakodnevice.



Bio je to radikalan koncept koji su Einstürzende Neubauten ponovili u Puli 1990., da bi zatim Blixa Bargeld u sklopu zagrebačkog bijenala 2003. stigao na samostalni nastup u Kazalište Gavella i održao jedan od najzanimljivijih performansa koje smo imali priliku vidjeti. Oboružan samo mikrofonom, Bargeld je na pozornicu stigao u kolicima, skupa sa "štakom" koju je imao u rukama i s kojom se pridigao kad je stigao do mikrofona, jer je imao nogu u gipsu. Održao je jedan od artistički najzanimljivijih nastupa koje sam u životu vidio, koristeći vokodere, eho i slične efekte za nastup održan isključivo - glasom.

Srećom, na koncertima su se na CD-ima mogle kupiti snimke od prethodne večeri, pa sam tom prilikom ugrabio snimku nastupa vrlo sličnog onome što je Blixa demonstrirao improvizacijama u Gavelli.

Iduće godine Einstürzende Neubauten stigli su na koncert u dvoranu Pauk SKUC-a na Savi, 2008. i u dvoranu Jedinstvo pored Močvare, također na Savi. Na samu godišnjicu početka Prvog svjetskog rata gledao sam ih 2014. u ljubljanskoj Šiški u koju su stigli promovirajući tadašnji album "Lament", koji je kao i sjajan koncert bio mučna retrospektiva prvog velikog rata koji se, očito, nastavio i kasnije, pa i danas. Uz još jedan dolazak u Šibenik 2015., Blixa Bargeld 2017. ponovno se u dvorani Jedinstva pojavio u društvu Teha Tearda na ovaj put sasvim drugačijem koncertu "Genijalni diletanti" u organizaciji Goethe-Instituta i Močvare, koji su mnogi zapamtili po problemima pred kraj nastupa, zbog čega je bis bio dugi monolog Blixe Bargelda, jer se Teardo nije vraćao na pozornicu zbog krvarenja iz nosa.

Blixu Bargelda šira domaća publika više poznaje i kao pobočnika Nicka Cavea u Bad Seedsima, iz kojih je otišao 2003., ali je i dalje ostao u dobrim odnosima s bivšim šefom, nakon što je Warren Ellis u posljednjem razdoblju postao glavni Caveov suradnik i skladateljsko-producentski partner. Činilo se da je Cave tada postao žrtvom srednjih godina i prerano odlučio biti (samo) elegantan, miran autor tihih pjesama za noćno slušanje i kontemplaciju. Takva situacija izgleda da je nervirala i Caveovog ključnog suradnika, gitarista Bad Seedsa Blixu Bargelda, čiji su koncerti s Einstürzende Neubauten jasno pokazali da Blixina volja za glazbenim avanturizmom nije presušila.

Možda je i predvidljivost dugotrajne zajedničke suradnje nagovorila Blixu na odlazak iz postave kojoj je dugovao puno toga, ali i ona njemu. Ispada na kraju da je odlazak bitno utjecao i na Cavea i Bad Seedse koji kao da su se probudili na izvrsnom tadašnjem albumu "The Abbatoire Blues/The Lyre Of Orpheus", a Blixa Bargeld nastavio je po svom, eksperimentalnim nastupom na spomenutom zagrebačkom bijenalu.



Poznato je i da Blixa Bargeld s obitelji i prijateljima godinama ljetuje u Dalmaciji blizu Omiša, pa su njegove odiseje s ranojutarnjim putovanjima Jadranskom magistralom po spizu u Omiš, prije automobilske gužve od osam sati nadalje, bile humoristične vinjete o svakodnevici sasvim različitoj od onoga što mu je posao u matičnom bendu.



Einstürzende Neubauten oduvijek su bili posebna i samosvojna priča. Otkako je postava osnovana 1980., pokazali su se ledolomcima s novim zvukom i konceptom koji je mijenjao zvuk uobičajenog u rock glazbi. Eksperimentalno terensko i tonsko istraživanje koje traje više od četiri desetljeća sada je ušlo u sljedeću fazu. U 44. godini postojanja bend se vraća svojim korijenima, za što je berlinski kvintet u 2014. kreirao novonazvani žanr, ili "opravdanje", ako im uopće treba, pod nazivom "apm", alien pop music.



Glazbena evolucija započeta debitantskim albumom "Kollaps" 1981. danas se očituje albumom "Rampen - apm: alien pop music" s kojim članovi benda Blixa Bargeld, N. U. Unruh, Alexander Hacke, Jochen Arbeit, Rudolph Moser i Felix Gebhard dolaze u Tvornicu kulture. Od sredine 80-ih godina Einstürzende Neubauten eksperimentiraju na pozornici s onim što nazivaju javnim improvizacijama s otvorenim razvojem i ishodima. Te lansirne rampe u još uvijek neistraženo koje je bend izvodio 2022. na posljednjoj "Alles in Allem" turneji, poslužile su kao osnova za novi album.



