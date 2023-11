Dario je oduševio izvedbom, ali nitko mu se nije okrenuo. Vanna mu je rekla: Tvoj glas je gotovo savršen

Vanna: Uzbudljivi su mi oni glasovi koji u sebi nešto zadržavaju, skrivaju. Urban: Nemam ideju kako bi taj glas točno trebao zvučati, kako god, samo da je iskren i da je njihov. Gobac: Neki pjevači pjevaju sve žive tonove, ljestvice, sve kuže, a dosadni su. Netko pjeva dva tona, malo čak i falša, a ono, svi polude za njim.“ Dino: Vrijeme je da pokažete sve što znate, nema straha, samo adrenalin i ostvarite svoje snove! Riječi su ovo mentorske četvorke natjecateljima koji su nam se predstavili u trećoj emisiji Audicija u „The Voiceu Hrvatska“. S jedne strane velika želja, talent i trema, a s druge mentori koji samo na osnovi onoga što čuju i prepoznaju odlučuju o okretanju. I krenulo je. „Pivam od kad znam za sebe. Mama kaže da sam bila najglasnija beba u bolnici, krenula bih vrištati, a ostale bebe za mnom“, rekla je Filipa Dragin iz Makarske. Veliku podršku ima u roditeljima, jedinica je, a i ljubav prema glazbi naslijedila je od njih. Filipa je izvela pjesmu „Don't cry for Loui“ (Vaya Con Dios). Bez obzira na virozu, pjevala je hrabro i do kraja, Gobac se jedini okrenuo i dobio novu članicu u svom timu.

Jakov Peruško Rihtar, čovjek koji obožava hraniti ljude, kuhar je, ima 21 godinu i dolazi iz Zagreba, ali je jako vezan i za Vis. U obitelji svi ili sviraju ili pjevaju. Izveo je pjesmu „Arms of the woman“ (Amos Lee) i donio bujicu emocija u studio. Sva četiri mentora su se i okrenula, a imamo i prvu blokadu u ovoj emisiji, i to Urbana kojeg je blokirala Vanna. Kada mentor blokira mentora, on nema mogućnost uzeti natjecatelja u svoj tim. Nakon brojnih komplimenata koje je dobio i uz veliku podršku publike Jakov je odabrao biti dio Dinina tima. „Ona najbolje svoju emociju može prenijeti kroz glazbu i vjerujem da će to mentori i publika prepoznati“, rekla je prijateljica za Teu Dominiković koja je izvela Gibonnijevu pjesmu „Ako me nosiš na duši“. Tea je studentica Grafičkog fakulteta u Zagrebu, obožava „The Voice“ i ljude koji su u prošlim sezonama nastupali. Publika u studiju nekoliko je puta pljeskom nagradila njezinu izvedbu, ali od mentora se nije nitko okrenuo.

VEZANI ČLANCI

„I nemoj se prestati baviti pjevanjem“, zaključila je Vanna niz lijepih riječi i želja, ali za Teu ovdje natjecanje prestaje. Pjesmu Paula Wellera „You do something to me“ odabrao je Luka Novokmet koji je u studiju imao posebnu podršku Frana i Eve, prijatelja od jaslica i osnovne škole. Luka se pjevanjem bavi tek godinu dana, dugo je igrao nogomet koji ga je naučio mirnoći bez obzira na sve oko njega. „Ako se nitko ne okrene, nećemo si lagati, bit ću razočaran, ali imam svoje prijatelje“, rekao je Luka i počeo s nastupom. Vanna je bila ta koja se okrenula i obogatila svoj tim friškim zaljubljenikom u čaroliju mikrofona, kako je to sam rekao. „Volim glazbu, staviti slušalice i prošetati uz Plavo jezero“.

„Obožavam Janis Joplin“. „Asistent sam u nastavi za djecu s poteškoćama u razvoju“. „Pjevam u bendu i njih sedam mi čuva leđa, a sada ću biti sama na sceni“, neke su od rečenica kojima se predstavila 21-godišnja Martina Bakić. „Nutbush city limits“ Tine Turner, bio je njezin izbor koji joj je „okrenuo“ Gopca i Dinu. „Svi ste mi super, ali želja mi je da mi Dino bude mentor“, odabrala je energična Martina. Ravena Posavec ima 19 godina i dolazi iz Sv. Nedelje. Voli, izvodi i prati glazbu koja je dio „trap scene“. Veliki uzor joj je tata, koji je prodao auto i napravio studio koji je bio njezina velika želja. Vrlo emotivno govorili su jedan o drugome. A onda je krenuo nastup. Izvela je pjesmu Demi Lovato „ Dancing with the devil“, no nijedan mentor nije se okrenuo. „Imaš talenta, samo sve to brusi i peglaj i zaista si na dobrom putu“, savjetovala je Vanna.

