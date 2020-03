'Prvi put sam vidjela tugu u očima mladenke koja je došla na probu vjenčanice'

Danas sam po prvi put u zivotu zatvorila svoj atelier, a da nije rijec o GO, i to mi tesko pada..danas sam po prvi put vidjela tugu u ocima mladenke koja je dosla na probu vjencanice, jer njen najsretniji dan se priblizava, a sve je neizvjesno...danas sam istinski shvatila koliko su mi vazni ljudi sa kojima radim, moja Sanja, Elvira i Kristina koje, iako putuju svaki dan na svoje radno mjesto nisu ovih dana nicim pokazale da ne bi dosle. Zato, nek budu zasluzeno u svom domu, a ja cu u svom, jer moramo se cuvati da bi i druge sacuvali. Voditi brigu o sebi -znaci voditi i o ljudima koji nas okruzuju. Pomalo sam tuznjikava, kakva inace nisam, ali mozda u ovom svemu sto nas je snaslo ponesto shvatimo i pronadjemo put s kojeg smo davno skrenuli...onaj koji vodi u srediste srca, majke Zemlje , Priride i svega sto smo olako uzimali a premalo uzvracali. #staysafe Ps:slika je nastala na nedavnom prenosu Miss Universe @hrvatska_radiotelevizija

