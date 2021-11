'Čovjek mora biti spreman na to da je svijet okrutan, grozan te da jako puno ljudi ne dijeli tvoje mišljenje'

Glumac Asim Ugljen domaćoj je javnosti poznat po ulogama u hit-serijama kao što su 'Kud puklo, da puklo', 'Na granici', a trenutačno ga gledamo i u seriji 'Bogu iza nogu' koja se prikazuje na Novoj TV. No Asim se može pohvaliti i činjenicom da osim glumom uveseljava ljude i statusima na društvenim mrežama koji obično izazovu veliki interes njegovih prijatelja, ali i obožavatelja. Tako je mnoge zaintrigirao jedan u kojem se glumac pohvalio da je nedavno otišao na medeni mjesec u Pariz.

Ne bi to naravno bilo čudno da sa suprugom Martom nije u braku već gotovo 13 godina. Glumac nam je otkrio da ranije nisu stigli. Vjenčali su se mladi, a brzo su na svijet došla i njihova djeca Dino i Leila pa su sve slobodno vrijeme podredili njima. – Jednostavno nismo stigli. Kad ja nisam radio, supruga bi radila, pa bi onda netko bio bolestan, pa druge obaveze – priča nam Ugljen i dodaje da im putovanje čak ni ove godine nije bilo u planu. – Ja sam završio snimanje i rekao: 'Ajmo!' Objasnio nam je i da mu je na kraju drago što je otišao nekamo dok još traje pandemija, jer iako je, kako kaže, za njegove pojmove grad bio krcat, Parižani su im tvrdili da je grad prazan. Shvatio je to kasnije i sam jer na terasama kafića inače sjede gomile ljudi, a sada ih je bilo mnogo manje, štoviše mogli su se udobno smjestiti te se pošteno prošetati pa bi prehodali i do 10 kilometara dnevno.

– Prostori su inače jako skučeni i tamo ljudi sjede jedni drugima doslovno u krilu. Ima izreka koja kaže da u Parizu 'ne možeš sakriti ni jednu tajnu'. Vjerojatno je to i jedan od razloga zašto su posjetili, kako tvrdi, popriličan broj muzeja s obzirom na to da su ondje proveli tjedan dana. Između ostalog, naravno, bili su u Louvreu i Versaillesu, a od važnih turističkih destinacija nisu propustili ni popeti se na Eiffelov toranj - sve do vrha. Prvi je to put da je ovaj bračni par otišao nekamo bez djece. Jako su bliski jedni s drugima, a i sami dolaze iz većih obitelji. Asim ima tri brata, dok Marta ima još sestru i brata. Kaže ipak, klincima je bilo sasvim dobro bez njih.

– Oni su nama nedostajali. Bilo nam je čudno i bili smo jako sretni kad smo ih vidjeli. Mi smo dosta vezana obitelj, puno vremena provodimo zajedno, družimo se, veslamo, skijamo, volimo biti zajedno. U ožujku ove godine on i supruga proslavili su godišnjicu braka. Ne sjeća se, priznaje, je li joj nešto posebno poklonio. – Vjerojatno i jesam, ali mi si stalno nešto poklanjamo, tako da stvarno ne znam – šali se Asim, prisjetivši se i njihova vjenčanja.

– Nikada to neću zaboraviti. Dosta dobro sam se osjećao, to mi je najbolje vjenčanje na kojem sam bio jer je završilo u pola 12 navečer. Bilo je vrlo pristojno i obiteljski. Rano smo završili, nismo imali ni rezanje torte ni prvi ples, a glazbu smo puštali s CD-a. Vrlo, vrlo netipičnu svadbu smo imali. Večera, druženje i u pol 12 fajrunt za starije članove obitelji, a mlađi su se okupili kod nas doma. Malo smo se još družili i to je to. Većih trzavica u braku, kaže, nije bilo, posvađaju se on i supruga naravno oko sitnica kao i svi drugi parovi. No kaže imaju slična moralna stajališta i ako se oko nečega ne slažu, onda poštuju činjenicu da im se mišljenja razilaze te da svatko ima pravo na svoje. Smatra da je to i jedan od razloga zašto su tako dugo u braku u koji su stupili vrlo mladi. Asim je, inače, aktivan na društvenim mrežama, nema nijedan zaključani profil i dijeli detalje iz privatnog života s javnosti. Objašnjava nam koji su razlozi za to.

– Najlakše je zatvoriti se u vlastiti balon i okružiti se ljudima koji ti tepaju, tapšaju te po ramenima i slažu se s tobom. To je po meni poprilično pogrešan stav za gledanje svijeta. Čovjek mora biti spreman na to da je svijet okrutan, grozan te da jako puno ljudi ne dijeli tvoje mišljenje.

