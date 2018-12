Denis Barta pred Božić nastupa s talijanskom legendom

Pobjedniku Supertalenta Denisu Barti ostvarit će se želja – samo dva dana prije Božića nastupit će u Milanu s Erosom Ramazzottijem.

No to nije prvi put da Denis nastupa s nekom talijanskom legendom – pjevao je i s Andreom Bocellijem i inače je u Italiji njegov talent prepoznat.

-U Italiji je vrlo poznat. On ima i dosta videa na YouTubeu, pa ga ljudi prepoznaju gdje god se pojavi. To je divno. Drago mi je što ga ljudi zovu i traže da pjeva. Recimo, kad smo u Italiji, odmah mu naprave tri-četiri gaže i on po 15 minuta otpjeva po klubovima, kafićima... Njega to uveseljava - ispričali su roditelji za 24 sata. Pjevao je u nekoliko navrata i sa Sašom Lošićem iz Plavog orkestra.

O Denisovoj pobjedi otac Nebojša kaže:

-Ne samo da nismo očekivali pobjedu nego nismo očekivali ni prolazak u finale. Nadali smo se tome, za nas je ovo velik uspjeh. Denisu će dati samopouzdanje, rekao je otac pobjednika Supertalenta.

Denis je prije finalnog nastupa uvježbavao glasnice i pjevao pjesme po željama okupljenih. Iako je prije četiri dana bio prilično prehlađen, uspio se barem donekle oporaviti do finala.

-Čak i dok je bio bez glasa, nije mu padalo na pamet da odustane. Takav vam je on. Već je kao profesionalac, ne otkazuje nastupe - našalio se Nebojša.

Na negativne komentare se ne obaziru. Roditelji smatraju da je Denis pomogao mnogim ljudima jer je svojim nastupom i samom prijavom u show, dokazao da uvijek treba imati vjere u sebe.

-Ja sam borac. Ne odustajem tako lako. Nagradu od 200.000 kuna ćemo darovati; pola novca ići će za bolesnu djecu u Hrvatskoj i pola za potrebitu u Bosni i Hercegovini - objasnio je skromni Denis.

