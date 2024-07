Deset godina uživanja u egozotičnim zalogajčićima!

Prije deset godina zagrebačka gastro scena dobila je novitet, Ginger Sushi. Bio je on među prvim sushi barovima u strogom centru Zagreba u kojem su zaljubljenici u ovaj, tada egzotičan zalogaj, mogli isprobati svježe pripremljene sushi kombinacije. Od tada pa sve do danas, slaveći deset godina postojanja, Ginger Sushi u zagrebačkoj Masarykovoj ulici 21 ne odustaje od zadane početne misije da u njemu uživaju sve generacije.

- Postojimo deset godina i naš je put od početaka bio jasan. Željeli smo sushi učini dostupnim svima, posebno pazeći da su namirnice koje koristimo za pripremu svježe, pomno odabrane i "umotane" u rižu kojoj poklanjamo puno pažnje. Danas, kad gledamo unatrag, možemo reći kako smo ponosni na svaki korak, posebno na činjenicu da sve više mladih vole i mogu si priuštiti naše kombinacije sushija - govore Adriana i Zvonimir Dobrović, sestra i brat koji stoje iza ovog brenda.

- Oboje smo bili u Japanu i vidjeli da je sushi tamo jako pristupačan, popularan i kao da je brza hrana, a kod nas tada nije bilo sushija na toj razini kako je to Ginger pokrenuo. Mi smo htjeli zapravo napraviti taj jedan iskorak u ponudi u Zagrebu da svi koji vole sushi i žele ga probati to mogu napraviti po pristupačnoj cijeni - govore Adriana i Zvonimir, prisjećajući se svojih početaka.

- Imali smo dugu pripremu. Sve to izgleda jednostavno, kao riba ili riža, ali smo mi dugo istraživali. Imali smo jednog Japanca koji nam je pomogao opremiti kuhinju, nacrtao proceduru rada i kako da osmislimo samu operativu. Što se tiče pripreme, angažirali smo jednog od najboljih japanskih kuhara u Hrvatskoj. Kvaliteta nam je uvijek na prvom mjestu. Ono što nas veseli je da nam dolaze svi, od djece do pjevača, glumaca političara itd. - ističu naši sugovornici.

U počecima Ginger Sushi je u ponudi imao "sushi standard" - Sake Mix, Ginger, Threesome, Maguro. Prepoznatljivi vizualno, ali i posebnog okusa zbog svježe ribe i ostalih namirnica, godinama je držao isti standard, a osluškujući potrebu gastronoma, te globalizacije i činjenice kako je Hrvatska postala omiljena turistička destinacija, ponuda je upotpunjena ramenom, donburijem, salatama, mochi sladoledom…

Ginger Sushi je dobio i svoju "to go" priču. Popularni logo tako se nalazi na posebno kreiranim platama koje se nalaze na Zagrebačkom aerodromu, u Spar i Konzum trgovinama diljem Zagreba, Rijeke, Opatije, Samobora, Velike Gorice te tijekom turističke sezone u Istri i Dalmaciji.

- Nedavno smo otvorili i suvremeno opremljen proizvodni pogon u Zagrebu zbog velike potražnje za Ginger sushijem u Hrvatskoj. U njemu se svakodnevno "rola i mota" kako bi na svim mjestima bila isporučena svježa količina sushija. U ovom prostoru nastaju i naše popularne kombinacije sushija za rođendane, ali i održavaju se radionice za sve one koji žele svladati umijeće stvaranja sushija kod kuće - ističu Dobrovići, dodajući kako je pred njima uzbudljivo razdoblje u kojem pripremaju brojne novitete koje za sada ne žele otkriti dok za to ne dođe vrijeme, ali to će biti vrlo brzo..

