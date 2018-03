Mate: Žao mi je vas, ali žao mi je i sebe koji to moram kušati

U četvrtak navečer ponovno su pljuštale prosječno loše ocjene zbog razočaravajućih jela, a samo su rijetki uspjeli pokazati zavidno znanje. Delikatna namirnica ostavila je kuhare amatere bez ideje, što je na kraju rezultiralo niskim ocjenama.

Najgore su prošle Andrea i Barbara, koje je Tomislav Špiček još prije same pripreme srnećeg filea upozorio da radije ne pripreme ništa, nego da unište ovu cijenjenu namirnicu.

„Ja neću ni probati ovo meso jer je kompletno sirovo, zna se da inače uvijek preferiramo medium, a ovo je daleko od toga“, rekla je Mateja Domitrović Sabo, s kojom se složio i Ivan Pažanin te dodao kako im ni riba nije uspjela jer je presuha. Za dva loša tanjura arhitektice su zaradile ukupno samo 9 bodova. No, one nisu jedine koje su pogriješile. Sa samo jednim bodom više mogle su se „pohvaliti“ Loreta i Ivana, koje su također presušile ribu. „Kad se koža odvaja od mesa, to znači da je vrag odnio šalu! Žao mi je

vas, ali žao mi je i sebe koji to moram kušati“, kazao je Mate Janković na što se nadovezao splitski kolega: „Daleko smo dogurali i moramo početi ozbiljno ocjenjivati“, zaključio je Pažanin.

Za razliku od cura, Nikolina i Otto ponovno su zadovoljili iskusna nepca žirija te su za svoje inovativne i ukusne recepte dobili visokih 29 bodova. „Mišanca je odlična uz ovu ribu, tijesto je perfektno, sve je fantastično“, zadovoljno je kazao Pažanin s kojim su se svi složili.

„Vi pokazujete jednu zavidnu količinu znanja, sve je perfektno odrađeno i mislim da bi i ostali kandidati mogli puno naučiti od vas. Zato ste i ovdje, da međusobno dijelite dobre recepte i učite jedni od drugih“, pohvalio ih je Mate. Na kraju večeri, kada se sve zbrojilo i oduzelo, na vrhu ljestvice ponovno su bili Nikolina i Otto, koji su postali vođe prvog tima. Nakon njih su slijedili Martina i Ante koji će sljedeći tjedan ići na zasluženi godišnji odmor, a treći na ljestvici postali su vođe drugog tima – Barica i Ružica!

Mladi zaljubljeni par u svoj je tim Zlatno prase pozvao Josipa i Miroslava, Loretu i Ivanu te Andreu i Barbaru, dok su se Stare puce, koje predvode simpatične sestrične, odlučile za Žutog i Ćaleta, Ivana i Roberta te Vjekoslava i Davorku.

