Cigla komentirao svoj nastup u showu: 'Imam puno mladih djevojaka s kojima se sad družim'

Tomislav Ciglenečki Cigla, bivši sudionik druge sezone showa 'Brak na prvu', gostovao je u RTL-ovom Podcastu Roksini anđeli i otkrio detalje odnosa između njega i njegove supruge iz showa, Kristine, kao i to kako je nešto što je počelo kao bajka završilo kao noćna mora za oboje.

"Ne mogu reći da se previše ponosim nekim stvarima koje sam izjavljivao prema Kristini", rekao je u samom startu te dodao kako ga ne diraju komentari na društvenim mrežama koji su usmjereni prema njemu, ali da mu je žao zbog svega lošeg što se dogodilo između njega i Kristine.

"Od dvjestotinjak komentara po objavi, više od 50 posto je lažnih profila, tu ima dosta starijih žena koje su, eto, gledajući to možda se positvjetili sa svojom životnom situacijom pa su u tome vidjele mene pa su napisale nekakav komentar loš. Meni je to fakat OK, ja sam isto gledao prvu sezonu 'Braka na prvu', i ja sam komentirao. Sad sam bio u situaciji s druge strane. Ono što sam ja izjavio u ljutnji prema Kristini isto su tako ti ljudi u ljutnji komentirali. Ne mogu se naljutiti na ljude, naljutili su se na viđeno i reagirali", rekao je Cigla i dodao da je solo, ali da se druži s s mnogo djevojaka koje su puno mlađe od njega.

"Imam jako puno prijateljica. Imam curki s kojima je velika razlika u godinama, puno su mlađe od mene, s njima se družim na način da one nadomještaju to neko suvozačko mjesto... Nemamo apsolutno ništa, nikakva intima. Prijateljsko druženje i meni to odgovara. I rekao bih da je to najveći razlog zašto nemam nikoga", objasnio je Tomislav te dodao da voli odnose u kojima nema očekivanja.

VIDEO: Božidar koji je napravio bijesnu scenu u Večeri za 5 pojavit će se i u novom showu