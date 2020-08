Dirljiva objava Borne Kotromanić posvećena sinu nikog ne ostavlja ravnodušnog: 'Sinu mome...'

Sinu mome lavljeg srca, hrabrosti i lojalnosti Luki danas je 22. rođendan! Sretan ti rođendan, ljubavi moja! - čestitala je Borna Kotromanić svom sinu rođendan na Instagramu, a u nastavku fotografija nizale su se one iz prošlosti dok je on još bio maleni dječak.

Ususret obilježavanju posebnog dana njezin Instagram vrvi od lijepih čestitki, a ona redovito objavljuje slike iz njihove svakodnevnice. Inače, Luku je dobila desetogodišnjem u braku s poduzetnikom Lukom Rajićem. Od 1996. do 2006. dobili su tri sina: Frana (20) , Bornu (23) i Luku (22) , a danas je u vezi s izraelskim poduzetnikom Ronom Haleom s kojim ima 10-godišnjeg sina Rafaela.

Sreću nije pronašla ni u braku s Lukom Rajićem, ali kaže da joj je taj brak donio puno dobroga.

– Najprije, donio mi je mogućnost da imam puno djece i da se mogu baviti njima. To je meni bilo neopisivo važno jer mi je bilo nezamislivo da moram raditi osam sati i boriti se za egzistenciju te usput “hendlati” djecu. Ja nisam imala majku kakva sam ja željela biti majka. A željela sam biti maksimalno prisutna, možda i u onoj mjeri koja je bila pretjerana jer sama nisam imala majku dok sam odrastala. To je za mene bio luksuz, moći živjeti svakodnevno sa svojom djecom i paralelno se razvijati s njima. Imala sam dovoljnu pomoć, da se oko mene čisti, pere i pegla, a ja sam se uz odgoj djece mogla posvetiti i vlastitom razvoju i edukacijama. Moja su djeca danas rezultat mog širokog fokusa i velike pažnje koju sam im mogla priuštiti. Kad ste dijete, maštate da ćete postati učitelj, medicinska sestra, dečki policajci... a ja sam htjela biti žena i majka. To je meni bio ultimativni cilj, žena u punini svoje ženstvenosti i majčinstvo – rekla je za prošlogodišnji Večernjakov specijal.

Nedavno je u jeku kampanja kandidata za parlamentarne izbore komentirala izjavu Miroslava Škore o silovanjima te tada na društvenim mrežama poslala porku koja je glasno odjeknula.

- Rodila sam četiri sina, hrvatska državljanina. Prije braka sam imala jedan abortus. Ne, nisam bila djevica. I u braku sam imala jedan spontani pobačaj. Odradila sam više za natalitet Hrvata nego Škoro sa svojom demagogijom i potencijom - poručila je Borna. Svojom iskrenom porukom Borna je oduševila mnoge žene koje su joj čestitale na hrabrosti i ovako iskrenoj poruci.