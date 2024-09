Bruce Springsteen je proslavio 75. rođendan, a već godinama se bori s mentalnim zdravljem: Pijem više različitih lijekova

Bruce Springsteen nije prodao jednako mnogo ploča kao Billy Joel niti je utjecajan kao Chuck Berry. Ali Boss koji je 23. rujna napunio 75 godina je zasigurno jedna od najcjenjenijih rock zvijezda u Americi. U 55 godina karijere, Springsteen je osvojio 20 Grammyja, Oscara, dva Zlatna globusa, specijalnu nagradu Tony i brojne nagrade MTV-a. Springsteen je rođen i odrastao u Freeholdu, New Jersey. Njegov otac, Douglas Frederick Springsteen, bio vozač autobusa nizozemskog i irskog podrijetla. Njegova majka, Adele Ann Zirilli, radila je na sudu, a roditelji su joj bili imigranti iz Italije.

Kad je sa sedam godina vidio Elvisa Presleyja u emisiji Eda Sullivana, počeo se sve više zanimati za glazbu. S 13 godina kupio je svoju prvu gitaru za 18 dolara i počeo vježbati s lokalnim gitaristom. Tex i Marion Vinyard, koji su sponzorirali mlade sastave u gradu, pomogli su mu da postane prvi gitarist sastava The Castiles, a kasnije je postao i pjevač grupe. The Castiles su snimili dvije svoje pjesme i svirali svugdje, pa i u Greenwich Villageu. Marion Vinyard rekla je jednom kako je povjerovala Springsteenu kad je, kao mladić, rekao da će postići veliki uspjeh.

Springsteen je često bio poznatiji po svom nadimku "The Boss". Premda je prvotno izjavio da mu se ne sviđa - ponekad tako na koncertima u šali zove sam sebe. Nadimak je dobio dok je kao mladić tijekom šezdesetih svirao sa sastavom po klubovima. Na sebe bi uzimao zadatak da naplaćuje gaže za sastav i sam raspodjeljuje novac među članovima.

Nakon što ga je otkrio glazbeni producent i "lovac na talente" John Hammond, 1973. je objavio uspješne samostalne albume "Greetings from Asbury Park, N.J." i "The Wild, the Innocent & the E Street Shuffle", s utjecajima folk-rocka, soula i rhythm and bluesa. Zbog pripovjedačkih odlika ranih skladbi, kao što su "Blinded By the Light" i "Itʼs Hard to Be a Saint in the City", proglašen je nasljednikom Boba Dylana. Pratio ga je sastav "E Street Band", čija se postava tijekom godina mijenjala. Godine 1975. objavljuje album "Born to Run", jedan od vrhunaca cjelokupnog opusa, gdje, nadahnut raskošnim zvukom Phila Spectora, tzv. 'zvučnim zidom', stvara znatno energičnije rock and roll skladbe, kao što su "Jungleland" i "Thunder Road". Njegova sugestivna izvedba, kao i hrapav bariton, učinili su ga miljenikom publike.

U Rock & Roll Hall of Fame primljen je 1999., a bivši američki predsjednik Barack Obama dodijelio mu je Medalju slobode, najvišu civilnu nagradu. Oni koji su bili na njegovim koncertima ne mogu se žaliti da su svoj novac bacili u vjetar. Bruce je živa vatra, pjeva svaku pjesmu kao da mu je posljednja, baca se s pozornice, skače po klaviru, a publika se kući vraća umorna i puna dojmova. Na koncert u Philadelphiji, kada je imao 66 godina svirao je 4 sata i 4 minute.

Springsteenova autentičnost, strast i djela inspirirala su brojne druge umjetnike od Gaslight Anthema do Killersa i Rage Against the Machine. Njegove pjesme su obradili gotovo svi, od Patti Smith do Pointer Sistersa, Eda Sheerana i Vampire Weekenda.

U intervjuima i svojim memoarima otvoreno je govorio o borbi sa psihičkim problemima.

Otkrio je neke nove detalje o svome mentalnom zdravlju i životu s ocem koji je bolovao od paranoidne šizofrenije. Springsteen je otvoreno pričao o svojim živčanim slomovima te je rekao je kako je prvi imao 1982. a drugi 2009. godine. Nategnut odnos s ocem Dougom Springsteenom cijeli život loše je utjecao na legendarnog pjevača, a odgovore na neka pitanja dobio je tek pred kraj očeva života kada mu je dijagnosticirana paranoidna šizofrenija. Otac mu nikada nije rekao da ga voli i često je sjedio sam u kutu u tišini. Bruce se zbog toga počeo brinuti za svoje mentalno zdravlje.

– Pijem više različitih lijekova koji me drže uravnoteženim, bez njih bih imao dramatične promjene raspoloženja i... samo... malo pogubim konce. Zato moram pažljivo promatrati djecu, a s njima stvarno imam sreće. Bilo je toga u našoj obitelji i mnogo prije mog oca – rekao je pjevač. Dotaknuo se svog prvog sloma, tada je imao 32 godine i izašao mu je album "Nebraska", a s prijateljem je putovao od New Jerseya do Los Angelesa. Zaustavili su se u jednom teksaškom gradu gdje je bio sajam. Bend je svirao, zaljubljeni parovi su plesali, djeca su trčkarala okolo, a Bruce je, gledajući taj sretan prizor iz auta, samo puknuo. Još uvijek ne zna što se tamo dogodilo i zašto ga je baš taj prizor slomio.

Nedugo nakon prvog sloma on i njegova žena, pjevačica Patti Scialfa, dobili su prvo dijete, a došao ih je posjetiti njegov otac te mu rekao kako je svjestan da nikada zapravo nije bio dobar prema njemu, što Springsteen zove najboljim trenutkom njihova odnosa.

U intervjuu je rekao i kako nikada nije aktivno razmišljao o samoubojstvu, no da smatra da bi mu možda bilo bolje da je u nekom trenutku bio hospitaliziran, pogotovo kada se osjećao kao da je u kutiji potpuno slomljen nelagodnim emocijama.

Srećom, takve situacije nisu dugo trajale, no morao se suočiti s činjenicom da je to nešto što je naslijedio od oca i da bi ga moglo dovesti u lošu situaciju.

