Harry Styles prekinuo sa slavnom glumicom nakon 14 mjeseci, zajedno nisu viđeni od travnja

Glazbenik Harry Styles ponovno je slobodan! Vijest je to koja je danas obišla medije. Naime, poznati pjevač prekinuo je svoju vezu s kanadskom glumicom Taylor Russell. Par je počeo izlaziti prije 14 mjeseci, a svoju vezu su navodno završili tijekom putovanja u Japan. Posljednji put su zajedno u javnosti viđeni u travnju, kada su se u Tokiju vozili biciklima, piše Daily Mail. "Harry i Taylor su prekinuli. Prošli su kroz težak period nakon putovanja u Japan i neko su vrijeme razdvojeni. Bili su divan par i bilo je očito da je Taylor usrećila Harryja, ali stvari su se malo zaoštrile pa su uzeli vremena", rekli su prijatelji para za britanske medije. U ožujku je pjevačev prijatelj rekao da je Harry spreman za novo poglavlje u životu - obitelj.

Podsjetimo, prije nego je par potvrdio svoju vezu pisalo se da je Russell viđena na Stylesovu koncertu u Beču tijekom turneje "Love On Tour". Na fotografijama do kojih je došao TMZ bila je u VIP dijelu, gdje je viđena kako pleše cijelu noć. Nakon toga je prijatelj para kazao kako oni provode puno vremena zajedno te da je ona velika obožavateljica njegove glazbe.

Podrijetlom iz Vancouvera, glumica je glumila s Timothéejom Chalametom u filmu "Bones and All". Njezina značajnija uloga bila je u Netflixovom "Lost In Space", a snimila je nedavno filmove "Mother Couch" s Ewanom McGregorom i "Hope" u kojem glumi s Aliciom Vikander.

- Nisam odrasla u bogatoj obitelji. Moji roditelji su se borili; bili smo na socijalnoj pomoći. Stvari su se sada jako promijenile - rekla je za ELLE u intervjuu 2019. godine. Prije nego što su uočeni na njegovom koncertu u Beču, Taylor i Harry viđeni su u Londonu u lipnju kako izlaze iz muzeja držeći se za ruke te su viđeni zajedno i u gradu prije koncerta.

Nije poznato kada su se upoznali, ali oboje su prošle godine bili na Venecijanskom filmskom festivalu, gdje je Styles promovirao svoj film "Don't Worry Darling" i tada je bio u društvu svoje bivše djevojke, Olivije Wilde, koja je režirala film. Sve dosad su pjevač i glumica tajili svoju vezu, a sada su ih paparazzi uhvatili zajedno. Taylor je u Londonu imala premijeru predstave 'The Effect', a par je prvi put viđen zajedno dok su slavili na zabavi nakon predstave. Harry je uočen kako hoda ruku pod ruku s Taylor, a nakon predstave na zabavi je glumicu upoznao s bliskim prijateljem Jamesom Cordonom i njegovom suprugom Julijom. Tijekom zabave poslije predstave Harry i Taylor se nisu odvajali jedno od drugog i razmjenjivali su nježnosti.

