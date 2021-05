Domaći glumci u mirovini govore mogu li živjeti samo od mirovine: Neki kolege imaju samo za kruh i mlijeko

Mnogi naši glumci koji su u mirovini i dalje su aktivni pa smo ih pitali kako su zadovoljni svojom mirovinom, te što misle kako bi se mogao poboljšati status umirovljenih umjetnika. Glumica Helena Buljan (79) naglasila je da svoje režije plaća i relativno normalno živi, ali da mirovinom ipak nije zadovoljna.



– Knap mi je, kako bi se reklo – objasnila je te dodala da ako je štedljiva, taj mjesec izvuče na rubu minusa. – Dakle, mislim da su glumcima mirovine male, ali budući da sam socijalno vrlo osjetljiva, rekla bih da u odnosu na sve ostale mirovine, možda i nisu – kaže nam. Objasnila je da joj je teško opredijeliti se jer inače smatra da ništa u životu nije crno ili bijelo, nego da su stvari vrlo složene, pa se to odnosi i na probleme s mirovinama. Zanimljivo, rekla je da je baš neki dan pronašla stari broj magazina Studio iz 1971. u kojem se nalazi njezina izjava kako joj njezina plaća ipak nije dovoljna te da joj zbog toga dobro dođu nastupi na televiziji, filmu i radiju kako bi nadopunila budžet. Glumica nam je objasnila da se ovog prisjetila jer da poslije plaće s kojom nije mogla spojiti kraj s krajem nije ni za očekivati da će mirovina biti visoka. Istaknula je da je po njezinu mišljenju što se tiče mjesečnih primanja i mirovina, najteže u Hrvatskoj umjetnicima “slobodnjacima”; koji nemaju stalna mjesečna primanja. Glumica je rekla da u umirovljeničkim danima povremeno i radi, onoliko koliko okolnosti dopuštaju, i da je zbog toga vrlo sretna.

Mirjana Bohanec (81) istaknula je da misli da nitko nije zadovoljan svojom mirovinom, ali da uglavnom od nje može preživjeti. Objasnila je da je u životu puno radila te da je sretna što je poslušala svoju majku koja joj je savjetovala da novac čuva za stare dane. – Tako si sada mogu nadoknaditi iz te rezerve kad mi fali – objasnila je kako se ona snalazi. I ona se složila da su glumačke plaće strašno male te da bi se moralo nešto poboljšati po tom pitanju. – Naravno, kad se to izračuna u penziju, to je mizerno – objasnila je. Istaknula je i da zna da neki njezini kolege iz Zbora HNK zbilja imaju samo za kruh i mlijeko. Kao i Buljan, istaknula je da su velik problem “slobodnjaci”. – Slobodne umjetnike Ministarstvo kulture nešto minimalno sufinancira – izjavila je te objasnila da je problem s malim plaćama u kulturi postoji niz godina.



– Nikad se nitko nije imao hrabrosti uhvatiti ukoštac i napraviti nešto. Tako da mislim da ima jako puno onih koji su zaista kruha gladni – rekla nam je Bohanec. Zagrebačka glumica Branka Cvitković (72) objasnila je da je zadovoljna svojom mirovinom, ali samo zato što u mirovini još i radi i to pola radnog vremena, odnosno četiri sata na Sveučilištu Libertas, gdje je profesorica i dekanica. – Ne živim samo od mirovine nego i od svog rada, bez obzira na svoje godine – kaže. Dodala je da se njoj odlaskom u mirovinu ništa nije promijenilo, odnosno da ne živi samo od mirovine kao što prije nije živjela samo od plaće, nego i od dodatnih honorara. – Istrenirana sam na rad, nisam se luftala kroz život. Uvijek sam govorila da sam šljaker i tako je do današnjeg dana. Tako održavam standard na koji sam navikla – pojasnila nam je. Važnost razmišljanja o mirovini od početka rada, ova glumica objasnila nam je koristeći jednu narodnu izreku.

– Pitat će te starost gdje ti je bila mladost, govorili su naši stari. Mislim da čovjek treba biti odgovoran u ranoj mladosti i u srednjim godinama i razmišljati o toj starosti koja je neminovna i koja će doći – istaknula je. Cvitković smatra i da bi bilo dobro da se status umirovljenika poboljša. – Te mirovine sigurno nisu dostatne za jedan dostojanstven život. Tu su neke druge struke koje bi trebale, u razgovoru s nama, to tematizirati i na neki način nastojati poboljšati da dodatak mirovini ne bude 20 kuna jer je to već jedan drugi žanr komedije – zaključila je. Njihov kolega, glumac Žarko Potočnjak (75) nije se složio s njihovim stavom. Rekao nam je da je on svojom mirovinom zadovoljan i da od nje živi sasvim dobro. Istaknuo je i da neki poslovi dođu tu i tamo, ali da mu oni nisu presudni. – Isto je kao s glumcima za vrijeme njihova radnog života. Onaj tko radi, tko se trudi, malo razbaca po više planova, po drugim grupama, taj živi dobro. Tko sjedi doma i gleda televiziju, taj živi slabo – kazao je.

