Dino Merlin emotivno otvorio srce pred publikom: Upoznao sam djevojku, koja je tada imala 16 godina

U sklopu svoje nove turneje "Mi" Dino Merlin održao je sinoć svoj treći koncert u Beogradu u Štark Areni tijekom kojeg nije mogao sakriti emocije i to dok je pričao o novoj pjesmi "Skoro će zima". - Prije tri noći smo imali premijeru ove pjesme, a to je nešto posebno za mene. To su sve moje male životne drame. Moj život, moja iskušenja, razočaranja... Treba živjeti s tim. A s druge strane, što znače pjesme? To su samo note, ako vi to ne zavolite i ne uđe u vaša srca... - priznao je Dino u razgovoru s publikom, prenosi Blic.

Njegova supruga i djeca izbjegavaju se pojavljivati u javnosti i Merlin poštuje njihovu želju, ali tijekom koncerta u Beogradu bio je ganut i emotivan te je spomenuo i svoju obitelj. - Upoznao sam nekada djevojku, koja je tada imala 16 godina, u kolovozu, to je osmi mjesec... Zato je meni broj osam važan. Imam prelijepu obitelj, a dobio sam i unuke, tako da sam sad deda Dino - ispričao je poznati pjevač.

Dino je sa svojom suprugom Amelom Dervišhalidović od svoje 17. godine, te su roditelji Naide i Hamze. Dok se njihov sin uspješno bavi menadžmentom i politologijom i dio je tima svoga oca te mu uvelike pomaže gdje god može, Naida je završila postdiplomski studij informatike na Oxfordu i ima uspješnu međunarodnu karijeru.

- Najviše volim da moju ljubav ne boli glava. Ona ima migrene, vrlo često je boli glava. Kada provirim u njenu sobu i vidim da je boli glava, taj dan nije počeo lijepo - rekao je Dino nedavno o svojoj supruzi u jednom intervju. Na početku veze nije im bilo lako jer Amelini roditelji nisu htjeli da budu zajedno. Razlog tome bilo je Dinino siromaštvo, dok je Amela bila članica ugledne obitelji i studentica arhitekture.

Ostala je uz Dinu i na počecima njegove glazbene karijere, kada nije zarađivao ni blizu koliko danas zarađuje, štoviše znao se vraćati kući s turneja bez novčića. - Borili smo se, krili, ali nitko nas nije mogao rastaviti. Nakon pet godina smo se tajno vjenčali. Bilo je to romantično vjenčanje, iako sam svoju ženu doslovno oteo - rekao je jednom prilikom.

