Dražen Žanko vraća se nakon 16 godina: ’Jedan me je prijatelj nazvao prvoborcem domoljubne pjesme’

Dražen Žanko (71), poznati sinjski pjevač zabavne glazbe, dosad je u svojim pjesmama najviše promovirao svoju Cetinsku krajinu, a na novom albumu otišao je u Liku. “Moja lička zima” naziv je albuma koji je predstavio istoimenim singlom, a radio ga je u suradnji s Pavlom Šulentićem, autorom stihova. Cijeli album “Moja lička zima”, kao i istoimena naslovna pjesma, odiše tekstovima koji opisuju Liku, Velebit, njezine stanovnike, običaje, nesretne ljubavi, duge ličke zime, odlazak u dijasporu, povratak u rodni kraj. Život u tom kraju nikada nije bio lagan, a upravo su to teme koje su u ličkim pjesmama uvijek aktualne.

- Još mi je samo Lika nedostajala u cijelom repertoaru. Do ovog albuma došlo je doista slučajno, kao i puno stvari u životu. Prijatelj sam s gospodinom Pavlom Šulentićem, koji mi je jednom dao svoju pjesmu “Momak iz Like” i pitao me mogu li je uglazbiti. To mu se jako svidjelo, a on je u međuvremenu napisao 13 pjesama. Radi se o slikovitom materijalu, svaka je pjesma kao da gledate film. Za njih sam potpisao glazbu, a Antonio Zadro pobrinuo se da napravi aranžmane. Croatia Records je odmah izdala album, a promovirat ćemo ga večeras u NK Trnje, uz puno gostiju iz svijeta glazbe - priča nam Žanko koji je posljednji studijski album “Na svom putu” izdao još 2006. godine.

- Prošlo je dosta godina, došla su nova vremena. Mlade generacije slušaju drugu glazbu, pa sam se malo zamislio kako ću. Moraš ostat svoj, a opet biti u glazbenom i aranžerskom trendu. Ovaj album me je probudio jer sam vidio da će to dobro zvučati, zahvaljujući Pavlu Šulentiću koji je bio inicijator svega - kaže Žanko, koji je autor jedne od najpoznatijih domoljubnih pjesama “Od stoljeća sedmog”, snimljene 1990. godine.

- Gospodin Ivo Cvitić je autor stihova, a on je bio moj susjed u Kaštel Lukšiću. Jedan je dan došao k meni i rekao mi: “Gospon Žanko, vi tako lipo pivate o Zagori, Cetini i svome kraju, uvjeren sam da ćete ovu pismu lipo otpivati”. Shvatio sam da je pjesma super, ponosna je, ne vrijeđa nikoga i ima svoje uporište u povijesti. Napisao sam glazbu za nju, a kasnije snimio i videospot, koji je već svima dobro znan. Pjesma je našla svoj put kako u domovini, tako i u dijaspori. Ponosim se njome jer je ušla u antologiju domoljubne pjesme - ističe Žanko o pjesmi koja je i danas mnogima podsjetnik na vrijeme kada smo izborili neovisnost.

- Jedan me prijatelj nazvao i rekao: “Ti si prvoborac domoljubne pjesme”, s obzirom na to da sam je napisao 1990. godine, kada još nije ni počela balvan-revolucija. Poslije sam napisao još dosta domoljubnih pjesama, no ona je i dalje ostala među nama i slušat ćemo je dok je Hrvatske - kaže Žanko, koji je karijeru počeo početkom 80-ih na Splitskom festivalu, na kojem je izveo brojne poznate pjesme poput “Kamena s ramena”, “Cetina”, “Zagora me rodila”, “Oj, oj, Vlaju moj” i druge.

- Bio sam u sretnom vremenu što se tiče rocka, popa i zabavne glazbe. To je bilo u svojevrsnom cvatu. Prije sam svirao u rock-grupama, na plesnjacima po obali, nekad smo znali godišnje svirati 11 mjeseci svaki dan. I tako godinama. Stekao sam dosta iskustva, 15 puta bio sam na turneji u Rusiji, održao sam oko 1000 koncerata. Vidio sam svijeta i upoznao nove kulture. Kasnije sam nastupao i u Americi, Kanadi i Australiji. Cijeli život sam u glazbenom svijetu, ne znam ni sam kako sam se održao. Valjda se sve poklopilo, ljudi vole pjesme - priča Žanko koji u Zagrebu živi više od 30 godina, a u glavnom gradu ima i studio.

- Normalno da dolaze trenuci kada mi nedostaje moj rodni kraj. Saživio sam se sa Zagrebom, tu sam s obitelji 33 godine, a u Zagrebu sam i u 70-ima svirao na plesnjacima. Zasad sam tu, a Sinj i dalje nosim u srcu - napominje ponosni djed troje unučadi, Cvite (8), Tare (7) i Ive (2).

- A čujte, djeca kao djeca. Vole glazbu, ali danas im je televizija glavna. U moje vrijeme sve je bilo na ulici. Vidjet ćemo hoće li i oni biti aktivniji u glazbi. Vremena se danas mijenjaju, ljudi tijekom života promijene nekoliko profesija. Nastojim s njima biti koliko je god moguće - veli glazbenik, koji će nakon zagrebačke promocije nastaviti s nastupima.

- Sigurno je da nismo uzalud radili taj album. Moramo ga proomovirati i ići na koncerte. Uskoro ću s mojom grupom početi nastupati u Hrvatskoj, ali i u dijaspori budu li me tražili. Protekle dvije godine glazbenicima nije bilo lako, no mene je spasio moj studio. S kolegama sam u prijateljskim odnosima. Uvijek se nađemo i pričamo o svemu - zaključio je Dražen Žanko.

