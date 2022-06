Dosta je skrivanja! Stankica i Toni objavili zajedničku fotografiju, izgledaju zaljubljeno kao prvog dana

Ljubavna veza Stankice Stojanović (36) i Tonija Šćulaca (31) ne prestaje intrigirati javnost. Njihov toplo hladni odnos u kojemu znanstvenik i dizajnerica nisu u početku željeli s javnosti dijeliti detalje iz privatnog života, zanimao je mnoge pa je, očito, par odlučio kako se više neće skrivati. Tako su Gospodin Savršeni i jedna od kandidatkinja na društvenim mrežama objavili fotke iz zajedničkog noćnog izlaska.

Par se zabavljao u Splitu, a iako javno to nisu rekli, mnogi su u objavama na Instagramu zapravo vidjeli neslužbenu potvrdu da ljubav cvjeta i za uživaju u zajedničkim druženjima.

Na Instagram Storyju je upravo Stankica objavila selfie s Tonijem, a po fotografiji je odmah bilo jasno da ih trenutačno veže više od prijateljstva.

Oboje su na svojim profilima objavili i zajedničku fotku.

Naime, Toni je u finalu treće sezone showa 'Gospodin Savršeni' izabrao Stankicu, a nakon što je emitirana posljednja epizoda showa otkrili su da su bili u vezi sedam mjeseci te zatim prekinuli. Probleme koji su ih do toga doveli, tada nisu htjeli otkriti. - Došlo je do nekih problemčića - rekla je Stankica. S obzirom na to da su prekinuli nekoliko mjeseci prije nego što se popularni show 'Gospodin Savršeni' počeo prikazivati na malim ekranima, Toni kaže da mu je scene sa Stankicom bilo jako teško gledati.

- Gledati scene sa Stankicom na televiziji nakon toga što se dogodilo nije bilo ni malo lako - priznao je Toni. Ipak već su tada oboje istaknuli da njihovo pomirenje nije isključeno što se naposljetku i dogodilo.