Foto: Dario Njavro/HRT

Bilo je na kraju i tatinih suza, ali uz neosporan talent, nije bilo prolaza ovaj put. „Pronalazim se i u klasičnom pjevanju i u zabavnoj muzici, koliko god ljudi govorili da se to ne može“, rekao je student pjevanja na Muzičkoj akademiji Dorian Stipčić, povratnik u The Voice. Što se promijenilo od prošle sezone, kada nije prošao, pokazao je izvedbom pjesme „This city“ (Sam Fischer). Gotovo u isto vrijeme okrenuli su se Vanna i Urban. „Popravilo mu se raspoloženje kad smo se okrenuli“, komentirao je Urban. Dorian je izabrao Vannin tim, uz raniji duhoviti komentar Gopca :“Zavoljet ćeš sve što voli Vanna“. Četiri okreta mentora zaslužila je Ana Širić izvedbom pjesme „If I can dream“ (Elvis Presley), na oduševljenje publike. „Kada dođem kući nakon napornoga dana, volim šutjeti i slušati. Utišam svoje misli i prebacim se u kao neki drugi svijet, negdje sam drugdje i ljepše je“, rekla je Ana koja radi kao medicinska sestra u bolnici s teško oboljelima. Niz komplimenata redali su mentori koje je Ana oduševila i svojom skromnosti, a ona je na kraju odlučila biti dio Urbanova tima.

Mateo Horvat ima 22 godine, dolazi s Vira, a u Zadru voli svirati na ulici i gledati reakcije ljudi. Vozi taksi i često ljudima koje vozi zapjeva. „San mi je upoznati što više ljudi koji se bave glazbom, ubaciti sve instrumente u kombi, putovati, iskusiti taj život i svijet“, rekao je Mateo. Pjesma „Demons“ (Imagine Dragons), bila je njegov izbor, ali nitko se od mentora nije okrenuo, iako smo za vrijeme nastupa slušali komplimente na njegovo pjevanje. „Bila sam u prvoj sezoni Voicea, dva djeteta kasnije i eto mene ponovno“, najavila je svoju novu šansu i nastup Maja Miklaužić Vahtarić. Bavi se modnim dizajnom, ima veliku podršku supruga, dvije kćeri i prijatelja, a zajedno s mamom pjeva i u ženskom vokalnom ansamblu „Sotelia“. Na pjesmu „At Last“ (Etta james), za koju kaže da ju je otpjevala već tisuću puta, okrenuo se Gobac i pohvalio energiju koju je donijela na scenu i njezin nastup. Gobac joj je poželio dobrodošlicu u svoj „mali tim“.

Mali predah uz „Ramonu“ donijeli su Dino i Gobac, uz vrhunske glazbenike koji su na sceni i koji uživo prate sve natjecatelje. Ovo je bilo prisjećanje na njihov prvi zajednički nastup prije 19 godina. Petar Brkljačić je profesor informatike, želi biti primjer svojim učenicima i pokazati im da nikad nije kasno slijediti svoje snove i da se ne treba bojati promjena. „Nema on samo dvije strane, ima on puno strana, možda nekoga potakne da krene za svojim snom“, riječi su njegove kolegice iz škole. Inače se bavi i glazbenom produkcijom, aranžiranjem i miksanjem glazbe. Izveo je „More snova“ Tedija Spalata i dobio tri okreta mentora. „Nisam se odmah okrenuo da vidim jesi li samo tepih-glas ili ima još nešto“, rekao je Urban u čiji tim je Petar i ušao. A onda je na scenu došao Dario Belić iz Jelse. Veseo, energičan, siguran u sebe. Kaže da bez mora ne bi mogao živjeti, a i s tatom često ide u ribe. Bavio se košarkom i žao mu je što nije profesionalno nastavio s njom. Ima i mnogo glazbenog iskustva, a u studiju je sve oduševio i iznenadio izvedbom pjesme „Granada“.

Nitko se nije okrenuo, a Vanna je priznala da iskreno ne zna kako bi učinila njegov glas još boljim jer je gotovo savršen. Dobio je niz komplimenata, taj 203 centimetra visok i simpatičan pjevač, ali tu avantura The Voice za njega završava uz burnu reakciju publike. Još jedna uzbudljiva emisija puna talentiranih ljudi koji traže svoj put. Reprizu možete pratiti u nedjelju na HRT1 od 17:15 , putem platforme HRTi, a na društvenim mrežama možete vidjeti kako sve to izgleda i iza scene. Četvrta emisija Audicija „The Voice Hrvatska“ na programu je iduće subote na Prvom programu HRT-a.

VIDEO Sandra Perković otkrila detalje vjenčanja: 'Možda Edis uzme moje prezime'