Dvoboj faza 'The Voice' je bila stresna za mnoge, a mentori su iskoristili opciju preuzimanja natjecatelja

Čudo iskrenih emocija, suza, odluke koje se donose u zadnjoj sekundi i zbog nijanse trenutka u izvedbi, sve to dio je devete emisije showa „The Voice Hrvatska“. Samo jedna pjesma i dva, dvoje ili dvije na sceni, a samo jedan pobjednik. U showu „The Voice Hrvatska“ na red je došao možda najstresniji dio, a to je dvoboj faza natjecanja. Ovdje je mentor jedini sudac i veliki teret nosi svojim odlukama jer se radi o zaista sjajnim, iznimno talentiranim mladim ljudima. „Dobra vijest“ je što svaki od mentora može iskoristiti svoju „moć“ i spasiti i preuzeti nekoga iz drugog tima. U dvoboj fazu natjecanja ušlo je dvadeset i četvero natjecatelja, a nakon ove emisije ostaje ih šesnaest koji idu u emisije uživo već od iduće subote.

„Neka pobijedi bolji ili bolja“, kratko su saželi natjecatelji dvoboj faze natjecanja. „Stand by me“ (Ben E. King) zajednički je glazbeni broj kojim su se predstavili ovi talentirani mladi ljudi prije nego što je počelo natjecanje. „Bilo bi dobro kad bi svi mogli ostati u emisiji, ali neće biti tako, nego napeto, emotivno i uzbudljivo. Neka dvoboj počne“, na početku su rekli voditelji Iva Šulentić i Ivan Vukušić i uveli nas u ovu večer. Prvi su na scenu izašli Laura Sučec i Dorian Stipčić iz Vannina tima. „Drivers License“ (Olivia Rodrigo), pjesma je koja nije zamišljena izvorno kao duet, otvorila je emisiju. „San mi je da mi netko otpjeva ovu pjesmu. Autorica pjesme ima 22 godine i nekako je generacijska za njih dvoje“, među ostalim je rekla mentorica. „Znate da vas volim i cijenim, ali dalje sa mnom ide Laura“, donijela je Vanna prvu tešku odluku večeras. Dorianu je ostala mogućnost da ga netko od ostalih mentora „preuzme“, ali nitko nije pritisnuo „gljivu“ i od njega se opraštamo večeras.

Na redu je Urbanov tim. Natali Radovčić i Petar Brkljačić izvode pjesmu „Ima nešto u tom što me nećeš“ (Nina Badrić & Željko Joksimović). „Svi ćete preživjeti ove dvoboje, bez obzira na sve, jer bit pjevanja je da pjevaš ljudima i preneseš nešto lijepo. Svojim glasom ulaziš ljudima u domove i njihove živote“, rekao je Urban. Nakon emotivnog nastupa i pokušaja „pomoći“ ostalih mentora, Urbanova odluka je da u timu ostaje Petar. Natali je uza sve komplimente ostala prepuštena sudu ostalih mentora i dogodilo se prvo „preuzimanje“ u showu. Između Gopca i Dine koji su joj dali povjerenje, Natali je odabrala da u emisije uživo ide u Dininu timu. Tim Dino je na redu i slaže svoje duete. „Kad čujete duete na radiju, ne slušate tko je bio bolji, nego uživate u tome“, objasnio je Dino svoju strategiju.

Na scenu izlaze Marko Vukić i Martin Kosovec i vrlo sigurno i snažno izvode legendarnu pjesmu „Let The Sunshine In“ (Hair). Svaki poseban na svoj način, večeras u duetu dobili su niz komplimenata ostalih mentora, a Dino je, jedva kontrolirajući suze, odlučio da s njim dalje ide Marko Vukić. Na oduševljenje publike Vanna je iskoristila mogućnost preuzimanja i Martin je prešao u njezin tim. Iz tima Gobac prvi su nastupili Gabriela Braičić i Fran Uccellini i u duetu donijeli prekrasnu talijansku pjesmu „Come Neve“ (Giorgia / Marco Mengoni). Publika ih je nekoliko puta nagradila pljeskom za vrijeme izvođenja, ostali mentori su niz komplimenata izrekli za njihov nastup, a Gobac je donio odluku da s njim dalje nastavlja Gabriela Braičić, a Fran napušta natjecanje.

