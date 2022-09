Dušan Bućan sa suprugom je uživao u Indoneziji: 'Jeli smo šišmiše i okus me oduševio!'

Svestranog zagrebačkog glumca Dušana Bućana (45) ove ćemo jeseni gledati u zabavnim programima HRT-a i Nove TV. Dušan će zamijeniti Bojana Navojca na mjestu kapetana tima u showu "Volim Hrvatsku", a za IN Magazin Nove TV sa suprugom Sarom priprema dokumentarac u šest epizoda o njihovu putovanju u Indoneziju.

– Bojan zbog preklapanja termina nije mogao sudjelovati u snimanju ovogodišnje sezone "Volim Hrvatsku" i onda su pozvali mene. Nisam dugo razmišljao, rado sam prihvatio ponudu – kazao je Dušan, koji je u "Volim Hrvatsku" dosad nastupio dva puta.

– Bio sam u prvoj sezoni showa u kvoti tridesetogodišnjaka i četrdesetogodišnjaka i sad sam kapetan. Inače jako volim tu emisiju, dosad sam imao super iskustva s njom, a sad se sve to potvrdilo i na snimanjima u kojima sam kapetan. Jako je zabavno – ističe Dušan i dodaje kako ima super odnos s drugim kapetanom Goranom Navojcem.

– Sve što smo radili, radili smo radi dobre zabave i showa. Naravno da se podbadamo na snimanjima, ali kad se kamere ugase, mi smo dva potpuno drukčija čovjeka. Naravno da je to natjecateljski show, ali se promoviraju i neke stvari vezane za Hrvatsku. Prije snimanja morao sam se podsjetiti kako idu rubrike. Jako su mi pomogli Goran i voditelj Mirko Fodo hvala im na tome – veli Dušan koji je najbolji u biologiji i geologiji, a najslabiji u sportu.

– Najveća sam "taraba" u tome tko je kada i gdje zabio gol, tu je bilo najviše podbadanja na snimanju. Inače nisam tip od kvizova, ne idem po pub-kvizovima, više volim doma iskušati znanje sa suprugom ispred televizora – smije se Dušan.

Supruga Sara i on nedavno su se vratili s putovanja u Indoneziju, a o svemu su snimili još jedan dokumentarac, koji ćemo uskoro gledati u IN Magazinu Nove TV.

– S obzirom na to da će nam uskoro biti prva godišnjica braka, htjeli smo otići negdje gdje je toplo, pa je spontano došla ideja o Indoneziji. Naime, Sara je čula da tamo postoji specifičan odnos prema mrtvacima, pa je nekoliko razloga presudilo da idemo tamo – kazao nam je Dušan i objasnio kako izgleda taj obred na otoku Sulawesi.

– Oni nisu kao mi, jedno od njihovih vjerovanja je da kada čovjek umre ne može ići u raj dok god se nije u njegovo ime žrtvovao barem jedan bivol. Oni vjeruju da na duši tog ubijenog bivola njihova duša odlazi u raj. Kada čovjek umre, oni ga mažu formalinom i ostave dok god obitelj ne skupi dovoljno novca za bivola, a bivol košta poput novog Mercedesa. To su sulude cifre s obzirom na to da im je plaća nekoliko stotina dolara. Imali smo jedinstvenu priliku da vidimo pogrebnu ceremoniju na kojoj je žrtvovano više od 50 bivola i više od 200 svinja. Moram priznati da sam se osjećao kao u filmu "Apocalypto", samo se ne žrtvuju ljudi – kazao je Dušan i dodao kako su za dokumentarac pronašli teme u kojima su mogli i sami sudjelovati.

– Bili smo u posjetu jednoj ekstremnoj tržnici, gdje u ponudi imate sve: pse, mačke, zmije, guštere, šišmiše. Bilo je zanimljivo to vidjeti. Probali smo šišmiša i okus me oduševio. Mnogi će se pitati zašto netko želi jesti šišmiša, ali on ima okus divljači, poput naše srnetine. Baš sam se oduševio okusom – iskren je Dušan koji još ne zna kako će sa suprugom obilježiti godišnjicu braka. Kako je rekao, budući da sve rade spontano, i to će biti spontano.

– Sad imam puno posla u zagrebačkom HNK. Radimo na Molière​ovu komadu "Don Juan". Riječ je o opsežnom projektu, ima nas puno, a redatelj je Dejan Projkovski, gost iz Sjeverne Makedonije. Don Juana igra Igor Kovač, a ja sam Sganarelle, njegov vjerni sluga. Radi se o zabavnom i lijepom radu. Osim toga, glumim u "Metropolitancima" na HRT-u. Još jedan ležeran i opušten projekt. Svakako pogledajte seriju. Dosta sam radio, ako je ikako moguće, sada bih se malo odmorio – zaključio je Bućan.

VIDEO: Alen Vitasović o alkoholizmu: Nije me strah priznati da sam se liječio