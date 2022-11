Domaći pjevač upozorio: 'Nisam nasjeo na prevaru, optužili su me da sam pedofil i egzibicionist'

Domaći glazbenik Max Hozić (43) na svom je Facebook profilu upozorio na novi pokušaj prevare, koji je dobio na svoj e-mail. Naime, netko mu je s adrese na gmail domeni poslao mail, predstavljujući se kao Dalibor Jurić, načelnik Ureda kriminalističke policije i voditelj Odjela za međunarodnu policijsku suradnju (INTERPOL-a), i Maxa ni manje ni više nego optužio da je pedofil.

- Eto na, sad me ganja policija da sam pedofil i egzibicionist, samo ovo potonje ne znaju kako se piše. Lol. Dragi ljudi, ne nasjedajte na gluposti. Nevjerojatno koliko tih debila prevaranata ima. Uglavnom, ne šaljite nikakve svoje podatke nikome. Što je najbolje, Dalibor Jurić i postoji u policiji. Bilo bi lijepo da se pozabavi ovim, al šta će, kad to neki Afrikanac tamo prčka s google translateom i pokušava jadan nešto izmajmunirati, napisao je Max pokraj dopisa kojeg je dobio na svoj mail. Na dopisu se može vidjeti da je loše napravljen, a uz to je pun gramatičkih grešaka. Primjerice, piše egzbionizam, umjesto egzibicionizam, a u potpisu stoji voditeljica, umjesto voditelj.

- Željeli bismo čuti od vas putem e-pošte na ovu adresu, navodeći svoje razloge kako bi se mogli ispitati i provjeriti za odmjeravanje sankcija, to je unutar strogog vremenskog ograničenja od 72 sata, piše u "dopisu", koji je očigledno sastavljen putem google translatea. Hoziću se zatim prijeti kako će sve biti objavljeno u medijima, a on registriran kao seksualni prijestupnik.

- Moram vam priznati da sam na početku i ja zastao. U kutu je logo od policije i interpola, a Dalibor Jurić je zaista načelnik Ureda krim policije. No, jasno je da policija takve stvari ne šalje mailom, a pogotovo ne s gmail adrese. Nažalost, sigurno je da ima i onih koji će pomisliti da je to stvarni mail, pa će im se javiti i vjerojatno poslati svoje podatke. Objavio sam ovo kako bih upozorio druge da se radi o prevari, rekao je Max Hozić za Večernji list.

Inače, Hozić je domaćoj javnosti najpoznatiji po hitu "Mi smo šampioni ljubavi" s Radom Šerbedžijom, ali i sudjelovanju u Komedijinim mjuziklima.

