Dva dana nakon što je Will Smith udario Chrisa Rocka policija stigla na njegovo imanje

Nakon što je glumac Will Smith na dodjeli Oscara udario komičara Chrisa Rocka, drama se nastavlja u čudnom smjeru. Naime, policija je posjetila imanje glumca samo dva dana kasnije. Netko je prijavio da dron leti kroz Casablancu u Los Angelesu gdje žive brojne zvijezde ali i obitelj Smith.

- Poslali smo jedinicu da pokuša locirati dron i vidjeti jesu li to paparazzi ili se događa nešto drugo, no kada smo došli tamo, letjelica je već nestala, napustila je taj prostor - kazao je šerif okruga.

Vila u kojoj živi obitelj Smith prostire se na 967 četvornih metara stambene površine, a cijelo imanje, šuška se, kupili su za 11.3 milijuna dolara.

Inače, Willova supruga Jada konačno je jučer prekinula šutnju nakon što je njezin suprug Will Smith ošamario Chrisa Rocka na dodjeli Oscara zbog šale o alopeciji koju je komičar i voditelj Rock izrekao na račun Smithove supruge. - Ovo je period za ozdravljenje i tu sam zbog toga - napisala je Jada na svom Instagram profilu i to je prvi put da se oglasila u javnosti nakon incidenta koji je napravio njezin suprug. Njezin suprug Will ispričao se danas Chrisu Rocku zbog ponašanja na dodjeli Oscara i šamara koji mu je dao.

- Nasilje u svim njegovim oblicima je otrovno i destruktivno. Moje ponašanje na dodjeli Oscara bilo je neprihvatljivo i neoprostivo. Šale na moj račun dio su posla, ali šala o Jadinom zdravstvenom stanju bila je previše za mene i emotivno sam reagirala. Želio bih ti se javno ispričati Chrisu. Bio sam van sebe i pogriješio sam. Neugodno mi je i moji postupci nisu odraz muškarca kakav želim biti. Nema mjesta nasilju u svijetu ljubavi i dobrote - poručio je Will Smith.

Ispriku je uputio i Akademiji i produkciji dodjele, a u međuvremenu Akademija je pokrenula i istragu vezanu za ovaj incident. Upravni odbor Akademije filmske umjetnosti i znanosti sutra će održati novi sastanak na kojem će donijeti odluku kakve sankcije prijete Smithu, a spominjala se i mogućnost da mu se oduzme Oscar kojeg je osvojio za glavnu mušku ulogu u filmu "Kralj Richard".

Disciplinske mjere mogu biti takve da prisile glumca da vrati Oscar a može mu biti izrečena i najteža kazna - suspenzija s Akademije. To bi pak bi Smitha svrstalo u isti red s Harveyjem Weinsteinom i Billom Cosbyjem, koji su obojica izbačeni zbog nedoličnog seksualnog ponašanja.

VIDEO Will Smith se ispričao Chrisu Rocku: "Moje ponašanje je bilo neprihvatljivo. Sram me"