Martina Bakić i Duška Brčić Šušak, triljsko-sinjske prijateljice i u privatnom životu, izvele su pjesmu „It's All Coming Back To Me Now“ (Meat Loaf & Marion Raven). „Idemo biti bez glume, onako kako to radimo cili život pa kako bude“, rekla je Duška. Pred mentorom Dinom ponovno je teška odluka jer su zaista moćno izvele ovu pjesmu te pokazale i nježniju stranu svojih glasova i interpretacije. Dino odlučuje da s njim dalje nastavlja Duška. Velika napetost je u studiju jer publika očekuje preuzimanje sjajne Martine, no to se nije dogodilo i ona napušta natjecanje. Danijela Hajdinjak i Toni Šimonović, dvoje jakih individualaca iz Urbanova tima, izveli su pjesmu „Creep“ (Radiohead). „Ovo mi je najbolji duet danas. Posebno je ovo bilo“, komentirao je Dino. „Volim ovu stvar, odlično ste je iznijeli i drago mi je što nisam u koži vašeg mentora“, dodao je Gobac. Urban je uz niz komplimenata odlučio da s njim dalje nastavlja Toni. Danijela napušta natjecanje. „Beggin'“ (Frankie Valli & The Four Seasons/Måneskin) vrlo energično izveli su Sandro Bjelanović i Mario Pavlić i mentora Gopca ponovno stavili na muke koga odabrati za nastavak natjecanja. „Nema suza u mom timu“, rekao je Gobac i nakon komentara i komplimenata ostalih mentora odluka je pala da dalje ide Sandro, a Mario Pavlić napušta natjecanje uz pregršt dobrih želja upućenih od strane mentora.

Novu lavinu emocija donijeli su Ivana Jukić i Sergej Božić izvedbom pjesme „Lift Me Up“ (Rihanna). „Bravoooo“, bila je reakcija mentorice Vanne. Nizali su se komplimenti mentora. „Ja sam se isplakala već na probama, oni uopće nisu svjesni svoje snage i što proizvode kod nas i bolje je da nisu, ali moram donijeti odluku“, rekla je Vanna. Sergej prolazi dalje. Za sjajnu Ivanu Jukić ostaje mogućnost da je netko preuzme i to se dogodilo. Ivana postaje članica tima Urban. „Ono najvažnije kod ove pjesme je da prenesete nadu“, jedan je od savjeta upućenih Ani Širić i Luciji Stipanović koje su izvele svevremensku pjesmu „Imagine“ (J. Lennon). „Bile ste izvrsne, svaka na svoj način. Izgledate kao da ste iste na sceni, a ustvari svaka od vas je različita i izvrsna“, komentirao je Urban i donio odluku da s njim nastavlja Ana Širić. Lucija napušta natjecanje iako je publika pokušavala utjecati na Gopca koji je jedini imao šansu preuzeti je. „Zeznuo si se, nećeš imati boljeg kandidata“, rekao je Urban Gopcu nakon svega. „Vino i gitare“ (Gabi Novak) izvele su Luna Rajković i Nikolina Stipić. Možda pomalo neočekivan izbor pjesme mentora Gopca, ali sjajna izvedba i velika potpora publike i niz komplimenata ostalih mentora. Ponovno težak zadatak za Gopca. Njegova je odluka da dalje ide Nikolina Stipić, a s Lunom, uz najbolje želje, opraštamo se u ovoj fazi natjecanja.

„The Loneliest“ (Måneskin) izveli su Luka Novokmet i Teo Kifer. „Odlična izvedba i vrlo ste podjednaki, odličan ste duet“, komentirao je Gobac. „Maneskin je negdje između vas, Vanna je to odlično napravila“, dodao je Dino. Vanna je odlučila da s njom ide dalje Teo Kifer, a na oduševljenje publike Gobac je preuzeo Luku Novokmeta. Timovi Vanne, Gopca i Urbana su popunjeni i nema više mogućnosti preuzimanja. Ostalo je samo jedno mjesto u Dininu timu. Karla Jovanović i Jakov Peruško Rihtar izveli su pjesmu „Higher Love“ (Kygo & Whitney Houston) i sjajnom izvedbom zakomplicirali odluku svog mentora. „Neke suze sam danas potrošio, nažalost, ima mjesta samo za jedno“, sažeo je Dino emocije i realnost odluke. Uza sve komplimente oboma, dalje s Dinom nastavlja Jakov, a s Karlom se opraštamo uz najbolje želje.

Timovi su popunjeni i šesnaestero talentiranih mladih ljudi od idućega tjedna gledamo i slušamo u prvoj emisiji uživo u showu „The Voice Hrvatska“. Uz mentore, i gledatelji će donositi odluke o natjecateljima. Reprizno emisiju možete pogledati u nedjelju od 16:50 na Prvom programu HRT-a i putem platforme HRTi. Na društvenim mrežama i YT kanalu možete vidjeti sve što se događa iza kamera i nastupe natjecatelja. Novi nastupi i nova uzbuđenja čekaju vas već iduće subote u prvoj emisiji uživo i showu „The Voice Hrvatska“ od 20:15 na Prvom programu HRT-a.

