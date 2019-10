Briljira u kuhinji i živi za nogomet: 'Žene su pune predrasuda, ali navikla sam već'

Da žene mogu biti podjednako dobre u kuhinji kao i na nogometnom terenu, dokazuje i primjer 27-godišnje Dine Khaled Barghathi. Ova rođena Libijka nedavno je uspješno izborila ostanak u showu “Tri, dva, jedan – kuhaj!”, a osim u kulinarskom showu uspjehe niže i na travnjaku. Dina, među ostalim, radi u ugostiteljstvu te kao nogometna trenerica i sutkinja.

– Ljubav prema nogometu rodila se još u djetinjstvu. Bila sam tatina mezimica iako je u kući bilo šestero muške djece i nas dvije djevojčice. Sjećam se da sam stalno išla s njim na utakmice – govori naša sugovornica koja nogometu trenutačno podučava djevojčice u klubu HAŠK. Iza nje je i igračka karijera koja nije dugo potrajala. – Bila sam jako mlada i bilo je nemoguće igrati protiv žena od tridesetak i više godina koje iza sebe imaju desetogodišnju karijeru – kaže Dina.

Foto: Filip Kos/Pixsell

Od nogometa nije odustala pa tako u prosincu ide i na HNS-ovu nogometnu akademiju. – Akademija počinje u prosincu. Čeka me puno odricanja i učenja. To je tako u sportu, ali jako se tome veselim. Želja mi je da u budućnosti pridonesem tome da ženski nogomet ima mjesto u našoj državi barem približno kao muški. Hoću li se na kraju opredijeliti za trenerski ili sudački poziv, za sada još ne znam. Uvijek govorim da je nogomet najljepša stvar na svijetu bez obzira na to s koje ga strane gledaš. To je kao kazališna predstava u kojoj svatko ima svoju ulogu, a kraj je neizvjestan – ističe Dina, koja se zbog ljubavi prema nogometu često zna susresti s predrasudama. – Ima ih, ali najviše dolaze s tribina, i to od žena. Navikla sam se već na to – priznaje ova zaljubljenica u sport i kuhanje.

Svojim jelima Dina je već osvojila zahtjevna nepca žirija u showu, među kojima je i ono Željke Klemenčić od čijih je komentara najviše strepila. – Njezinih sam se komentara najviše pribojavala jer mi se ona nekako čini najrealnija još iz prijašnjih sezona – otkriva 27-godišnjakinja. Kad je riječ o kuhanju, najviše voli pripremati riblja jela s povrćem i povrtna variva, no je li joj ipak draže biti na terenu ili u kuhinji? – Nekako je to kod mene podjednako. Kad mi je život u rasulu, više volim biti na terenu jer me priroda smiruje, a kad sam vesela, onda mi više odgovara kuhinja jer je veselje najbolja inspiracija za kuhanje – odgovara Dina koja kuhinju u showu trenutačno dijeli s tri godine mlađom Frankom Štengl. – Dobro smo kliknule. Totalna smo kontra, dok sam ja mali nered, ona je veliki red. Svaka ima svoje područje koje više voli i to nam je veliki plus – otkriva Dina koja trenutno radi i u jednom zagrebačkom hotelu.

Foto: RTL

– Radim sve što treba, bitno je da se radi – poručuje ova samosvjesna dama koja se u Zagreb iz daleke Libije doselila prije 18 godina i iz njega više ne namjerava otići. – Mama mi je Hrvatica i njezina je odluka bila da se vratimo u Hrvatsku. Libija mi nedostaje jer tamo imam obitelj, ali ne bih se nikada vratila tamo živjeti jer sam ovdje pustila korijene. Purgerica sam u duši – zaključuje Dina Khaled Barghathi.

Foto: RTL