Bruce Willis bio je u rijetkom izlasku, a fotografije su razveselile obožavatelje

Američki glumac Bruce Willis povukao se iz javnosti nakon što mu je dijagnosticirana bolest, a fotoreporteri ga ponekad snime u rijetkom izlasku. O njegovom stanju često govore članovi njegove obitelji, a svaka nova informacija obožavateljima je vrijedna. Naime, glumac je sada ponovno snimljen, a nove fotografije obožavatelje vesele. Glumac koji je na prijašnjim fotografijama bio ozbiljan i loše raspoložen, sada je snimljen u vožnji kroz Studio City u Los Angelesu i to na suvozačkom mjestu s osmijehom na licu.

Podsjetimo, Bruce se iz glume povukao 2022. godine nakon što mu se pogoršalo zdravstveno stanje. Dijagnosticirana mu je afazija, jezični poremećaj, a zatim je bolest napredovala do frontotemporalne demencije. Od tada se Willis rijetko pojavljuje u javnosti, a nedavno je o njegovom stanju progovorila njegova bivša supruga Demi Moore. Tijekom govora na Međunarodnom filmskom festivalu u Hamptonsu u nedjelju Demi je spomenula Brucea."Rekla sam ovo i prije. Bolest je to što jest. Mislim da moraš za to imati duboko shvaćanje. On je stabilno", rekla je. Također je otkrila da je vidjela Brucea samo dva dana prije dolaska na filmski festival. Došla mu je u posjet s unukom Louettom, čija je majka Rumer Willis.

Nedavno je ponovno u javnost dospjela Bruceova fotografija. Njegova kći Tallulah Willis podijelila je s javnošću najnovije, dirljive prizore s ocem na svom profilu na Instagramu. "Hej, jako volim ovog tipa i osjećaji u ovom razdoblju teška su stvar, ali sam tako zahvalna što sam ih pustila da teku kroz mene umjesto da ih izbjegavam!", poručila je Tallulah. Radi se o albumu fotografija, a prva fotografija prikazuje Brucea kako ljubi svoju kćer u potiljak dok je nježno drži za ramena, a ona pridržava drži njegove ruke zatvorenih očiju. Dodala je i fotografiju na kojoj su njih dvoje nasmijani od uha do uha pored zdjele juhe, a pokazala je i svog oca kako se smije dok pregledava knjigu sa svojim fotografijama. Mnoge je njezina objava raznježila.

Nedavno je izjavila da se glumac "osjeća isto, što je u njegovoj situaciji dobro". "Naše posjete imaju toliko puno ljubavi i mislim da to nadmašuje sve", dodala je. "Znam koliko on mene voli i znam koliko voli sve nas", poručila je tada.

O promjeni ponašanja glumca govorilo se i ranije, a nakon što je naporno radio kako bi svojim voljenima osigurao lijep život, povukao se, a o njegovu stanju u posljednje vrijeme govore njegovi bližnji. Članovi njegove obitelji u nekoliko su puta kazali da je Willis dobro i da drži. O njegovu stanju osim kćeri i bivše supruge Demi Moore govorila je i njegova supruga Emma Heming te podijelila detalje njegove bolesti.

- Teško je osobi s dijagnozom, teško je i obitelji. I to nije ništa drugačije za Brucea, ni za mene, ni za naše kćeri. Kad kažu da je ovo obiteljska bolest, to zaista i jest - izjavila je Emma koja je dodala da je bilo prokletstvo i blagoslov istovremeno kada mu je bolest dijagnosticirana, jer je konačno shvatila što se događa, kako bi mogla prihvatiti ono što jest. Izjavila je i kako su njihova djeca puno naučila iz cijele situacije.

- Naše kćeri puno su toga naučile iz ovoga. Kako voljeti i kako se brinuti, ali i kako pronaći nešto lijepo u tuzi - priznala je.

Dodajmo i da je Tallulah progovorila otvoreno o dijagnozi svog oca. Mlada glumica ispričala da je kod svog oca u početku primijetila neku vrstu nejasnog nereagiranja, za koju su članovi obitelj pretpostavili da je posljedica holivudskog gubitka sluha. - Dugo sam znala da nešto nije u redu - započela je glumica. Prvotno su mislili da su godine provedene na setu oštetile njegov sluh, a kada se njegovo stanje pogoršalo Tallulah, koju je Bruce dobio s prvom suprugom Moore, je ostala jako pogođena misleći da se njezin otac posvetio životu sa svojom novom suprugom Emmom i njihovim kćerima te da više ne mari za nju.

Kasnije se to neodgovaranje proširilo, a ponekad sam to shvaćala osobno. Dobio je dvije kćeri s mojom pomajkom, Emmom Heming Willis, i mislila sam da je izgubio interes za mene - napisala je Tallulah u emotivnom eseju za Vogue. Bruce je prije nego što se povukao iz glume bio svjestan da mu zdravstveno stanje više nikada neće biti dobro pa je počeo poduzimati korake kako bi osigurao svoju obitelj.

Prvi put oporuku je promijenio 2009. godine kada se vjenčao sa sadašnjom suprugom, a potom ju je promijenio nekoliko mjeseci nakon što su dobili dvije kćeri – Mabel (2012.) i Evelyn (2014.), no u svjetlu ozbiljnosti svog sadašnjeg zdravstvenog stanja Bruce Willis odlučio je napraviti još jednu izmjenu. Otkako je doznao za afaziju, moždani poremećaj koji utječe na sposobnost komunikacije, prijavljivao se na gotovo sve uloge koje može kako bi što više zaradio i ostavio potomcima. Trenutačno se njegovo bogatstvo procjenjuje na oko 250 milijuna dolara.