Japanska kuhinja, poznata kao "nihon ryori" ili "washoku", slovi za jednu od najprepoznatljivijih i najcjenjenijih kuhinja na svijetu. Njezina posebnost leži u naglašavanju sezonskih sastojaka, jednostavnosti pripreme i estetici prezentacije. Glavni principi japanske kuhinje uključuju svježinu sastojaka, minimalnu obradu i naglasak na prirodnom okusu namirnica. Riba i plodovi mora temelj su japanske kuhinje. Sashimi, sirova riba narezana na tanke komade, i sushi, kombinacija sirove ribe i začinjene riže, najpoznatija su jela. Postoji mnogo varijanti sushija, uključujući nigiri (komadić ribe na riži), maki (rolani sushi) i temaki (ručnorađeni konusni sushi). Riža je glavna namirnica u Japanu i konzumira se uz gotovo svaki obrok. Japanska kratkozrnata riža ljepljiva je i blagog okusa, što je čini idealnom za jela poput sushija, onigirija (rižine kuglice) i donburija (riža poslužena s raznim prilozima). Povrće je također važan dio japanske kuhinje. Često se koristi sezonsko povrće, priprema se na različite načine, uključujući kuhanje na pari, prženje i mariniranje. Tofu, sir od soje, vrlo je popularan i koristi se u mnogim jelima poput miso juhe, stir-fry jela i salata. Miso, fermentirana pasta od soje, i soja sos osnovni su začini japanske kuhinje. Miso se koristi u juhama, marinadama i umacima, dok je soja sos neizostavan začin mnogih jela. Tempura je tehnika prženja u dubokom ulju gdje se komadići povrća, plodova mora ili ponekad mesa umaču u lagano tijesto i prže dok ne postanu hrskavi. Poslužuje se s posebnim umakom za umakanje i ribanom daikonom (japanska rotkva).

Ramen je japanska verzija juhe od rezanaca, porijeklom iz Kine. Postoje različite vrste ramena, uključujući shoyu (soja sos), miso, shio (sol) i tonkotsu (juha od svinjetine). Ramen se često poslužuje s narezanim mesom, kuhanim jajima, algama i povrćem. Sukiyaki je jelo koje se priprema na stolu, gdje se tanke kriške govedine kuhaju zajedno s povrćem, tofuom i rezancima u mješavini sojinog sosa, šećera i mirina (slatko sake vino). Konzumira se umakanjem u sirovo jaje.

Japanska kuhinja poznata je po svojoj estetici. Hrana se aranžira na tanjurima tako da izgleda privlačno i uravnoteženo. Korištenje različitih boja, oblika i tekstura ključan je dio japanskog kulinarskog iskustva. Blagovanje u Japanu također je kulturni ritual. Stolni maniri, poput korištenja štapića i način na koji se hrana dijeli i konzumira, dio su svakodnevne prakse. Obrok često započinje izrazom "itadakimasu" (primam s poniznošću) i završava s "gochisousama deshita" (hvala za obrok). Iako tradicionalna jela čine osnovu japanske kuhinje, moderni japanski kuhari često eksperimentiraju s novim tehnikama i sastojcima. Zapadnjački utjecaji također su vidljivi, što rezultira jedinstvenim fuzijama poput japanskog karija, hamburgera i jela s tjesteninom. Japanska kuhinja, sa svojim naglaskom na svježinu, sezonske sastojke i estetiku, ostaje ne samo izvor nacionalnog ponosa, već i globalno priznanje. Bez obzira na to uživate li u jednostavnom obroku sushija ili složenom kaiseki (višeslojnom) obroku, japanska kuhinja nudi bogatstvo okusa i iskustava koji zadovoljavaju sva osjetila.

- Naš opstanak i veliki uspjeh vidimo u svojoj kvaliteti. Ako radite kvalitetno i ako ljudi to prepoznaju, može se opstati. Evo, preživjeli smo i koronu i potres. Bilo nam je teško, ali smo opstali - govore Dobrovići te ističu kako je ono što ih posebno izdvaja od drugih brendova na tržištu to što Ginger Sushi u svojim proizvodima ne koristi nikakve aditive. Veliku pažnju poklanjaju proizvodnji i pripremi svježih namirnica i riže po recepturi koja tom, zapravo, najvažnijem sastojku sushija daje okus.

- Ono što je najvažnije u pripremi svakog sushija je riža - kaže Adriana, otkrivajući kako se riječ sushi odnosi na okus riže. Ona je kuhana na poseban način, ali i oplemenjena octom kojem je dodana sol i šećer. Budući da se od riže uvijek počinje u pripremi sushi rolica, u Japanu sushi majstori godinama svladavaju način pripreme riže i to puno prije nego li počnu s korištenjem ribe i povrća. Riža koja se koristi za pripremu Ginger sushija je uvijek spremna za pripremu, posebno u novootvorenom proizvodnom pogonu koji se na tren pretvorio u sushi studio za radionicu.