Einstürzende Neubauten, kao uostalom svugdje u svijetu, imaju kultno sljedbeništvo kod nas. Predvođeni karizmatičnim Blixom Bargeldom na njih je zaista primjereno nastupati na mjestima koja se zovu Tvornica, pa još k tome i kulture, ili u stvarnim tvornicama poput dvorane Jedinstvo. Industrijske hale i bivše tvornice odličan su izbor za pionire industrial rocka sredine osamdesetih godina 20. stoljeća, postavu koja je oduvijek opipavala brzinu i sporost kucanja civilizacijskog pulsa.



No, iako se još relativno nedavno na pozornici našlo nekoliko ogromnih pila i nakovanja, Einstürzende Neubauten danas su daleko od jednostavnih početaka, a šestorica glazbenika okružena instrumentima i tehnologijom najnovije generacije izmjenjuju se na raznim spravama proizvodeći filigranski precizan učinak. Raspoređeni na pozornici po principu tekuće vrpce u tvornici, uz izvrstan, jednostavan dizajn svjetla sa šest istaknutih lampi, režija svjetla prati napetost i razvoj zvuka koji u njihovim rukama dobiva razne smjernice.



Organska trojka sastavljena od Blixe Bargelda, gitarista i basista smještena je ispred prvih redova publike, dok je "tehnološka podrška" perkusionista i dvojice klavijaturista povučena u dubinu pozornice. Povremeno vrlo melankoličan nastup - u njihovom slučaju rekli bi "unplugged na baterije" - te vrlo sofisticirana glazbena smjesa, u zadnjem razdoblju pokazuje Einstürzende Neubauten i kao majstore finesa.



Pioniri avangarde u pop-industriji odavno su zauzeli poziciju razbijača konvencija, pa tako i danas ne misle olako stati i prokockati stečeni ugled. Na svojim koncertima pored novih materijala povremeno izvuku i bogat stari arsenal koji ih je odavno, uz Test Department i još neke, pretvorio u pionire novog govora postindustrijskog rocka. Nadahnut skup instrumentalnih monologa, lirskih dionica i doze buke, tamnih naslaga zvuka i duhovitih Blixinih konferansi, te dinamične izmjene strukture zvuka u kojoj su podjednako važne poetske atmosfere i bučna krešenda, na kraju se korištenjem primjerene industrijske tehnologije "sprže" na ograničen broj CD-a koje najbrži posjetioci mogu kupiti nakon završetka koncerta.



Uoči gostovanja u zagrebačkoj Tvornici 7. rujna, predvođeni Blixom Bargeldom, Einstürzende Neubauten na novom albumu "Rampen: apm (alien pop music)" kreću se gracioznošću i staloženošću prvaka avangarde u pop-industriji koji su odavno zauzeli poziciju omiljenih razbijača konvencija. Kao skup konvencionalnijih tema, duljih instrumentalnih monologa i jake doze sonične zrelosti u tamnim naslagama zvuka, "Rampen: apm: alien pop music" je ploča kretanja koja neće razočarati stare poklonike, a unovačit će i neke nove. Namijenjen pažljivom slušanju i dugotrajnoj konzumaciji, album Neubautena pun je istraživalačkog duha koji im nikada nije manjkao.



Utjecaji Einstürzende Neubauten osjetili su se i mnogo dalje izvan europskog kontinenta; ako su Europljani i pridruženi im mediji ostali pomalo hladni na uspjehe nekih američkih imena poput Nine Inch Nails s prednjim čovjekom i glavnim autorom Trentom Reznorom, upravo oni postali su okosnica tada nove rock scene u potrazi za egzistencijalnim izazovima koja je itekako mnogo dugovala pothvatima Einstürzende Neubauten i Blixe Bargelda. Dapače, i David Bowie osvrnuo se posredno na njih i čitavu fazu industrial-rocka, ali, priznajmo, puno kasnije, tek 1995. kad je snimao album "Outside" i išao na američku turneju skupa s Nine Inch Nails. Nije tajna da je čitava "mašinska", "strojna" autorska poetika posvemašnjeg otuđenja Nine Inch Nailsa bila pod golemim utjecajem europskih preteča a la Test Department, Einstürzende Neubauten i sličnih, a Trent Raznor postao je nova američka ikona i autor koji je poziciju glasnogovornika tamne strane američke svakodnevice dijelom preuzeo upravo iz prethodnih domašaja skorašnjih gostiju Tvornice kulture 7. rujna.

