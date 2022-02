Danima sam sjedio po kafićima s Dujmićem. Rekao je: Iz pakla te izvlači duša koja je s tobom dok ležiš na podu u kupaoni

Rajko me nazvao predvečer i na moje iznenađenje tražio da rano ujutro dođem u ured javnog bilježnika na njegovim Ravnicama. Već smo dogovorili da ćemo se sastajati i snimati neku vrstu njegove ispovijedi, kako bismo jedan put, kad procijeni da je vrijeme, objavili svojevrsnu biografiju jednog od najplodnijih skladatelja zabavne glazbe u Hrvatskoj, pa i dosta šire. Sada je, pak, inzistirao da taj dogovor pretvorimo u ugovor. Budući da mi je već to što mi povjerava i prepričava svoj život bila čast, nisam niti pomišljao na pravnu stranu tog posla, ali, evo, on jest.