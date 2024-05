Anđela nije mogla zaustaviti suze: 'Frustrirajuće je, ne samo danas. Nakupilo mi se'

STIŽU U POSJET

Veliko iznenađenje: U 'Brak na prvu' vraćaju se Petra i Dario

Rado bih da sam ih upoznao s pravom ženom do sebe, a ne s ovom nametnutom", komentirao je Lovre koji im je odmah rekao da se on i njegova supruga nisu jedno za drugo. To nas podsjeća na nas dvoje", rekla je Petra i nasmijala Darija.