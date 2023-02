Član Kreše i kiselih kiša na pozornicu došao na skateboardu i s prskalicama

Na ovogodišnjoj Dori, hrvatskom izboru za pjesmu Eurovizije, nastupili su i Krešo i kisele kiše s pjesmom 'Kme kme'. Početak nastupa ovog riječkog benda obilježio je njihov gitarist koji je na pozornicu došao vozeći se na skateboardu i svirajući gitaru na kojoj su bile prskalice, a njihov nastup bio je energičan.

Foto: HRT screenshot

Podsjetimo, uz Krešu i kisele kiše na Dori se natjecalo još 17 izvođača, a Let 3 i 'Mama ŠČ' će nas predstavljat na Euroviziji u Liverpoolu u svibnju. U Opatiji su tako nastupili Damir Kedžo s 'Angels and Demons', mlada pjevačica i glumica Meri Andraković pjevala je 'Bye, bye blonde', tu je bila i Martha May s pjesmom 'Distance', Tajana Belina nastupala je s pjesmom 'Dom', Đana s 'Free falin'', Boris Štok pjeva 'Grijeh'. Za nastup u Liverpoolu borila se i Maja Grgić s pjesmom 'I still live', Patricia Gasparini 'I will wait', Krešo i Kisele kiše pjevaju 'Kme kme', Eni Jurišić 'Kreni dalje', a The Splitters 'Lost and found'. Za pobjedu na Dori borio se i Yogi s pjesmom 'Love at first sight', Detour i 'Master Blaster', Hana Mašić i 'Nesreća', Harmonija Disonance i 'Nevera', Barbara Munjas i 'Putem snova' te Top of the pop i Mario 5reković s 'Putovanjem'.

U pauzi za glasanje nastupio je naš nekadašnji predstavnik na Euroviziji Tony Cetinski.

Gledatelje kroz ovaj trosatni spektakl vodili su Mirko Fodor, Mario Lipovšek Battifiaca i Marko Tolja.

