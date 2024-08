Ovi poznati Hrvati bili su na koncertu Eda Sheerana! Na društvenim mrežama podijelili su svoje dojmove

Glazbena senzacija Ed Sheeran sinoć je oduševio hrvatsku metropolu. Britanski pjevač sinoć je prvi put nastupio u Hrvatskoj u sklopu turneje + – = ÷ x (Mathematics), a na koncert je došlo više od 70. 000 ljudi. Među njima bili su i brojni poznati Hrvati koje su svoje dojmove s koncerta podijelili na društvenim mrežama. Lana Klingor Mihić, Zsa Zsa, Saša Lozar, Ema Luketin samo su neki od njih koji su i onima koji nisu bili pokazali kakav je ovo spektakl bio.

Pjevačica Lana Klingor Mihić podijelila je nekoliko snimaka Calluma Scotta, koji je na pozornicu došao nakon Dine Jelusića. "I pozornica i produkcija je bila wow", napisala je u Instagram storyju. Na Hipodromu je sinoć bila i Zsa Zsa koju je oduševio Dino te je objavila video njegovog nastupa.

Foto: Instagram screenshot

Koncert britanske zvijezde je oduševio i Sašu Lozara koji je uspio snimiti samo ulazak Eda na pozornicu i dio pjesme Castle on the Hill. "Nemam više nikakvu snimku jer sam na ova 2 i kusur sata zaboravio da imam mobitel... Baš kao nekad", poručio je na Instagramu. Koncert je pratila i influencerica Ema Luketin, koja je bila oduševljena što je Calum Scott predgrupa.

Podsjetimo, s Edom je publika uglas pjevala njegove pjesme tijekom cijelog koncerta, a Sheeran je cijelo vrijeme komunicirao s publikom. Na pozornici se pojavio u crnoj majici s natpisom Zagreb. "Dobro je da je koncert u subotu, do ponedjeljka će vam se glasovi oporaviti, pa možete bez brige na posao, kazao je Sheeran i dodao da on ionako na svakom koncertu na turneji ostane bez glasa. Koncert u Zagrebu bio je 115. na turneji, a otvorio ga je hitom "Castle On The Hill". Ed je bio sam na velikoj, okrugloj pozornici, svirajući gitaru i looper. Želim da znate kako će sve što ćete čuti večeras uživo, ništa nije prije snimljeno, objasnio je Sheeran i predstavio zanimljiv koncept. Članovi pratećeg benda stajali su svaki na svojoj maloj pozornici, koje su se nalazile oko glavne. Tijekom večeri glazbenik je izveo svoje najveće hitove.

