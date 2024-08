Celine Dion napala Trumpa nakon što je koristio njezinu pjesmu iz Titanica bez dozvole: 'Stvarno?'

Kanadska pjevačica Celine Dion je kritizirala republikanskog predsjedničkog kandidata Donalda Trumpa jer je na predizbornom skupu koristio pjesmu koju je napisala i otpjevala za film katastrofe "Titanic" o potonuću prekooceanskog broda. Trump je ismijan na društvenim mrežama nakon što je na njegovom predizbornom skupu u američkoj saveznoj državi Montani iskorištena pjesma iz 1997. "My Heart Will Go On" dok je na velikom ekranu prikazivan video u kojem je Dion izvodi.

Menadžeri Dion i njena izdavačka kuća Sony Music Entertainment Canada su u priopćenju na društvenoj platformi X rekli da uporaba pjesme ili videa nisu "ni na koji način" bili autorizirani. "Celine Dion ne odobrava ovu ili sličnu upotrebu... I stvarno, TA pjesma?", dodaje se u priopćenju.

Korisnici društvenih mreža su usporedili Trumpovu kampanju s brodom koji tone u filmu Jamesa Camerona.

Čini se da je Trump u lošijem položaju otkako je Kamala Harris zamijenila demokratskog predsjednika Joe Bidena u utrci za Bijelu kuću. Izgledalo je kao da je Trump na putu prema ponovnoj pobjedi na američkim predsjedničkim izborima prije nego što je Biden odustao od utrke 21. srpnja, no Harris je postigla velik napredak otkako je zamijenila Bidena i objavila da će joj potpredsjednički kandidat biti Tim Walz, guverner savezne države Minnesote.

Pjesma "My Heart Will Go On" objavljena je na albumu "Let's Talk About Love" i kao filmska glazba za "Titanic". Postala je jedna od najpoznatijih pjesama svih vremena, prodana je u 18 milijuna primjeraka, a zbog nje je Dion osvojila Oskara, Zlatni globus i nekoliko Grammyja.

Pedesetšestogodišnja Dion je morala otkazati niz nastupa 2023. i 2024., rekavši da nema dovoljno snage za turneju nakon što joj je dijagnosticirana autoimuna bolest. Međutim, prošlog mjeseca je oduševila obožavatelje pjevajući s Eiffelovog tornja na otvaranju Olimpijskih igara u Parizu.

