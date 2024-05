Nizozemac koji je diskvalificiran s Eurovizije održao svoj koncert: 'Ljubav uvijek pobjeđuje'

Ime ovogodišnjeg predstavnika Nizozemske na Euroviziji Joosta Kleina mnogo je prolazilo kroz medije, a razlog tome bila bi njegova diskvalifikacija s natjecanja. Naime, Joost je izborio svoje mjesto u finalu, ali u njemu nije nastupio zbog navodnog sukoba s članom eurovizijskog tima, a u sve se umiješala i švedska policija. No, čini se kako je nekoliko dana kasnije taj problem završen, a Klein je sada održao svoj prvi koncert. TikTokom su se proširile snimke s nastupa u nizozemskom gradu Enschedeu, u sklopu festivala Freshtival Weekend. Koncert je započeo ubrzanom verzijom pjesme Europapa, s kojom se natjecao na Euroviziji. Osim eurovizijske pjesme, izveo je druge svoje pjesme Nakon nastupa oglasio se na Instagramu. "Ljubav uvijek pobjeđuje", napisao je.

Podsjetimo, Klein s eo diskvalifikaciji nije oglašavao, a švedska policija istražila je pritužbu jedne članice produkcijske ekipe nakon incidenta do kojeg je došlo nakon njegovog nastupa u polufinalu u četvrtak navečer. Glasnogovornik policije Jimmy Modin rekao je za Guardian kako je njihova istraga gotova kao i da će se u idućih nekoliko tjedana donijeti odluka o tome hoće li se protiv Joosta podnijeti i optužba, ne pojašnjavajući dodatno o kakvim je zapravo prijetnjama bila riječ.

''Očekujemo da će vrlo vjerojatno doći do kaznenog progona'', potvrdio je Emil Andersson, policajac zadužen za cijeli slučaj, u izjavi za švedsku televiziju. Također, dodao je i to kako će ubrzani kazneni progon, proces koji traje šest do osam tjedana biti vrlo izgledan zato što svađa nije uključivala ozbiljniji zločin. Prema pisanju švedskih novina Sydsvenskan, kazneno djelo upućivanja prijetnji u njihovoj zemlji najčešće dovodi do novčanih kazna nakon osude.

Nakon što je Klein izbačen jer je prijetio fotografkinji, nizozemska delegacija rekla je kako je šokirana tom odlukom jer ju njihov predstavnik nije dotaknuo. ''Usprkos jasno sklopljenom dogovoru Joost je snimljen u trenutku kada je sišao s pozornice odlazeći u green room. Joost je u tom trenutku više puta dao do znanja da ne želi da ga se snima, no to se nije poštivalo'', poručili su dodavši kako su EBU-u ponudili nekoliko rješenja, no Klein je unatoč svemu izbačen.

